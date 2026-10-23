Xóa sòng bạc tại gia

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt quả tang.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Tân Thành tiến hành kiểm tra hành chính nhà bà D.T.H (1952, trú xã Tân Thành) đã phát hiện, bắt quả tang 11 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền. Các đối tượng bị bắt quả tang, gồm: T.V.P (1989), T.T.T (1983), H.T.T (1975), H.T.M (1976), N.T.H.H (1995), N.T.M.L (1984), N.C.Đ (1987), Đ.T.T.T (1992), N.T.K.T (1992), T.T.H (1984) và H.T.M.L (1970). Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tổng cộng hơn 24 triệu đồng cùng các công cụ, dụng cụ để đánh bạc.