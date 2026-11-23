Quang cảnh hội nghị phổ biến, triển khai Nghị quyết số 63/2026/QH16 về xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp tại điểm cầu Cục Thuế. (Ảnh: MP)

Chiều 23/11, Cục Thuế tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, kết nối với 34 điểm cầu Thuế tỉnh, thành phố và 350 điểm cầu Thuế cơ sở. Trọng tâm của hội nghị là hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 63/2026/QH16 về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp, được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2026 và có hiệu lực ngay từ ngày đó đến hết ngày 30/6/2028.

Khẩn trương triển khai chính sách, xử lý hồ sơ tồn đọng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Thuế Mai Sơn nhấn mạnh, việc thực hiện chính sách đặc thù là nhiệm vụ quan trọng, được Bộ trưởng Tài chính quan tâm và chỉ đạo ngành thuế tập trung triển khai quyết liệt ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết. Ông Mai Sơn cho biết, chính sách trực tiếp tháo gỡ những vướng mắc kéo dài đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đã ngừng hoạt động hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng chưa hoàn thành các thủ tục, nghĩa vụ theo quy định.

Theo ông Mai Sơn, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết tạo điều kiện để ngành thuế đẩy nhanh chiến dịch “Làm sạch mã số thuế-Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Chiến dịch hướng tới xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh, tạo thuận lợi để người nộp thuế khôi phục hoạt động hoặc hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động, qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ông Mai Sơn cho biết, dù chiến dịch đã đạt kết quả bước đầu, vẫn còn nhiều trường hợp đã ngừng hoạt động trong thời gian dài, còn nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp hoặc gặp khó khăn trong việc hoàn thành nghĩa vụ thuế. Những vướng mắc này khiến người nộp thuế chưa thể hoàn tất thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Ông Mai Sơn đề nghị ngay sau hội nghị, Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, phân loại toàn bộ trường hợp thuộc diện áp dụng chính sách, xác định số lượng hồ sơ, các khoản nghĩa vụ còn tồn đọng, trường hợp đủ điều kiện xử lý ngay và trường hợp cần tiếp tục hướng dẫn. Cơ quan thuế phải chủ động thông tin để người nộp thuế biết mình có thuộc diện áp dụng chính sách hay không, được xử lý khoản nào, còn phải thực hiện nghĩa vụ hoặc thủ tục gì và liên hệ đầu mối nào.

Phó Cục trưởng Thuế đề nghị các đơn vị chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo phối hợp các sở, ngành và chính quyền địa phương, đặc biệt là cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan công an. Ngành thuế cần tận dụng thời gian còn lại của năm 2026 để đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ tồn đọng, đồng thời xây dựng lộ trình xử lý các trường hợp thuộc diện áp dụng chính sách trong năm 2027 và thời gian tiếp theo. Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp trực tiếp chỉ đạo, phân công trách nhiệm, theo dõi tiến độ và kịp thời báo cáo Cục Thuế những vướng mắc vượt thẩm quyền.

Cục Thuế sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại từng đơn vị, lấy kết quả tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, xử lý hồ sơ tồn đọng và làm sạch dữ liệu mã số thuế để đánh giá hiệu quả triển khai.

"Bộ Tài chính đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chính sách đặc thù trong thực hiện pháp luật quản lý thuế để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế", ông Mai Sơn cho biết.

Khoản nào được xóa, người nộp thuế cần làm gì?

Trình bày tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Quản lý, phát triển nguồn thu, hướng dẫn cơ quan thuế chốt đúng đối tượng và đối chiếu số tiền còn nợ. Mốc xác định đối tượng là hết ngày 23/10/2026. Theo đó, người nộp thuế thuộc diện áp dụng nếu đã được cơ quan thuế xác định ở trạng thái 03 (đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) hoặc trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký) tính đến mốc này. Các khoản được xóa phải đủ điều kiện theo Nghị quyết và còn chưa nộp vào ngân sách nhà nước tại thời điểm xóa.

