Xóa hoàn toàn điểm cộng ưu tiên xét tuyển đại học từ năm 2028

Thí sinh tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Nội.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư số 95 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo và quy chế tuyển sinh các trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, đại học và sau đại học.

Đáng chú ý, quy chế mới đặt ra lộ trình giảm mạnh điểm cộng khuyến khích, giới hạn số lượng phương thức tuyển sinh và siết chặt điều kiện đầu vào đối với một số nhóm ngành đặc thù. Các quy định về tuyển sinh đại học và cao đẳng ngành Giáo dục mầm non có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Một trong những thay đổi được nhiều thí sinh quan tâm là việc điều chỉnh cơ chế cộng điểm trong xét tuyển đại học. Nếu như năm 2026, điểm cộng có thể chiếm tối đa 10% tổng điểm xét tuyển thì từ năm 2027, mức điểm cộng đối với các trường tiếp tục áp dụng theo quy định cũ không được vượt quá 0,5/30 điểm.

Như vậy, mức điểm cộng tối đa giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 1,67% tổng điểm xét tuyển. Đặc biệt, từ năm tuyển sinh 2028, cơ chế cộng điểm khuyến khích sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn tại tất cả các cơ sở đào tạo.

Theo quy định mới, những trường từng áp dụng điểm cộng theo cơ chế cũ được phép tiếp tục duy trì trong năm 2027 nhưng phải bảo đảm không vượt quá mức trần 0,5 điểm. Đồng thời, các cơ sở đào tạo phải chịu trách nhiệm giải trình về việc sử dụng mức điểm cộng này.

Không chỉ điều chỉnh điểm cộng, Thông tư 95 còn thiết lập lộ trình giới hạn số lượng phương thức tuyển sinh tại các cơ sở đào tạo.

Cụ thể, từ năm 2027, mỗi cơ sở đào tạo chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Đối với từng chương trình hoặc hình thức đào tạo, số lượng phương thức áp dụng không quá 3.

Sang năm 2028, quy định tiếp tục được siết chặt, mỗi chương trình đào tạo chỉ được sử dụng tối đa 2 phương thức xét tuyển. Quy định này không áp dụng đối với phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Đối với phương thức xét tuyển kết hợp, các trường bắt buộc phải công khai trọng số tính điểm của từng hợp phần. Đây là yêu cầu nhằm giúp thí sinh hiểu rõ cách thức đánh giá, biết được điểm thi, học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ hoặc các thành tích khác đóng vai trò như thế nào trong tổng điểm xét tuyển.

Một nội dung đáng chú ý khác trong Thông tư 95 là việc tiếp tục kiểm soát ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các nhóm ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và lĩnh vực pháp luật.

Theo đó, đối với thí sinh xét tuyển vào những nhóm ngành này mà không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, ngoài việc phải đáp ứng ngưỡng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định hằng năm, thí sinh còn phải có học lực cả năm lớp 12 xếp loại từ Giỏi trở lên.

Đối với người tốt nghiệp trung học nghề, điều kiện tương ứng là kết quả học tập trung bình chung của 3 năm đạt loại Giỏi trở lên.

Một số ngành đặc thù được áp dụng điều kiện học lực từ loại Khá trở lên. Nhóm này bao gồm giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, giáo dục mầm non trình độ cao đẳng và một số ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe như điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, kỹ thuật phục hình răng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học và kỹ thuật phục hồi chức năng.

Thầy Nguyễn Mạnh Quang, giáo viên Trường THPT Quỳnh Thọ (Hưng Yên).

Giảm điểm cộng để đánh giá đúng năng lực thí sinh

Thầy Nguyễn Mạnh Quang, giáo viên Trường THPT Quỳnh Thọ (Hưng Yên) cho biết, việc điều chỉnh được đặt ra trong bối cảnh phương thức xét tuyển đại học ngày càng đa dạng, kéo theo sự xuất hiện của nhiều loại chứng chỉ, giải thưởng và tiêu chí khuyến khích khác nhau. Khi mỗi trường có cách tính điểm riêng, thí sinh có thể gặp khó khăn trong việc so sánh cơ hội trúng tuyển giữa các ngành, các trường.

Bên cạnh đó, mức điểm cộng quá lớn cũng có thể tạo ra khoảng cách đáng kể giữa những thí sinh có thành tích tương đương nhưng lựa chọn những phương thức xét tuyển khác nhau. "Việc thu hẹp rồi tiến tới xóa bỏ điểm cộng khuyến khích ngoài quy định theo tôi sẽ góp phần đưa điểm thi và kết quả học tập trở thành căn cứ quan trọng hơn trong đánh giá năng lực thí sinh. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu các trường cần xây dựng tiêu chí tuyển sinh phù hợp, bảo đảm không bỏ qua những năng lực đặc thù mà một số ngành đào tạo cần có", thầy Quang chia sẻ.

Liên quan đến việc thu hẹp phương thức xét tuyển, thầy Quang cho rằng, thực tế những năm gần đây, nhiều trường đại học triển khai đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh, từ xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy đến xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế và thành tích học tập.

Sự đa dạng này mở ra thêm cơ hội cho thí sinh nhưng cũng khiến việc theo dõi thông tin tuyển sinh trở nên phức tạp. Có những ngành học sử dụng nhiều phương thức với cách tính điểm và điều kiện xét tuyển khác nhau, khiến thí sinh phải dành nhiều thời gian tìm hiểu, đối chiếu trước khi đăng ký nguyện vọng.

"Việc giới hạn số lượng phương thức tôi cho rằng sẽ giúp các trường tập trung vào những cách thức tuyển sinh thực sự cần thiết, đồng thời tạo điều kiện để thí sinh tiếp cận thông tin rõ ràng, minh bạch hơn", thầy Quang nói.