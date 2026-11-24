Nợ gốc gồm những khoản nào?

Bên cạnh chính sách xử lý nợ lệ phí môn bài, Điều 4 của Nghị quyết số 63/2026/QH16 của Quôc hội quy định cơ chế xóa tiền chậm nộp đối với người nộp thuế đáp ứng các điều kiện cụ thể.

Theo đó, người nộp thuế thuộc trạng thái 03 hoặc 06 tính đến ngày 23/10/2026 phải nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đồng thời nộp đủ tiền thuế nợ gốc chậm nhất đến hết ngày 30/6/2028 thì được xóa tiền chậm nộp.

Ảnh minh họa do AI tạo.

Đại diện Cục Thuế cho biết, khoản tiền thuế nợ gốc phải hoàn thành bao gồm tiền thuế, các khoản thu khác và tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính. Việc xử lý xóa tiền chậm nộp được cơ quan thuế thực hiện đồng thời với quá trình giải quyết hồ sơ khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Có thể thấy, chính sách được thiết kế theo hướng tạo điều kiện cho người nộp thuế giải quyết các nghĩa vụ còn tồn đọng, nhưng đồng thời vẫn bảo đảm trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước.

Người nộp thuế phải hoàn thành khoản nợ gốc và thủ tục liên quan trong thời hạn quy định mới được xem xét xóa tiền chậm nộp.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp có mã số thuế ở trạng thái 03, 06 đều được hưởng chính sách này. Nghị quyết quy định rõ ba nhóm đối tượng không thuộc diện áp dụng chính sách xóa tiền chậm nộp.

Thứ nhất, người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ.

Thứ hai, các chi nhánh, văn phòng đại diện đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, trong khi doanh nghiệp, tổ chức chủ quản vẫn đang hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.

Thứ ba, người nộp thuế có phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nghĩa vụ thuế từ hoạt động đó trong thời gian ở trạng thái 03, 06. Ngoại lệ được áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế chỉ bán, thanh lý tài sản, hàng hóa còn lại để chấm dứt hoạt động và đã kê khai, nộp đầy đủ số thuế phát sinh.

Việc quy định cụ thể các trường hợp loại trừ nhằm bảo đảm chính sách được thực hiện đúng đối tượng, không tạo kẽ hở để các trường hợp vi phạm nghĩa vụ thuế hoặc lợi dụng chính sách được hưởng lợi không phù hợp.

Kết quả xóa nợ được công khai

Không chỉ tập trung vào nội dung xử lý các khoản nợ, Nghị quyết số 63/2026/QH16 còn đưa ra những quy định đáng chú ý về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện.

Theo Điều 5 Nghị quyết số 63/2026/QH16, người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp. Thay vào đó, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế căn cứ cơ sở dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản lý thuế để thực hiện việc xóa nợ theo quy định.

Kết quả xóa nợ được công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và gửi cho người nộp thuế thông qua tài khoản giao dịch thuế điện tử (nếu có).

Quy định này góp phần giảm đáng kể thủ tục hành chính cho người nộp thuế, đồng thời phát huy vai trò của dữ liệu điện tử trong công tác quản lý. Thay vì phải thực hiện thêm một quy trình lập và gửi hồ sơ đề nghị xóa nợ, người nộp thuế được hưởng chính sách trên cơ sở dữ liệu quản lý và kết quả rà soát của cơ quan thuế.

Đối với những hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế đã được tiếp nhận nhưng chưa hoàn thành giải quyết, Nghị quyết cũng có cơ chế chuyển tiếp.

Cụ thể, trường hợp người nộp thuế đã nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế hợp lệ và đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) vào ngân sách nhà nước chậm nhất ngày 30/6/2028, nhưng cơ quan quản lý thuế chưa hoàn thành việc xóa tiền chậm nộp hoặc giải quyết thủ tục về khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì tiếp tục được xem xét, giải quyết theo quy định của Nghị quyết này./.