Đối với lệ phí môn bài, cơ quan thuế rà soát các khoản nợ của kỳ phát sinh trước năm 2026 và tiền chậm nộp tương ứng. Trường hợp đã nộp đủ lệ phí môn bài nhưng còn nợ tiền chậm nộp cũng thuộc diện xử lý theo quy định. Người nộp thuế thuộc diện áp dụng mà chưa khai, nộp lệ phí môn bài thì không phải khai, nộp và không bị tính tiền chậm nộp đối với khoản lệ phí này. Phạm vi xử lý bao gồm cả thuế môn bài phát sinh trước ngày 1/1/2017 và tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 1/7/2013 theo quy định của Nghị quyết.

Với tiền chậm nộp của các khoản thu khác, thời hạn để người nộp thuế hoàn thành các điều kiện là hết ngày 30/6/2028. Đến mốc này, người nộp thuế phải nộp đủ tiền thuế nợ gốc, các khoản thu khác còn nợ và tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính nếu có, đồng thời nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Chẳng hạn, người nộp thuế còn nợ thuế giá trị gia tăng hoặc tiền thuê đất phải nộp đủ các khoản nợ gốc đó. Trường hợp đã nộp đủ các khoản phải nộp, chỉ còn tiền chậm nộp, vẫn cần hoàn thành hồ sơ về mã số thuế để cơ quan thuế có căn cứ xử lý.

Với cả 2 nhóm chính sách, người nộp thuế không phải lập hồ sơ xin xóa nợ riêng. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế căn cứ dữ liệu trên hệ thống thông tin quản lý thuế để thực hiện xóa nợ. Đối với tiền chậm nộp của các khoản thu khác, việc xóa nợ được thực hiện đồng thời với giải quyết hồ sơ khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Kết quả được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và gửi qua tài khoản giao dịch thuế điện tử của người nộp thuế nếu có.

Nghị quyết quy định 3 nhóm không được xóa tiền chậm nộp theo Điều 4. Nhóm thứ nhất là người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc có hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hay sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ. Nhóm thứ hai là chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc trạng thái 03 hoặc 06 trong khi doanh nghiệp, tổ chức chủ quản vẫn hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh có thời hạn. Nhóm thứ ba là người nộp thuế có hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc phát sinh nghĩa vụ thuế từ hoạt động đó trong thời gian ở trạng thái 03 hoặc 06. Riêng trường hợp chỉ bán, thanh lý tài sản, hàng hóa còn lại để chấm dứt hoạt động và đã khai, nộp đủ số thuế phát sinh thì không bị loại trừ theo nhóm thứ ba.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng cho biết, hồ sơ về mã số thuế đã được tiếp nhận hợp lệ và các khoản phải nộp đã được nộp đủ chậm nhất ngày 30/6/2028 thì vẫn được giải quyết theo Nghị quyết nếu đến thời điểm đó cơ quan thuế chưa xử lý xong. Trường hợp đang được thanh tra, điều tra, truy tố hoặc xét xử thì cơ quan thuế tạm thời chưa xem xét xóa tiền chậm nộp theo Điều 4. Việc xem xét được tiếp tục khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền, đủ căn cứ xác định người nộp thuế không thuộc nhóm vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ nêu trên và đáp ứng các điều kiện xóa tiền chậm nộp.

Cơ quan quản lý thuế không áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với khoản tiền đã được xác định đủ điều kiện xóa. Nếu sau khi xóa tiền chậm nộp theo Điều 4 phát hiện người nộp thuế thực tế thuộc diện loại trừ, cơ quan quản lý thuế phải rà soát, phục hồi khoản tiền đã xóa.

Hướng dẫn tại hội nghị bà Nguyễn Thị Thanh Hằng cho biết, đơn vị quản lý trực tiếp phải đối chiếu riêng nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp lệ phí môn bài, nợ gốc của các khoản thuế và khoản thu khác, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuộc diện xem xét theo Điều 4. Khi chứng từ nộp tiền có chênh lệch với dữ liệu trên hệ thống, đơn vị tiếp nhận thông tin để đối chiếu. Cơ quan thuế địa phương bố trí đầu mối tại bộ phận một cửa, qua điện thoại và kênh hỗ trợ điện tử, đồng thời ưu tiên hướng dẫn trực tiếp người nộp thuế chưa sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử.

Nghị quyết số 63/2026/QH16 gồm 6 điều, có hiệu lực từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2028. Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo Quốc hội kết quả tại kỳ họp cuối năm 2028.