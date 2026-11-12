Xóa lối đi tự mở, ngăn ngừa tai nạn đường sắt

Thực hiện chương trình công tác đối ngoại năm 2026, từ ngày 10 đến 11/11, Đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình do đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tham gia Hội nghị thế giới về các thành phố lịch sử lần thứ 20 và làm việc, khảo sát tại một số địa điểm ở Nhật Bản nhân chuyến thăm và làm việc tại đây. Tham gia đoàn có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.