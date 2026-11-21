Quốc hội biểu quyết thông qua các dự án luật, nghị quyết chiều ngày 21/11. Ảnh: Media Quốc hội

Số liệu từ báo cáo giải trình, tiếp thu của Chính phủ cho thấy, tính đến ngày 23/10/2026, cả nước có hơn 2,5 triệu người nộp thuế thuộc hai nhóm: Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (643.383 trường hợp) và không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (hơn 1,87 triệu trường hợp).

Đến tháng 9/2026, tổng số tiền thuế nợ của hai nhóm này do cơ quan thuế quản lý khoảng 27.805 tỷ đồng, gồm 18.090 tỷ đồng nợ gốc và 9.715 tỷ đồng tiền chậm nộp.

Theo Chính phủ, nghĩa vụ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp tích lũy qua nhiều năm là một trong những rào cản khiến người nộp thuế không quay lại hoàn tất thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Mặc dù lệ phí môn bài đã được bãi bỏ từ ngày 1/1/2026, các khoản nợ phát sinh trước thời điểm này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ

Theo Nghị quyết của Quốc hội, người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tính đến hết ngày 23/10/2026 được xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài theo quy định.

Trường hợp chưa thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài thì không phải khai, nộp và không tính tiền chậm nộp lệ phí môn bài.

Đối với tiền chậm nộp của các khoản nợ thuế khác, người nộp thuế được xóa khi đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) và có hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế được cơ quan thuế tiếp nhận.

Chính sách xóa tiền chậm nộp không áp dụng đối với người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; một số trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện ngừng hoạt động; hoặc người nộp thuế vẫn phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian được xác định ngừng hoạt động, trừ trường hợp thanh lý tài sản đáp ứng điều kiện quy định.

Người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp. Cơ quan quản lý thuế căn cứ dữ liệu trên hệ thống thông tin quản lý thuế để thực hiện xóa nợ, công khai kết quả trên trang thông tin điện tử và thông báo cho người nộp thuế qua tài khoản giao dịch thuế điện tử (nếu có).

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2028, trừ một số trường hợp chuyển tiếp theo quy định.

Theo Chính phủ, đây là chính sách đặc thù, thực hiện một lần, có thời hạn, nhằm tháo gỡ rào cản tài chính, khuyến khích người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nợ gốc, đồng thời xử lý tình trạng tồn đọng mã số thuế và chuẩn hóa dữ liệu quản lý thuế.