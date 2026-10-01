Xóa khoảng cách từ chính sách đến thiết bị nghề

Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Tây Ninh tham gia trải nghiệm tại doanh nghiệp.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại có buổi trao đổi với ông Lý Thanh Bình – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh.

Nhìn vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tại Tây Ninh, ông đánh giá thế nào về sự đầu tư cho thiết bị dạy nghề ở các khu vực vùng ven đô?

Hệ thống chính sách đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề tại Tây Ninh không mang tính nhỏ giọt hay hình thức, mà được định hình bằng tầm nhìn chiến lược đột phá gắn chặt với Kế hoạch 3394/KH-UBND và Nghị quyết 33-NQ/TU, tạo nền tảng vững chắc cho sự chuẩn hóa và hiện đại hóa mạng lưới GDNN trên toàn tỉnh. Riêng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tỉnh đã bố trí 250 tỷ đồng cho Trường Cao đẳng Long An từ dự án Xây dựng mới, cải tạo sửa chữa và mua sắm thiết bị.

Ông Lý Thanh Bình – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh (giữa) tham gia buổi tọa đàm "Chương trình hướng nghiệp Học nghề mở lối - Việc làm tương lai”.

Nhiều ý kiến lo ngại từ chủ trương đến thực tế là một khoảng cách lớn, tình hình tại Tây Ninh hiện nay ra sao thưa ông?

Thực tế triển khai tại Tây Ninh bác bỏ hoàn toàn nhận định cho rằng chính sách đầu tư chỉ nằm trên giấy tờ. Dòng vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia đã được giải ngân trực tiếp thành các công trình xưởng thực hành, máy móc cơ khí, dây chuyền tự động hóa, ô tô và máy công nghiệp hiện hữu tại các cơ sở đào tạo. Mọi chính sách của Tây Ninh đều đo lường bằng kết quả đầu ra thực tế với chỉ tiêu tuyển sinh vượt 101,58% và tỷ lệ học viên có việc làm trên 85%.

Vậy đâu là giải pháp để các trang thiết bị thực hành tại vùng ven đô không bị tụt hậu so với tốc độ thay đổi công nghệ của doanh nghiệp?

Việc ngân sách nhà nước chạy đua mua sắm toàn bộ máy móc công nghiệp đắt tiền đặt cố định tại xưởng trường là không khả thi và gây lãng phí ngân sách rất lớn khi công nghệ đó lạc hậu. Sự chênh lệch thiết bị giữa nhà trường và doanh nghiệp không phải là điểm nghẽn quản lý, mà là động lực thúc đẩy mô hình hợp tác đào tạo kép hiện đại. Nhà trường tập trung đầu tư các trang thiết bị cốt lõi, đồng thời ký kết hợp tác với hơn 500 doanh nghiệp để đưa học sinh, sinh viên đến thực tập trực tiếp trên dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp.

Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Tây Ninh trong một buổi học tập, trải nghiệm thực tế với hệ thống thiết bị máy lọc nước.

Bên cạnh đó, tất cả các xưởng thực hành thuộc các ngành kỹ thuật trọng điểm tại các trường cốt lõi đều được trang bị máy móc hoàn chỉnh, vận hành tốt và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN. Chương trình đào tạo tại tất cả các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh tuân thủ nghiêm ngặt quy định thời lượng thực hành, thực tế chiếm từ 70% trở lên tổng thời lượng khóa học.

Đồng thời, Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở đào tạo đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng phòng sản xuất học liệu E-learning, đầu tư xưởng thực hành ảo (VR) và thiết bị mô phỏng tích hợp AI. Phương thức này giúp học viên hình thành kỹ năng thao tác chuẩn xác trên không gian số trước khi thực hành trên máy thật, vừa tiết kiệm chi phí mua sắm vừa đáp ứng ngay yêu cầu công nghệ mới.

Nhiều doanh nghiệp thường phản hồi rằng họ phải "đào tạo lại từ đầu" lao động mới. Ý kiến của ông về vấn đề này?

Lập luận “doanh nghiệp phải đào tạo lại từ đầu do thiết bị nhà trường kém” là không chính xác và phản ánh sai lệch bản chất hợp tác tuyển dụng. Mọi doanh nghiệp đều có quy trình đào tạo nội bộ ban đầu để người lao động nắm rõ văn hóa doanh nghiệp, quy trình an toàn và dải sản phẩm cụ thể. Đây là bước chuẩn hóa tác phong công nghiệp bắt buộc, hoàn toàn không phải là "đào tạo lại do học viên không biết làm".

Ngày hội việc làm tại Trường Cao đẳng Long An - cơ sở Đức Hòa.

Để GDNN vùng ven đô làm tốt hơn nữa sứ mệnh của mình, ông có kiến nghị gì với các cấp Trung ương?

Chúng tôi có một số kiến nghị trọng tâm, gồm: Tiếp tục ưu tiên phân bổ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia; Hỗ trợ kinh phí đưa nhà giáo giảng dạy các ngành công nghệ cao (bán dẫn, cơ điện tử, tự động hóa, AI) đi đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài; Đưa Trường Cao đẳng Long An và Trường Cao đẳng Nghề Tây Ninh vào danh sách “Trường chất lượng cao” và Trung tâm đào tạo thực hành nghề vùng giai đoạn 2026–2030 thuộc Dự án 2 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu theo Kế hoạch 3394/KH-UBND: Đến năm 2030 có ít nhất 70% cơ sở GDNN và 100% chương trình đào tạo ngành nghề trọng điểm đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. Nhiều chương trình như Cơ điện tử, Điện công nghiệp đã tiếp nhận và vận hành các bộ chương trình, thiết bị chuyển giao trực tiếp từ Đức và các nước tiên tiến. Hàng năm, tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh và toàn quốc, các nhà giáo và học sinh của tỉnh sáng tạo ra hàng chục thiết bị dạy học. Đây không phải “mô hình suông” mà là các hệ thống tích hợp tự động hóa, điều khiển PLC, mô hình cắt bổ động cơ thật, phục vụ giảng dạy tích hợp và sản xuất ra sản phẩm thực tế.