Nghị quyết mở ra cơ hội xử lý các khoản nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp tồn đọng cho hơn 2,5 triệu người nộp thuế thuộc nhóm trạng thái mã số thuế 03 (người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) và trạng thái mã số thuế 06 (người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký).

Tuy nhiên, để tránh tình trạng nợ thuế tiếp tục tích tụ, các chuyên gia cho rằng, cần đổi mới cách quản lý doanh nghiệp, tăng cường cảnh báo sớm và hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ ngay từ đầu.

Không để doanh nghiệp rời thị trường nhưng vẫn mắc kẹt nghĩa vụ thuế

Thuế TP Hà Nội hướng dẫn người nộp thuế chủ động làm sạch mã số thuế. Ảnh: TTXVN phát

Ông Tống Phước Thiện Nhân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng BSS Việt Nam, cho rằng có những doanh nghiệp được đăng ký từ nhiều năm trước nhưng không hoạt động vì nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Một số chủ doanh nghiệp không còn nhớ rõ đơn vị đã ngừng hoạt động từ thời điểm nào, trong khi trước đây việc cập nhật và tiếp cận thông tin chưa thuận tiện như hiện nay.

Theo ông Nhân, chính sách xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lần này còn góp phần rà soát, xác định số lượng doanh nghiệp thực sự đang hoạt động, giúp Nhà nước có dữ liệu sát thực tế hơn để phục vụ quản lý và giám sát.

Tuy nhiên, chính sách thuế không nên chỉ tập trung giải quyết hậu quả khi doanh nghiệp đã ngừng hoạt động mà cần có cơ chế hỗ trợ từ sớm. Thay vào đó, cần phân loại rõ doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan với những trường hợp cố tình chây ì, né tránh nghĩa vụ thuế. Các chính sách hỗ trợ vì vậy phải có tiêu chí cụ thể, minh bạch và đúng đối tượng.

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động nhưng thiếu hụt dòng tiền, Nhà nước có thể nghiên cứu cơ chế gia hạn thời gian nộp thuế, cho phép nộp dần các khoản nợ hoặc giảm tiền chậm nộp có điều kiện, trên cơ sở doanh nghiệp chứng minh được khó khăn thực tế và có phương án phục hồi khả thi.

Đại diện doanh nghiệp này đề xuất xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp có lịch sử tuân thủ thuế tốt thông qua việc ưu tiên giải quyết thủ tục hoàn thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tần suất kiểm tra không cần thiết trên cơ sở quản lý rủi ro và nghiên cứu các chính sách ưu đãi tài chính phù hợp.

Một vấn đề khác cần được xem xét là khoảng cách giữa thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế và thời điểm doanh nghiệp thực tế thu được tiền. Đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp có thể đã nghiệm thu, xuất hóa đơn nhưng phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm mới thu hồi được công nợ từ khách hàng. Điều này gây áp lực dòng tiền dù doanh thu đã được ghi nhận trên sổ sách.

“Công bằng trong chính sách thuế không có nghĩa mọi doanh nghiệp đều được áp dụng cơ chế giống nhau, mà cần căn cứ vào hoàn cảnh thực tế và mức độ tuân thủ pháp luật của từng đơn vị. Chính sách thuế không nên chỉ tập trung giải quyết hậu quả khi doanh nghiệp đã ngừng hoạt động mà cần có cơ chế hỗ trợ từ sớm. Một chính sách thuế hiệu quả phải đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn, khuyến khích tuân thủ nghĩa vụ và bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước bền vững”, ông Tống Phước Thiện Nhân chia sẻ với phóng viên TTXVN.

Bà Nguyễn Thị Thủy, Kế toán trưởng một doanh nghiệp dịch vụ thương mại tại phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh cũng cho rằng, doanh nghiệp đôi khi bỏ sót nghĩa vụ kê khai hoặc chậm thực hiện thủ tục thuế do thay đổi nhân sự phụ trách, hệ thống kế toán hoặc chưa cập nhật kịp thời quy định mới. Vì vậy, cơ quan thuế cần tăng cường thông báo, cảnh báo sớm về các nghĩa vụ phải thực hiện hoặc dấu hiệu vi phạm thời hạn kê khai, nộp thuế. Việc nhắc nhở, hướng dẫn kịp thời sẽ giúp doanh nghiệp chủ động khắc phục, hạn chế tiền chậm nộp tích lũy và áp lực tài chính.

Theo bà Thủy, doanh nghiệp mong muốn chính sách thuế phù hợp với thực tế kinh doanh, dễ tuân thủ và hạn chế chi phí hành chính không cần thiết. Thay vì chỉ hỗ trợ khi doanh nghiệp gặp khó khăn, cần tạo môi trường chính sách thuận lợi để các đơn vị duy trì hoạt động và phát triển ổn định.

