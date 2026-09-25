Xóa lối đi tự mở qua đường sắt: Vì an toàn của cộng đồng

Tại xã Bảo Hà, việc xóa bỏ các lối đi tự mở đang được triển khai đồng bộ với hoàn thiện đường gom, tạo thuận lợi cho người dân và góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Lối đi tự phát băng qua đường sắt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước đây, để thuận tiện đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa, nhiều hộ dân xã Bảo Hà sinh sống dọc tuyến đường sắt Yên Lào tự mở lối đi qua đường sắt. Những lối đi này chủ yếu là đường nhỏ, không có gác chắn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Khi tuyến đường gom được đầu tư, việc kết nối khu dân cư với khu vực sản xuất và các tuyến giao thông chính thuận lợi hơn. Đây cũng là điều kiện để người dân đồng thuận đóng các lối đi tự mở, bảo đảm an toàn giao thông đường sắt và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đường gom được đầu tư, tạo thuận lợi kết nối khu dân cư với khu vực sản xuất và các tuyến giao thông chính.

Tại thôn Liên Hải, việc bảo đảm an toàn giao thông đường sắt đang nhận được sự hưởng ứng từ người dân. Từ chỗ hình thành nhiều lối đi riêng phục vụ sinh hoạt, các hộ dân đang chuyển sang sử dụng tuyến kết nối chung, qua đó hạn chế nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường sắt.

Ông Nguyễn Văn Thiệp, thôn Liên Hải cho biết: Gia đình tôi sinh sống ở đây từ hơn 30 năm, trước đây tự mở lối đi qua đường sắt để phục vụ việc đi lại. Nay có đường gom, việc đi lại thuận tiện hơn nên gia đình tôi đồng thuận tháo dỡ. Đây là việc chung, gia đình tôi thực hiện trước để các hộ khác cùng làm.

Xã Bảo Hà phối hợp với ngành đường sắt, đơn vị liên quan xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt.

Thôn Liên Hải hiện có 200 hộ dân, trong đó 40 hộ sinh sống ở phía bên kia đường sắt. Hơn 100 ha rừng sản xuất của thôn cũng nằm chủ yếu ở khu vực này. Vì vậy, việc hoàn thiện đường gom có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tạo thuận lợi cho sinh hoạt còn phục vụ vận chuyển nông sản, hàng hóa, kết nối khu dân cư với khu vực sản xuất.

Theo ông Nguyễn Văn Huy - Bí thư Chi bộ thôn Liên Hải, trước đây các lối đi tự mở hình thành theo nhu cầu của từng gia đình, có nơi chỉ phục vụ một vài hộ. Khi thực hiện chủ trương đóng các lối đi này, chi bộ, ban công tác mặt trận và các đoàn thể trong thôn đã tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài.

Ông Nguyễn Văn Huy cho biết: Khi được tuyên truyền, bà con đều hiểu việc đóng các lối đi tự mở là để bảo đảm an toàn chung nên đồng thuận thực hiện. Tuy nhiên, hiện tuyến đường gom chưa hoàn thiện, thông suốt; đoạn cuối tuyến chưa có cầu nối sang đường chính nên người dân và phương tiện vẫn phải qua suối Khoai để đi lại. Những ngày mưa lớn, việc lưu thông gặp khó khăn, thậm chí bị gián đoạn. Người dân mong Nhà nước sớm đầu tư cầu qua suối Khoai để việc đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa thuận lợi hơn.

Người dân mong muốn sớm được đầu tư cầu qua suối Khoai, tạo thuận lợi kết nối đường gom với đường chính, bảo đảm đi lại thông suốt.

Tuyến đường sắt Yên Lào qua địa bàn xã Bảo Hà dài 22,4 km. Qua rà soát, trên địa bàn xã có 28 lối đi tự mở qua đường sắt, chủ yếu là những lối nhỏ, không có người gác, rào chắn và hệ thống cảnh báo. Từ đầu năm đến nay, xã Bảo Hà đã phối hợp với ngành đường sắt và các đơn vị liên quan xóa 14 lối đi tự mở. Tại các vị trí này, lực lượng chức năng tháo dỡ phần lối đi trong phạm vi bảo vệ đường sắt, thu hồi biển cảnh báo, hoàn trả mặt bằng theo quy định.

Đối với các lối đi còn lại, việc xóa bỏ chưa thể thực hiện ngay do một số khu vực chưa có đường đi chung hoặc tuyến đường thay thế chưa hoàn thiện, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Xã Bảo Hà đang rà soát từng vị trí, tổ chức các phương án kết nối phù hợp; đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện tuyến đường gom dọc đường sắt, bảo đảm người dân có đường đi thuận lợi, thông suốt.

Đơn vị chức năng xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt, thu hồi biển cảnh báo.

Những lối đi tự mở được hoàn trả mặt bằng trong phạm vi bảo vệ đường sắt theo quy định.

Ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Hà, cho biết: Địa phương xác định phải bảo đảm đường đi cho người dân trước khi đóng các lối đi tự mở. Vì vậy, xã đang tập trung hoàn thiện các tuyến đường gom, những vị trí còn khó khăn về kết nối sẽ tiếp tục được rà soát, có phương án phù hợp. Khi điều kiện đi lại được bảo đảm, xã sẽ phối hợp với ngành đường sắt tiếp tục xóa bỏ các lối đi còn lại, hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn, nhất là đối với trẻ em khi đi qua khu vực đường sắt.

Cùng với hoàn thiện đường gom, xã Bảo Hà đang đầu tư xây dựng cầu qua suối Khoai kết nối khu dân cư hai bên đường sắt. Công trình được kỳ vọng tạo thêm hướng kết nối thuận lợi, phục vụ sinh hoạt, vận chuyển nông sản, hàng hóa của người dân.

Xóa bỏ lối đi tự mở góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn, bảo vệ hạ tầng và hành lang an toàn đường sắt. Để thực hiện hiệu quả, xã Bảo Hà đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đường gom, đường ngang hợp pháp và các công trình kết nối dân sinh, tạo thuận lợi cho người dân sinh sống dọc tuyến đường sắt. Thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp với ngành đường sắt rà soát, xử lý các lối đi còn lại, quản lý chặt những vị trí đã đóng, không để phát sinh lối đi mới.