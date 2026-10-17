Xóa khoảng trắng dữ liệu đất đai

Cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, sinh viên Trường Đại học Tây Bắc hỗ trợ phường Chiềng Cơi rà soát, thu thập thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Rà soát, bổ sung dữ liệu đất đai

Những ngày này, các tổ công tác ở nhiều xã, phường trong tỉnh tiếp tục xuống các bản, tiểu khu, tổ dân phố thu thập hồ sơ, xác minh thông tin chủ sử dụng và vị trí thửa đất. Sau các đợt cao điểm rà soát, làm sạch dữ liệu, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là xây dựng cơ sở dữ liệu đối với những thửa đất thuộc nhóm 3, chưa có thông tin trên hệ thống. Công việc gặp nhiều khó khăn do hồ sơ đất đai thiếu thông tin, chưa được đo đạc địa chính hoặc có biến động qua nhiều thời kỳ.

Ở xã biên giới Sốp Cộp, địa bàn rộng, nhiều bản xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn; một số hộ dân không còn lưu giữ đầy đủ giấy tờ đất đai. Đẩy nhanh tiến độ, xã huy động cán bộ, công chức, công an, bộ đội, giáo viên và đoàn viên thanh niên tham gia 9 nhóm công tác, phân công phụ trách từng địa bàn. Các nhóm phối hợp với trưởng bản hướng dẫn người dân cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ liên quan; đối chiếu thông tin chủ sử dụng, xác định vị trí những thửa đất chưa có dữ liệu. Những trường hợp thiếu hồ sơ, chủ sử dụng đất đã chết hoặc có biến động chưa được cập nhật được tổng hợp, phân loại tiếp tục xác minh. Với các thửa đất chưa xác định được vị trí, tổ công tác phối hợp với lực lượng ở cơ sở kiểm tra thực tế, bổ sung thông tin trước khi cập nhật lên hệ thống.

Ông Dương Đình Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Sốp Cộp, cho biết: Xã phân loại những thửa đất chưa có cơ sở dữ liệu thành các trường hợp đủ thông tin để xử lý ngay, thiếu thông tin cần bổ sung và những trường hợp phải xác minh thực địa. Trên cơ sở đó, giao khối lượng cụ thể từng nhóm công tác, kiểm tra tiến độ hằng ngày; đồng thời, phát huy vai trò của trưởng bản, người có uy tín trong vận động nhân dân cung cấp hồ sơ.

Nhờ tổ chức lại cách thực hiện, tiến độ xử lý hồ sơ ở Sốp Cộp được cải thiện. Từ chỗ chỉ thực hiện dưới 50 thửa đất/ngày trong giai đoạn đầu, các nhóm công tác nâng khối lượng lên hàng trăm thửa. Riêng tháng 9, xã ghi nhận kết quả thực hiện đối với 15.270 thửa đất nhóm 3, cao nhất toàn tỉnh. Theo số liệu tổng hợp đầu tháng 10, Sốp Cộp xây dựng cơ sở dữ liệu đối với 16.395/28.582 thửa đất, đạt 57,4%; còn 12.187 thửa chưa có cơ sở dữ liệu. Khối lượng còn lại đòi hỏi địa phương tiếp tục huy động lực lượng, tập trung giải quyết những hồ sơ khó xác minh.

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực IX rà soát bản đồ, hồ sơ địa chính phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Tại xã Mường Giôn, khó khăn chủ yếu liên quan đến hồ sơ đất đai được lập qua nhiều thời kỳ. Một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp từ năm 1999 không có sơ đồ thể hiện vị trí thửa đất. Nhiều trường hợp chủ sử dụng đã mất, đất chuyển giao qua các thế hệ nhưng chưa hoàn thành thủ tục thừa kế. Việc xác định chủ sử dụng và vị trí thửa đất mất nhiều thời gian. Các tổ công tác của xã phối hợp với ban quản lý bản rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin với thực tế sử dụng đất. Những trường hợp chưa đủ căn cứ xác định chủ sử dụng hoặc vị trí thửa đất được phân loại, đề nghị cơ quan chuyên môn hướng dẫn xử lý.

Ông Hoàng Văn Học, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Địa phương tập trung rà soát, tận dụng hồ sơ hiện có, bố trí cán bộ xử lý theo từng công đoạn, đồng thời kiểm tra dữ liệu ngay trong quá trình cập nhật. Đối với những thửa đất chưa được đo đạc địa chính, hồ sơ thiếu thông tin hoặc có vướng mắc về thừa kế, xã tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn có hướng giải quyết phù hợp.

Riêng trong tháng 9, Mường Giôn ghi nhận kết quả thực hiện đối với 9.090 thửa đất nhóm 3, đứng thứ ba toàn tỉnh. Đến đầu tháng 10, xã xây dựng cơ sở dữ liệu đối với 18.555/22.943 thửa đất, đạt 80,9%; còn 4.388 thửa chưa có cơ sở dữ liệu.

