Xóa tư cách Chủ tịch 3 huyện liên quan vụ án Cây xanh Công Minh

Cụ thể, ông Phan Văn Linh (54 tuổi, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong) bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong. Ông Đặng Trọng Vân (58 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa) và ông Võ Đắc Hóa (56 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND huyện Gio Linh) cũng bị xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND huyện.

Đây đều là các cựu lãnh đạo cấp huyện của tỉnh Quảng Trị trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Trước đó, 3 cá nhân trên đã bị thi hành kỷ luật về Đảng bằng hình thức xóa các chức vụ trong Đảng.

Liên quan vụ án, trước đó, các ông Phan Văn Linh, Đặng Trọng Vân và Võ Đắc Hóa đã bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố để điều tra về các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.