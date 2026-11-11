Xóa sổ băng trộm cướp trên tuyến sông TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai

Như Báo CAND đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam 7 đối tượng: Trần Hữu Bình (SN 1996), Trần Thị Ngọc Hiền (SN 1990, vợ Bình), Dương Hoài Vũ (SN 1990), Trần Văn Thiên (SN 2004), Nguyễn Minh Thuận (SN 2003, cùng ngụ phường Long Hưng, TP Đồng Nai), Nguyễn Ngọc Quang (SN 1993, ngụ phường Tam Phước, TP Đồng Nai) và Nguyễn Thanh Tiền (SN 1994, ngụ xã An Qui, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về các hành vi “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Anh Đ.T.T (ngụ phường Long Trường) chỉ khu vực các đối tượng từ mé bờ sông đột nhập vào quán.

Tội phạm ẩn hiện ven sông

Trước khi bị triệt xóa, băng nhóm này hoạt động như những “bóng ma” trên tuyến sông Đồng Nai và các nhánh sông thuộc địa bàn các phường Long Phước, Long Trường, Long Bình (TP Hồ Chí Minh), gây tâm lý lo lắng cho người dân.

Là một trong những bị hại của nhóm đối tượng, anh Đ.T.T (ngụ phường Long Trường) vẫn chưa quên ngày buổi sáng sớm anh đến quán làm việc và bàng hoàng phát hiện nhiều thiết bị trong quán bị mất cắp. Anh T. kể lại: “Lúc đó, tôi nhanh chóng kiểm tra toàn bộ cửa hàng và quan sát qua camera mới thấy có 5 người từ phía bờ sông xông vào quán ban đêm, 2 tên đứng dưới tầng trệt, còn 3 tên lên tầng gác. Chúng đều mặc đồ đen, bịt khẩu trang kín mít mặt, đi một vòng xung quanh tìm kiếm tháo lấy các thiết bị, máy xay cà phê, máy ép… rồi xuống thuyền tẩu thoát”.

Anh Đ.T.T chia sẻ lại vụ việc.

Sau khi được lực lượng Công an xuống làm việc, tuyên truyền, anh T. đã chủ động gia cố lại hàng rào bảo vệ quán, lắp đặt thêm đèn chiếu sáng và camera quan sát xung quanh. “Các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya vắng, quán hay nhà cửa không có người trông coi, cửa rào không chắc chắn để âm thầm đột nhập trộm cắp tài sản”, anh T. chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc trộm cắp, nhóm đối tượng này còn sẵn sàng dùng hung khí đe dọa, khống chế nạn nhân để cướp tài sản, đặc biệt là nhắm vào phụ nữ ở nhà một mình. Dù sự việc đã trôi qua hơn một năm, bà L.T.N (ngụ phường Long Phước) vẫn còn nguyên cảm giác bàng hoàng khi nhớ lại đêm 20/7/2025 tại căn nhà của bà dưới khu vực cầu Long Đại.

Bà L.T.N (ngụ phường Long Phước) kể lại vụ việc xảy ra với mình.

Bà N. bàng hoàng kể lại: “Đêm đó, khi tôi đang ngủ thì bỗng nhiên giật mình vì có người cầm dao kề cổ đe dọa im lặng rồi giật mất sợi dây chuyền trên cổ tôi và chạy ra ngoài. Đang đêm tối lại bất ngờ và hoảng sợ nên tôi không kịp thấy rõ mặt đối tượng. Khi tôi chạy ra ngoài kêu cứu thì thấy lờ mờ có 3 tên ở trên xuồng máy có đeo khẩu trang, còn hai tên chạy từ phía nhà tôi xuống xuồng cùng đồng bọn tẩu thoát”.

Kiểm tra lại tài sản, bà N. phát hiện ngoài sợi dây chuyền bị cướp, túi tiền và 3 chiếc điện thoại trong nhà cũng đã bị chúng lấy sạch.

Bà L.T.N chỉ chỗ các ốc vít bị các đối tượng vặn ra để mở cửa đột nhập vào nhà.

