Xóa nhà tạm cho gia đình khó khăn

Các địa phương bằng nhiều giải pháp, huy động nguồn lực hỗ trợ hộ khó khăn hoàn thiện nhà ở. Ảnh: D.Lệ

Niềm vui trong những căn nhà mới

Trước mùa mưa bão năm nay, ông Nguyễn Ngọc Tiến (thôn Mỹ An, xã Tiên Phước) cùng gia đình đã đón niềm vui trong ngôi nhà mới. Căn nhà được tổ chức Thắp sáng hy vọng trẻ thơ (Children’s Hope In Action - CHIA) phối hợp với UBND xã Tiên Phước, Câu lạc bộ Nhớ về Tiên Phước xây dựng và bàn giao cho gia đình. Ngôi nhà có diện tích 68m2, phòng ngủ được đổ bê tông trần kiên cố dùng để phòng tránh bão, tổng kinh phí xây dựng 305 triệu đồng.

Trong đó, Tổ chức CHIA hỗ trợ thông qua Sở Y tế thành phố Đà Nẵng 130 triệu đồng; Câu lạc bộ “Nhớ về Tiên Phước” vận động Tổ chức War Legacies Project (WLP) hỗ trợ thông qua Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng 40 triệu đồng; gia đình và tộc họ đóng góp 135 triệu đồng bao gồm cả nhân công. Gia đình ông Nguyễn Ngọc Tiến có hoàn cảnh khó khăn, hai con bị khuyết tật nặng, vợ chồng ông phải thay nhau chăm sóc.

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Tiến trong ngày được bàn giao nhà nhân đạo từ UBND xã Tiên Phước và các tổ chức phối hợp hỗ trợ xây dựng. Ảnh: D.Lệ

Tại thôn Phú Mỹ, xã Tây Hồ, gia đình bà Trương Thị Ngọc Liên là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi người con trai qua đời, bà Liên cùng 3 người cháu nội sống dựa vào đồng lương ít ỏi của con dâu làm công nhân may. Ngôi nhà cũ đã xuống cấp, hư hỏng nhưng gia đình thì không có đủ chi phí sửa chữa để che mưa che nắng cho cả gia đình. Trước hoàn cảnh khó khăn ấy, Ủy ban MTTQ xã Tây Hồ và các tổ chức chính trị - xã hội xã đã đứng ra vận động, hỗ trợ 150 triệu đồng và đóng góp hàng chục ngày công giúp gia đình bà Liên xây nhà mới.

Hay như tại thôn An Thiện (xã Tây Hồ), ngôi nhà mới của bà Ngô Thị Lan vừa được hoàn tất trong niềm vui và hạnh phúc. Bà Lan sống neo đơn trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp. Được hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo của xã, cùng sự giúp đỡ, góp công góp sức của người thân và các lực lượng trên địa bàn, bà Lan đã có được mái ấm khang trang, vững chắc, bớt đi những nỗi lo khi mùa mưa bão tới.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Hồ hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình khó khăn. Ảnh: D.Lệ

Chung tay xóa nhà tạm

Thời gian qua, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đang được các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tập trung triển khai và đạt nhiều kết quả quan trọng. Điều đáng ghi nhận, trong kết quả đạt được có vai trò đóng góp quan trọng của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ cơ sở trong việc huy động nguồn lực để xã hội hóa công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát. Qua đó, góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các xã đã tập trung tuyên truyền, vận động các nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo, đóng góp thiết thực vào công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Bà Vũ Thị Thanh Loan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Hồ thông tin, các hộ có hoàn cảnh quá khó khăn, không thể đối ứng nhân công hay nguồn lực thì Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cùng chung tay vận động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ cả về nhân lực, vật lực để có điều kiện làm nhà mới hay sửa chữa nhà ở, đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão.

Bà Loan cho hay: “Với tinh thần lá lành đùm lá rách, mỗi ngôi nhà mới được hoàn thành là thêm một hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia, giúp đỡ. Đó là mái ấm để hộ khó khăn về nhà ở được an cư, nỗ lực hơn trong cuộc sống, và cũng thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng của Mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội”.

Theo Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 4/8/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố, tổng số nhà tạm, nhà dột nát của hộ nghèo, hộ cận nghèo do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện 2 năm (năm 2026 và năm 2027) là 4.098 căn (3.361 căn xây mới, 737 căn sửa chữa); tổng kinh phí thực hiện dự kiến hơn 372,9 tỷ đồng (xây mới 336,1 tỷ đồng, sửa chữa 36,8 tỷ đồng). Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ 186,5 tỷ đồng, nguồn Quỹ vì người nghèo và các nguồn huy động hợp pháp khác 186,4 tỷ đồng.

Riêng năm 2026, số nhà tạm, nhà dột nát phải hỗ trợ thực hiện là 1.686 căn/79 xã, phường, gồm 1.448 căn xây mới và 238 căn sửa chữa. Đến nay, các địa phương đã triển khai xây dựng 894 căn nhà, gồm 794 căn xây mới và 100 căn sửa chữa (đạt 53,02% kế hoạch). Dù còn có nhiều khó khăn trong huy động nguồn lực xã hội hóa, nhưng các địa phương đang dốc toàn lực hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở.