Xóa 'rác trời' ở xã Thiên Lộc

"Rác trời" ở cửa ngỗ Tây Bắc Thủ đô thường là những tấm quảng cáo khổ lớn. Ảnh: Đức Tuấn

Chung tay xử lý vi phạm

Khác với nhiều địa bàn, “rác trời” ở xã Thiên Lộc chủ yếu là các biển quảng cáo, rao vặt khổ lớn giới thiệu nhà hàng, nhà nghỉ..., được treo ở những vị trí dễ quan sát từ xa. Những hình ảnh phản cảm này xuất hiện trên các tuyến đường lớn, nơi có đông khách du lịch và người nước ngoài qua lại.

Xác định tình trạng treo, dán quảng cáo trái phép trên cây xanh, tủ điện, cột điện và công trình công cộng gây mất mỹ quan, ảnh hưởng vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, xã Thiên Lộc đã chủ động tổ chức ra quân, đồng thời, triển khai các giải pháp xử lý vi phạm từ cơ sở.

Trung tá Đào Minh Hòa, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Thiên Lộc cho biết, Công an xã đã tham mưu UBND xã chỉ đạo tổng ra quân, huy động các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân cùng tham gia, quyết tâm tạo chuyển biến trên từng tuyến đường, ngõ xóm. Các lực lượng tập trung rà soát những tuyến đường, khu vực chợ, trường học và địa điểm công cộng; kiểm tra hệ thống cây xanh, tủ điện, trụ điện để phát hiện, bóc gỡ quảng cáo, rao vặt trái quy định. Công an xã cũng phối hợp, tạo điều kiện để Công ty Điện lực Thanh Trì sơn sửa, tháo dỡ các trụ, bốt điện cũ, hỏng, bó gọn dây điện, bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình thực hiện.

Làm đẹp những tuyến đường cửa ngõ Thủ đô. Ảnh: Đức Tuấn

Đối với những vị trí bị dán, sơn, vẽ quảng cáo, các lực lượng tiến hành cạo, rửa, sơn sửa, chỉnh trang, góp phần khôi phục diện mạo sạch đẹp cho các công trình công cộng.

Theo ông Đỗ Ngọc Cương, thành viên tổ an ninh cơ sở thôn Nhuế, cùng với phát hiện và xử lý trực tiếp, lực lượng chức năng còn căn cứ nội dung trên biển quảng cáo để xác minh thông tin liên quan. Việc rà soát số điện thoại, tài khoản và hình ảnh quảng cáo được thực hiện theo từng địa bàn nhằm làm rõ chủ thể vi phạm. Những trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, tín dụng đen hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

Duy trì mỹ quan đô thị

Trên các tuyến đường từ sân bay quốc tế Nội Bài về trung tâm thành phố qua cầu Thăng Long, hay từ tỉnh Phú Thọ theo các tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa, việc bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép góp phần hạn chế tình trạng nhếch nhác, trả lại không gian sạch đẹp cho đường phố.

Theo UBND xã Thiên Lộc, công tác bóc xóa, tháo dỡ được tổ chức theo từng tuyến, từng khu vực, bảo đảm đồng bộ. Các bề mặt sau xử lý được vệ sinh, sơn sửa nhằm cải thiện cảnh quan. Cùng với đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh chấp hành quy định về trật tự đô thị, trật tự công cộng; không treo, dán, viết, vẽ quảng cáo trái phép trên cây xanh, các công trình công cộng.

Ngoài xoá bỏ, công tác điều tra qua số điện thoại để lại cũng được tiến hành. Ảnh: Đức Tuấn

Ông Đặng Quốc Huy, thành viên Khối Dân vận xã Thiên Lộc cho biết, Công an xã đã phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc UBND xã và nhân dân các thôn, khu dân cư đồng loạt ra quân trên 7 tuyến đường chính, 15 ngõ, xóm và khu đô thị Thiên Lộc. Qua đó, người dân từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn cảnh quan, môi trường sống.

Trung tá Vũ Hữu Huỳnh, Phó Trưởng Công an xã Thiên Lộc thông tin, đợt ra quân gần đây nhất trong tháng 10-2026, xã huy động hơn 400 cán bộ, người dân tham gia; bóc xóa, tháo gỡ hơn 300 tờ quảng cáo, rao vặt trên cây xanh, các công trình công cộng; đồng thời, vận động tháo dỡ 5 biển quảng cáo treo tường gây mất mỹ quan đô thị. Kết quả này góp phần trả lại diện mạo gọn gàng, thông thoáng hơn cho đường phố, ngõ xóm.

Xoá quảng cáo, rao vặt ỏ xã Thiên Lộc nhận được sự đồng thuận của người dân. Ảnh: Đức Tuấn

Tuy nhiên, xử lý quảng cáo, rao vặt trái phép không chỉ dừng lại ở việc bóc bỏ, tháo dỡ các quảng cáo, rao vặt. Quan trọng hơn là xác minh chủ thể vi phạm, ngăn chặn tình trạng tái diễn và duy trì kết quả sau mỗi đợt ra quân. UBND xã đã giao Công an xã cùng các ban, ngành, đoàn thể kiểm tra, rà soát, xác minh các trường hợp treo, dán bảng, biển hiệu, tờ rơi, quảng cáo, rao vặt không đúng quy định, xử lý kịp thời vi phạm.

Từ việc chủ động tham mưu đến tổ chức thực hiện đồng bộ, xã Thiên Lộc đang từng bước đưa nhiệm vụ bảo đảm trật tự đô thị đi vào thực chất, hướng tới xây dựng nếp sống văn minh, để mỗi người dân cùng chung tay gìn giữ đường phố, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp.