Chính sách tập trung vào người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, được cơ quan thuế xác định đến hết ngày 2/10/2026, Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2028.

Hoàn thành nợ gốc để được xóa tiền chậm nộp

Một trong những nội dung đáng chú ý là cơ chế xóa tiền chậm nộp đối với các khoản thuế, khoản thu khác, không bao gồm tiền chậm nộp lệ phí môn bài đã được xử lý theo Điều 3. Theo Điều 4, người nộp thuế thuộc diện áp dụng phải đồng thời đáp ứng các điều kiện: nộp đủ tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính nếu có; nộp đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế và không thuộc các trường hợp bị loại trừ.

Cán bộ thuế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thao tác trên hệ thống hóa đơn điện tử, kê khai thuế. Ảnh: Cục Thuế

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, khoản tiền thuế nợ gốc được xác định gồm tiền thuế và các khoản thu khác phát sinh, không bao gồm lệ phí môn bài, cùng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính. Người nộp thuế phải hoàn thành các nghĩa vụ này và nộp hồ sơ hợp lệ chậm nhất đến hết ngày 30/6/2028 để được xem xét xóa tiền chậm nộp. Cơ quan thuế thực hiện việc xóa tiền chậm nộp đồng thời với quá trình giải quyết hồ sơ khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Cơ chế này được đặt trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã ngừng hoạt động trên thực tế nhưng chưa hoàn tất thủ tục về mã số thuế, hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Tại hội nghị triển khai Nghị quyết số 63/2026/QH16 ngày 23/11, Trưởng Ban Quản lý, phát triển nguồn thu, Cục Thuế Nguyễn Thị Thanh Hằng cho biết những tồn đọng này ảnh hưởng đến việc theo dõi nghĩa vụ thuế và chất lượng dữ liệu quản lý. Chính sách mới hướng tới tháo gỡ vướng mắc, giúp người nộp thuế hoàn thiện thủ tục pháp lý và góp phần làm sạch dữ liệu mã số thuế.

Nhấn mạnh ngành thuế cần tận dụng thời gian còn lại của năm 2026 để đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ tồn đọng, đồng thời xây dựng lộ trình xử lý các trường hợp thuộc diện áp dụng chính sách trong năm 2027 và thời gian tiếp theo. Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp trực tiếp chỉ đạo, phân công trách nhiệm, theo dõi tiến độ và kịp thời báo cáo Cục Thuế những vướng mắc vượt thẩm quyền. Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn

Cùng với đó, Cục Thuế sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại từng đơn vị, lấy kết quả tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, xử lý hồ sơ tồn đọng và làm sạch dữ liệu mã số thuế để đánh giá hiệu quả triển khai.

Đáng lưu ý, mốc ngày 23/10/2026 được sử dụng để xác định đối tượng áp dụng. Trạng thái 03 là người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; trạng thái 06 là người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Việc xóa các khoản nợ theo Nghị quyết chỉ áp dụng đối với số tiền đáp ứng đủ điều kiện và chưa được nộp vào ngân sách nhà nước tại thời điểm cơ quan quản lý thuế thực hiện xóa nợ.

Không để chính sách bị lợi dụng

Nghị quyết số 63/2026/QH16 đồng thời thiết kế những “hàng rào” nhằm bảo đảm chính sách được áp dụng đúng đối tượng. Theo Điều 4, ba nhóm trường hợp không được xóa tiền chậm nộp gồm người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ; chi nhánh, văn phòng đại diện đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký trong khi doanh nghiệp, tổ chức chủ quản vẫn hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; và người nộp thuế vẫn phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nghĩa vụ thuế từ hoạt động này trong thời gian thuộc trạng thái 03, 06.

Riêng trường hợp người nộp thuế chỉ bán, thanh lý tài sản, hàng hóa còn lại để chấm dứt hoạt động và đã kê khai, nộp đầy đủ số thuế phát sinh từ hoạt động này thì không thuộc diện loại trừ theo nhóm thứ ba.

Bên cạnh đó, Nghị quyết dành Điều 3 để xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài. Người nộp thuế thuộc trạng thái 03, 06 tính đến ngày 23/10/2026 được xem xét xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài nếu đáp ứng điều kiện theo Nghị quyết. Trường hợp thuộc diện phải nộp lệ phí môn bài nhưng chưa thực hiện khai, nộp thì không phải khai, nộp và không bị tính tiền chậm nộp đối với khoản lệ phí này.

Phạm vi khái niệm được Nghị quyết quy định khá rõ. “Lệ phí môn bài” bao gồm cả thuế môn bài phát sinh trước ngày 1/1/2017 và lệ phí môn bài theo pháp luật về phí, lệ phí. Trong khi đó, “tiền chậm nộp” bao gồm cả tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 1.7.2013 và tiền chậm nộp theo pháp luật về quản lý thuế.

Một điểm đáng chú ý khác là người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ. Theo Điều 5, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế căn cứ dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản lý thuế để thực hiện xóa nợ theo quy định. Kết quả xóa nợ được công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và gửi cho người nộp thuế qua tài khoản giao dịch thuế điện tử nếu có.

Quy định này giúp giảm thêm một bước thủ tục hành chính, đồng thời đặt trọng tâm vào việc rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa dữ liệu của cơ quan thuế. Tại hội nghị triển khai, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, xác định đúng đối tượng, đúng thời điểm và đúng điều kiện trước khi thực hiện chính sách.

Đối với hồ sơ khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế đã được tiếp nhận hợp lệ nhưng đến ngày 30/6/2028 cơ quan thuế chưa hoàn thành việc xử lý, Nghị quyết vẫn có cơ chế chuyển tiếp. Nếu người nộp thuế đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính nếu có, chậm nhất ngày 30.6.2028, cơ quan quản lý thuế tiếp tục giải quyết theo Nghị quyết.

Trường hợp người nộp thuế đang được thanh tra, điều tra, truy tố hoặc xét xử, cơ quan thuế chưa xem xét xóa tiền chậm nộp theo Điều 4. Sau khi có kết luận, quyết định hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền, nếu xác định người nộp thuế không thuộc trường hợp bị loại trừ và đáp ứng đầy đủ điều kiện, việc xóa tiền chậm nộp sẽ tiếp tục được xem xét.

Như vậy, Nghị quyết số 63/2026/QH16 không chỉ xử lý các khoản nghĩa vụ tài chính tồn đọng mà còn gắn việc xóa tiền chậm nộp với yêu cầu hoàn tất thủ tục pháp lý về mã số thuế. Cách tiếp cận này vừa tạo điều kiện cho người nộp thuế giải quyết các nghĩa vụ kéo dài, vừa giúp cơ quan thuế chuẩn hóa dữ liệu, xử lý hồ sơ tồn đọng và nâng cao hiệu quả quản lý.