Hiện nay, số thửa đất chưa có dữ liệu ở các địa phương chủ yếu liên quan đến những hồ sơ thiếu thông tin, chưa được đo đạc địa chính hoặc có biến động về chủ sử dụng đất. Các xã, phường tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn rà soát, xác minh, bổ sung hồ sơ; đồng thời kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi cập nhật, hạn chế sai sót phải chỉnh sửa nhiều lần.

Đo đạc, xác định vị trí thửa đất ngoài thực địa để bổ sung dữ liệu cho những khu vực còn thiếu.

Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng dữ liệu

Thực hiện Kế hoạch số 2959 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an, tỉnh Sơn La thành lập Ban Chỉ đạo 982; 75/75 xã, phường thành lập ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban. Gần 200 cán bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai được phân công hỗ trợ các địa phương về chuyên môn, kỹ thuật.

Toàn tỉnh hiện có 1.995.168 thửa đất, trong đó còn 455.506 thửa chưa có cơ sở dữ liệu. Các địa phương tập trung xây dựng dữ liệu đối với số thửa đất còn thiếu; tiếp tục kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu đã có, bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ trước khi đồng bộ lên hệ thống quốc gia.

Giáo viên các trường học xã Muổi Nọi tham gia rà soát, cập nhật thông tin các thửa đất phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Khối lượng thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu còn lớn, phân bố ở nhiều địa phương, trong đó có những xã còn hàng chục nghìn thửa đất chưa được cập nhật. Khó khăn chủ yếu là nhiều khu vực chưa được đo đạc, lập bản đồ địa chính chính quy; hồ sơ đất đai được lập qua nhiều thời kỳ, thiếu giấy tờ, thông tin không thống nhất hoặc chưa cập nhật biến động về chủ sử dụng. Riêng đối với đất lâm nghiệp, việc rà soát phải đối chiếu hồ sơ giao đất, giao rừng, xác định ranh giới và hiện trạng sử dụng đất, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn.

Ông Nguyễn Huy Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cho biết: Chi cục đã chỉ đạo mỗi hạt kiểm lâm lựa chọn một xã làm điểm, tập trung lực lượng rà soát, giải quyết những vướng mắc, rút kinh nghiệm trước khi triển khai rộng. Cán bộ kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền cơ sở và cơ quan chuyên môn đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin, bổ sung dữ liệu đối với đất lâm nghiệp.

Tuyên truyền, cập nhật dữ liệu đất đai tại xã Muổi Nọi.

Việc đồng bộ dữ liệu lên hệ thống quốc gia được tập trung thực hiện. Đến ngày 1/10, có 1.026.771 thửa đất đồng bộ thành công. Một số hồ sơ còn trùng lặp, thiếu thông tin hoặc chưa thống nhất mã thửa đất; quá trình chuyển dữ liệu phát sinh lỗi kỹ thuật. Các cơ quan chuyên môn phối hợp rà soát, khắc phục để nâng tỷ lệ đồng bộ thành công.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2039/QĐ-UBND phê duyệt phương án chấm điểm các xã, phường thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, áp dụng từ tháng 8/2026. Kết quả thực hiện đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hằng tháng, hằng quý và cuối năm; đồng thời, làm căn cứ biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, đôn đốc, nhắc nhở các địa phương chậm tiến độ.

Tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát chính xác tổng số thửa đất, xác định rõ khối lượng công việc đối với từng nhóm dữ liệu; đẩy nhanh thu thập, định vị và xây dựng dữ liệu đối với các thửa đất nhóm 3. Đồng thời, tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu đã có, khắc phục những vướng mắc trong quá trình đồng bộ lên hệ thống quốc gia. Tiến độ thực hiện được theo dõi, tổng hợp theo từng xã, phường để kịp thời hỗ trợ những địa bàn còn khối lượng công việc lớn.

Ông Nguyễn Tiến Dương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết: Nhiệm vụ đặt ra là xây dựng cơ sở dữ liệu đối với toàn bộ các thửa đất trên địa bàn tỉnh, bao gồm đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và đất phi nông nghiệp. Sở đã trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình triển khai tại các xã, phường kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ thực hiện.

Để hoàn thành cơ bản việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/10 và hoàn thành toàn diện trước ngày 31/12/2026, tỉnh Sơn La tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung giải quyết những thửa đất chưa có dữ liệu, nhất là các trường hợp hồ sơ thiếu thông tin, khó xác định vị trí và chủ sử dụng đất. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nâng cao chất lượng dữ liệu đã xây dựng, bảo đảm kết nối, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ công tác quản lý đất đai và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp./.