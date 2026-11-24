Xác định rõ đối tượng được áp dụng chính sách

Ngày 21/11/2026, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 63/2026/QH16 về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Thông tin tại Hội nghị tập huấn triển khai các Nghị quyết về chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng Ban Quản lý, phát triển nguồn thu (Cục Thuế) cho rằng, Nghị quyết được ban hành trong bối cảnh việc xử lý các khoản nợ thuế tồn đọng, đặc biệt là nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp kéo dài qua nhiều năm, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng Ban Quản lý, phát triển nguồn thu (Cục Thuế) chia sẻ thông tin tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Bà Hằng cho biết, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; một số trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, khiến dữ liệu quản lý thuế chưa được cập nhật đầy đủ, ảnh hưởng đến công tác quản lý và theo dõi nghĩa vụ thuế.

Với các cơ chế xử lý đặc thù, Nghị quyết số 63/2026/QH16 hướng tới giải quyết những vướng mắc này, giúp người nộp thuế giảm gánh nặng tài chính, nhanh chóng hoàn thiện thủ tục pháp lý, đồng thời góp phần làm sạch dữ liệu quản lý thuế.

Theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết, chính sách áp dụng đối với người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03), hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06).

Điểm đáng chú ý là đối tượng được xác định căn cứ vào tình trạng mã số thuế do cơ quan thuế xác định tính đến hết ngày 23/10/2026, theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và pháp luật về quản lý thuế. Đây là mốc thời gian quan trọng để xác định người nộp thuế thuộc diện được xem xét áp dụng chính sách.

Nghị quyết cũng quy định rõ, việc xử lý xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp chỉ áp dụng đối với những khoản tiền chưa nộp vào ngân sách nhà nước tại thời điểm cơ quan quản lý thực hiện xóa nợ và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Một nội dung cần lưu ý là phạm vi khoản nợ được xem xét xử lý khá rộng. Theo đó, lệ phí môn bài trong Nghị quyết bao gồm cả thuế môn bài phát sinh trước ngày 1/1/2017; tiền chậm nộp bao gồm cả tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 1/7/2013.

Bà Hằng cho biết, quy định này giúp làm rõ phạm vi các khoản nghĩa vụ tài chính tồn đọng được xem xét xử lý, tránh cách hiểu khác nhau đối với những khoản nợ phát sinh trong các giai đoạn chính sách trước đây.

Giảm gánh nặng cho người nộp thuế

Đại diện Cục Thuế cho biết, một trong những nội dung trọng tâm của Nghị quyết là cơ chế xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài quy định tại Điều 3.

Theo đó, người nộp thuế có trạng thái 03 hoặc 06 tính đến ngày 23/10/2026, còn nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài tính đến thời điểm Nghị quyết có hiệu lực sẽ thuộc diện được xử lý nợ theo quy định.

Các khoản nợ được xem xét xóa bao gồm nợ lệ phí môn bài của các kỳ phát sinh trước năm 2026 mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước; tiền chậm nộp phát sinh từ khoản nợ lệ phí môn bài được xóa; đồng thời bao gồm cả tiền chậm nộp lệ phí môn bài còn nợ trong trường hợp người nộp thuế đã nộp lệ phí môn bài nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền chậm nộp.

Đáng chú ý, Nghị quyết còn đưa ra quy định tháo gỡ đối với những người nộp thuế thuộc trường hợp phải nộp lệ phí môn bài nhưng chưa thực hiện kê khai, nộp lệ phí môn bài. Theo đó, các đối tượng này không phải thực hiện kê khai, nộp khoản lệ phí môn bài đó và không bị tính tiền chậm nộp đối với khoản lệ phí này.

Quy định trên có ý nghĩa thiết thực đối với những tổ chức, cá nhân đã ngừng hoạt động trên thực tế nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Việc tiếp tục tồn tại các khoản nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp qua nhiều năm có thể khiến người nộp thuế gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Việc xử lý các khoản nợ đủ điều kiện không chỉ giúp giảm áp lực tài chính mà còn tạo điều kiện để người nộp thuế sớm giải quyết tình trạng pháp lý của mã số thuế, tránh để các nghĩa vụ cũ tiếp tục kéo dài./.