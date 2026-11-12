Xóa lối đi tự mở, ngăn ngừa tai nạn đường sắt
Những lối đi tự mở qua đường sắt tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư, nơi người dân thường xuyên qua lại. Trước thực tế này, cùng với việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, công tác rà soát, xóa bỏ các lối đi tự mở cũng được ngành đường sắt phối hợp với chính quyền địa phương triển khai quyết liệt.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xoa-loi-di-tu-mo-ngan-ngua-tai-nan-duong-sat-246261112170453012.htm