Chuyển từ xử lý nợ bị động sang cảnh báo sớm

Để xử lý các khoản nợ thuế tồn đọng và hạn chế tình trạng doanh nghiệp tự ý ngừng hoạt động mà không hoàn tất nghĩa vụ thuế, Luật sư Nguyễn Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Nhung Nguyễn cho rằng, cần triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý dữ liệu, cải cách thủ tục và trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp.

Theo Luật sư Nguyễn Tuyết Nhung, trước hết, cần phân loại nợ thuế theo tình trạng thực tế và khả năng thu hồi. Doanh nghiệp còn khả năng hoạt động cần được đôn đốc, áp dụng biện pháp cưỡng chế phù hợp; trong khi những trường hợp thực sự không còn khả năng thanh toán cần được xem xét khoanh nợ, xóa nợ theo Điều 20 và Điều 21 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 nếu đáp ứng đủ điều kiện. Đồng thời, cần tăng cường kết nối dữ liệu giữa cơ quan thuế với cơ quan đăng ký kinh doanh, ngân hàng, cơ quan quản lý đất đai, bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan để kịp thời xác định tình trạng hoạt động, tài sản và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Luật sư Nguyễn Tuyết Nhung đề xuất đơn giản hóa thủ tục tạm ngừng, giải thể và chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Quy trình giải thể còn nhiều bước, liên quan đến nhiều cơ quan khiến một số doanh nghiệp gặp khó khăn khi hoàn tất thủ tục. Vì vậy, cần đơn giản hóa hồ sơ, đẩy mạnh thực hiện trực tuyến và tăng cường liên thông giữa cơ quan thuế với cơ quan đăng ký kinh doanh. Đặc biệt, cần có hướng dẫn cụ thể đối với doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng không còn người đại diện theo pháp luật hoặc không đủ khả năng hoàn thiện hồ sơ theo quy trình thông thường.

Việc cải cách thủ tục cần phù hợp với Điều 207 và Điều 208 Luật Doanh nghiệp về điều kiện, trình tự giải thể, đồng thời bảo đảm tuân thủ Điều 17 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 về trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế khi chấm dứt hoạt động.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật và người quản lý doanh nghiệp cũng cần được xác định rõ. Những trường hợp cố tình bỏ địa chỉ kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế hoặc không làm thủ tục giải thể cần được tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý. Tuy nhiên, không nên mặc nhiên buộc người đại diện thanh toán toàn bộ nợ thuế của doanh nghiệp nếu không có căn cứ pháp luật cụ thể.

Một giải pháp khác là tăng cường cảnh báo sớm đối với doanh nghiệp có dấu hiệu ngừng hoạt động. Cơ quan thuế cần theo dõi những trường hợp không nộp tờ khai trong thời gian dài, không phát sinh giao dịch, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc có dấu hiệu rút khỏi thị trường nhưng chưa hoàn tất nghĩa vụ thuế. Khi phát hiện bất thường, cần chủ động thông báo, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục liên quan và xử lý nghĩa vụ thuế còn tồn đọng.

Ở góc độ tư vấn thuế, ông Nguyễn Hoàng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thuế và Kế toán Việt Tín, Phó Chủ tịch Hội Tư vấn và Đại lý Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng cho rằng, cơ quan thuế cần chuyển từ xử lý bị động sang quản lý chủ động dựa trên dữ liệu và cảnh báo sớm.

Cụ thể, cơ quan thuế cần thường xuyên đối soát tình trạng tạm ngừng, giải thể, chấm dứt hoạt động và mã số thuế của doanh nghiệp. Những trường hợp ngừng kê khai, nợ kéo dài hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký cần được đưa vào diện cảnh báo trước khi khoản nợ tiếp tục tích tụ. Đồng thời, cần phân nhóm nợ theo khả năng thu hồi và mức độ rủi ro, ưu tiên xử lý những khoản có khả năng thu, bảo đảm minh bạch trong quá trình thực hiện.

Về phía doanh nghiệp, cần tiếp tục đơn giản hóa, số hóa thủ tục tạm ngừng và chấm dứt hoạt động; công khai các bước hoàn thành nghĩa vụ thuế, xử lý hóa đơn và hồ sơ kế toán. Các doanh nghiệp nhỏ, không phát sinh hoạt động và đáp ứng điều kiện pháp luật cần được hỗ trợ hoàn tất hồ sơ thuận tiện, tránh phát sinh chi phí tuân thủ không cần thiết.

Theo các chuyên gia, hiệu quả của Nghị quyết 63/2026/QH16 không chỉ nằm ở số hồ sơ nợ được xử lý mà còn ở khả năng cải thiện chất lượng dữ liệu quản lý, hạn chế nợ mới phát sinh và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Đây là điều kiện quan trọng để bảo đảm nguồn thu ngân sách Nhà nước, đồng thời tạo môi trường kinh doanh minh bạch và thuận lợi hơn.