Để triệt phá băng nhóm này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã xác lập Chuyên án, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh), Trạm 4 (Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai) và Công an phường Long Hưng để rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Qua công tác truy xét, lực lượng phá án phát hiện Trần Hữu Bình có nhiều biểu hiện bất minh. Đáng chú ý, Bình sử dụng một chiếc xuồng composite màu trắng có đặc điểm trùng khớp với phương tiện xuất hiện tại hiện trường một vụ trộm ở phường Long Trường.

Sau thời gian kiên trì mật phục, ngày 11/10/2026, các tổ công tác đã bất ngờ ập vào bắt quả tang Trần Hữu Bình khi đối tượng đang bán tài sản trộm cắp cho Nguyễn Ngọc Quang tại khu vực cầu An Định (phường An Phước, TP Đồng Nai). Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 615 đoạn dây điện màu đen lõi nhôm, 410 đoạn lõi nhôm và 16 kg dây điện lõi đồng (tất cả đều bị cắt thành từng đoạn dài khoảng 1m để dễ vận chuyển). Tại cơ quan Công an, Quang thừa nhận biết rõ đây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn thu mua để kiếm lời.

Nguyễn Minh Thuận, Trần Hữu Bình và Trần Văn Thiên tại cơ quan điều tra.

Các đối tượng (từ phải qua trái): Trần Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Ngọc Quang, Dương Hoài Vũ, Trần Hữu Bình, Nguyễn Minh Thuận, Nguyễn Thanh Tiền và Trần Văn Thiên tại cơ quan điều tra.

Từ mắt xích quan trọng này, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục truy xét, bắt giữ các đối tượng còn lại trong băng nhóm gồm Thiên, Tiền, Thuận, Vũ và Hiền.

Làm rõ 8 vụ án, đem lại bình yên cho người dân

Qua đấu tranh khai thác và tiến hành thực nghiệm điều tra cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2, Cơ quan Công an đã làm rõ tổng cộng 8 vụ trộm cắp, cướp tài sản do băng nhóm này thực hiện.

Ngoài vụ việc tại quán cà phê của anh T. và nhà bà N., nhóm đối tượng còn khai nhận đã gây ra hàng loạt vụ án khác như: dùng dao khống chế, bắt nạn nhân mở khóa điện thoại và đăng xuất tài khoản iCloud tại một cơ sở lưu trú trên đường Võ Văn Hát (ngày 8/12/2025); đe dọa công nhân tại công trình gần cầu cao tốc để cướp cáp điện (ngày 23/7/2025); trộm 20 bình ắc quy, hơn 847 lít dầu tại bến xe buýt phường Long Phước; trộm két sắt chứa tiền, vàng tại nhà dân và trộm dây điện tại sà lan, công trình ở Đồng Nai.

Các đối tượng (từ trái sang) Nguyễn Ngọc Quang, Trần Văn Thiên, Nguyễn Minh Thuận, Trần Hữu Bình, Nguyễn Thanh Tiền cùng tang vật.

Tang vật vụ án.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 1 xuồng composite, 1 ghe gỗ, 1 ô tô tải, 3 con dao, 1 cây rựa, khoảng 700 kg dây điện lõi nhôm, 16 kg dây điện lõi đồng cùng nhiều máy khoan, máy cắt, máy tuốt dây điện và trang sức liên quan.

Hay tin băng nhóm tội phạm nguy hiểm này sa lưới, bà L.T.N không giấu được sự xúc động: “Nhà ở sát bờ sông nên vắng vẻ, tôi cũng như hàng xóm rất lo lắng vì nhóm đối tượng này quá manh động. Nhưng khi Cơ quan Công an bắt giữ được chúng, quả thật chúng tôi như cởi bỏ được sự lo sợ. Chúng tôi cảm ơn Cơ quan Công an đã bám sát địa bàn, điều tra, bắt giữ được nhóm đối tượng để người dân yên tâm sinh sống và làm ăn”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin.