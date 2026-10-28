Xoa dịu nỗi đau da cam bằng nghĩa tình và trách nhiệm

Đây là khẳng định của Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tại Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra ngày 28/10.

Nạn nhân da cam được khám sức khỏe, thực hiện quy trình tẩy độc tại Trung tâm tẩy độc da cam (Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hưng Yên). Ảnh minh họa: Thế Duyệt/TTXVN

Hội đặt ra mục tiêu, nhiệm kỳ mới sẽ đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân theo hướng thiết thực, hiệu quả, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Biểu dương những thành tích Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hưng Yên đạt được, Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm nhấn mạnh, những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã khẳng định được vai trò nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy, là mái nhà chung ấm áp của các nạn nhân trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động Hội có nhiều điểm sáng, trong đó nổi bật là công tác vận động các nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống cho nạn nhân. Hội đã tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm, năm sau luôn cao hơn năm trước. Hội đã trao hàng chục nghìn suất quà, hỗ trợ sửa chữa và xây mới hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa, cấp học bổng cho con em nạn nhân.

Ngoài ra, công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân được triển khai toàn diện, thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách. Đặc biệt, việc tổ chức cho nạn nhân đi xông hơi thải độc, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe định kỳ đạt hiệu quả rõ rệt.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm đề nghị, thời gian tới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hưng Yên tích cực tham mưu, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Hội xác định giải quyết hậu quả chất độc hóa học vừa là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài; lấy hội viên, nạn nhân làm trung tâm, lấy hiệu quả hoạt động và mức độ hài lòng, cải thiện đời sống của nạn nhân làm thước đo.

Hội cần đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thiện các quy chế, quy định, phân công rõ trách nhiệm và nêu cao tinh thần đoàn kết, thấu hiểu, chia sẻ; nhanh chóng hoàn thiện kiện toàn bộ máy cấp xã/phường; đề xuất chính quyền các cấp đảm bảo điều kiện, kinh phí hoạt động cho cán bộ Hội cơ sở. Hội tiếp tục nâng cao năng lực vận động các nguồn lực xã hội; quản lý và sử dụng nguồn lực công khai, minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực và không bỏ sót người đủ điều kiện.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội gồm 34 ủy viên; bà Nguyễn Thị Thúy Hoàn, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tỉnh Hưng Yên hiện có 22.629 nạn nhân chất độc da cam đang hưởng chế độ; trong đó có gần 18.100 nạn nhân trực tiếp, 4.530 nạn nhân gián tiếp. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp luôn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với những nạn nhân, đồng thời tích cực vận động nguồn lực xã hội để bổ sung, nâng cao chất lượng chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt, giúp họ có thêm nghị lực vượt qua nghịch cảnh và vươn lên trong cuộc sống.

Giai đoạn 2023 - 2026, Quỹ Bảo trợ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp đã huy động được hơn 23,3 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp Hội đã tổ chức hiệu quả hoạt động chăm sóc các nạn nhân; trong đó, tặng quà cho 17.908 lượt nạn nhân; hỗ trợ 552 nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đi điều dưỡng, khám, chữa bệnh; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho 223 nạn nhân; hỗ trợ sinh kế, tặng sổ tiết kiệm cho 52 nạn nhân; tặng xe lăn, quạt, xe lắc cho 263 nạn nhân; chăm sóc, dạy nghề và tẩy độc cho 506 nạn nhân.