Người nộp thuế thuộc diện áp dụng chính sách xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp không phải lập hồ sơ riêng đề nghị xóa nợ. (Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI).

Ngày 23/11/2026, Cục Thuế (Bộ Tài chính) ban hành Công điện số 36/CĐ-CT về triển khai Nghị quyết số 63/2026/QH16 của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế Thương mại điện tử và Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn khẩn trương rà soát dữ liệu, xác định đối tượng thụ hưởng, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các thủ tục theo quy định.

Không phải lập hồ sơ riêng đề nghị xóa nợ

Nghị quyết số 63/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 21/11/2026, có hiệu lực từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2028.

Chính sách áp dụng đối với hai nhóm người nộp thuế được cơ quan thuế xác định tính đến hết ngày 23/10/2026, gồm: Người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) và người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06).

Theo Điều 3 của Nghị quyết, người nộp thuế thuộc diện áp dụng được xóa các khoản nợ lệ phí môn bài phát sinh trước năm 2026 và tiền chậm nộp lệ phí môn bài còn tồn đọng.

Trường hợp chưa thực hiện kê khai, nộp lệ phí môn bài thì không phải kê khai, nộp và không bị tính tiền chậm nộp đối với khoản lệ phí này.

Đối với tiền chậm nộp các khoản thuế khác, người nộp thuế phải đáp ứng đồng thời ba điều kiện: Hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuế nợ gốc và các khoản tiền phạt vi phạm hành chính (nếu có); có hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế được cơ quan thuế tiếp nhận; không thuộc các trường hợp bị loại trừ theo Điều 4 của Nghị quyết.

Thời hạn hoàn thành nghĩa vụ tài chính và nộp hồ sơ hợp lệ chậm nhất là ngày 30/6/2028.

Đáng chú ý, người nộp thuế không phải lập hồ sơ riêng đề nghị xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp. Cơ quan quản lý thuế căn cứ dữ liệu trên hệ thống thông tin quản lý thuế để xác định số tiền đủ điều kiện xóa nợ.

Kết quả xử lý được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và gửi tới người nộp thuế qua tài khoản giao dịch thuế điện tử (nếu có).

Trường hợp người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, hồ sơ hợp lệ đã được tiếp nhận đúng thời hạn nhưng đến ngày 30/6/2028 cơ quan thuế chưa giải quyết xong thì vẫn được tiếp tục xử lý theo quy định của Nghị quyết.

Ba trường hợp không được xóa tiền chậm nộp

Khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 63/2026/QH16 quy định ba nhóm không được áp dụng chính sách xóa tiền chậm nộp đối với các khoản thuế ngoài lệ phí môn bài.

Thứ nhất, người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ thuộc các trường hợp được nêu tại Nghị quyết.

Thứ hai, chi nhánh, văn phòng đại diện đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, trong khi doanh nghiệp, tổ chức chủ quản vẫn hoạt động hoặc đang tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.

Thứ ba, người nộp thuế vẫn phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nghĩa vụ thuế từ hoạt động này trong thời gian được xác định ở trạng thái 03 hoặc 06.

Riêng trường hợp chỉ bán, thanh lý tài sản, hàng hóa còn lại để chấm dứt hoạt động và đã kê khai, nộp đầy đủ số thuế phát sinh từ hoạt động thanh lý thì không thuộc nhóm loại trừ thứ ba.

Đối với người nộp thuế đang trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tố hoặc xét xử, cơ quan quản lý thuế chưa xem xét xóa tiền chậm nộp theo Điều 4.

Việc xử lý được tiếp tục khi có kết luận hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định người nộp thuế không thuộc nhóm vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Trường hợp đã được xóa tiền chậm nộp nhưng sau đó bị phát hiện thuộc diện không được hưởng chính sách, cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm khôi phục khoản tiền đã xóa.

Nghị quyết cũng giao cơ quan quản lý thuế kịp thời xác định các khoản nợ đủ điều kiện xử lý để không áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với số tiền thuộc diện được xóa.

Cục Thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình rà soát dữ liệu, xử lý nợ để được hướng dẫn, bảo đảm thực hiện thống nhất trong toàn ngành.

Doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh thuộc diện áp dụng cần chủ động đối chiếu tình trạng mã số thuế, các khoản nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng và hoàn thiện hồ sơ theo thời hạn quy định. Chính sách xóa nợ không đồng nghĩa với việc miễn nghĩa vụ nộp tiền thuế nợ gốc đối với các khoản thuế khác ngoài lệ phí môn bài.