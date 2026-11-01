Xóa định kiến giới, trao cơ hội bình đẳng cho trẻ em gái

Bình đẳng từ gia đình

Anh Hoàng Ngọc Như, ở thôn Bản Mạ, xã Văn Bàn, đưa vợ đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh khám thai với niềm vui, sự háo hức chờ đón thành viên mới. Với vợ chồng anh, điều quan trọng nhất không phải con trai hay con gái, mà là em bé khỏe mạnh, chào đời an toàn và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình.

Trong suốt thai kỳ, anh Như luôn đồng hành với vợ, đi khám đúng lịch, lắng nghe tư vấn của bác sĩ và quan tâm đến sức khỏe mẹ và bé. Anh chia sẻ: “Con trai hay con gái đều là con mình, chỉ cần con khỏe mạnh là vui rồi”. Quan niệm giản dị ấy thể hiện sự bình đẳng giới từ trong mỗi gia đình, khi trẻ em được đón nhận bằng tình yêu thương, không phụ thuộc vào giới tính. Đó cũng là nền tảng để mỗi em bé có khởi đầu bình đẳng, được chăm sóc và tạo điều kiện phát triển ngay từ khi chưa chào đời.

Để thay đổi nhận thức về giới trong cộng đồng, cần sự kiên trì tuyên truyền, vận động của các tổ chức, đoàn thể cơ sở. Tại xã Văn Bàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai nhiều hoạt động thuộc Dự án 8, tập trung nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, xóa bỏ định kiến giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, nhất là trẻ em gái. Các chiến dịch phòng, chống tảo hôn và tình trạng nữ sinh con dưới 18 tuổi được tổ chức tại thôn, bản thông qua sinh hoạt chi hội, nói chuyện chuyên đề và tuyên truyền lưu động. Nội dung tập trung phổ biến pháp luật về hôn nhân, gia đình; phân tích hệ lụy của tảo hôn, sinh con sớm đối với sức khỏe, học tập và tương lai của trẻ em gái; đồng thời trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên. Hội chú trọng tập huấn cho cán bộ thôn, bản và người có uy tín về bình đẳng giới, kỹ năng tuyên truyền, vận động xóa bỏ định kiến và phòng ngừa bạo lực gia đình, góp phần đưa thông điệp bình đẳng giới đến từng gia đình, cộng đồng.

Xóa định kiến, mở lối tương lai

Ở Sa Pa, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đẩy mạnh truyền thông bình đẳng giới, góp phần xóa bỏ định kiến, rào cản đối với phụ nữ và trẻ em gái. Tại Hội thi Sáng tạo trong truyền thông về bình đẳng giới dành cho cụm 48 xã, phường khu vực phía Nam của tỉnh, Tổ truyền thông cộng đồng phường Sa Pa đạt giải Nhì với tiểu phẩm “Một vòng dây - một đời người”. Tiểu phẩm kể về Mỷ, cô bé 14 tuổi mơ ước trở thành cô giáo nhưng bị ngăn cản bởi quan niệm trọng nam khinh nữ, ưu tiên con trai trong học tập và thừa hưởng đất đai. Hình ảnh sợi dây thổ cẩm được quấn thêm từng vòng tượng trưng cho những định kiến dần trói buộc gia đình qua nhiều thế hệ. Qua hình thức sân khấu hóa, tiểu phẩm phản ánh những rào cản giới khiến trẻ em gái bị hạn chế cơ hội học tập, quyền tham gia quyết định việc gia đình và quyền lựa chọn tương lai.

Thông điệp của tiểu phẩm là muốn tháo gỡ định kiến, mỗi gia đình phải chủ động thay đổi từ nhận thức đến hành động. Khi cha mẹ biết lắng nghe, các thành viên chia sẻ trách nhiệm và cộng đồng cùng thay đổi cách nhìn, trẻ em gái sẽ có thêm cơ hội học tập, phát triển và tự quyết định tương lai. Bà Trần Thị Kiều Nhung - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Sa Pa cho biết: “Thông qua truyền thông, chúng tôi mong muốn cán bộ, hội viên và người dân nhận diện, từng bước xóa bỏ định kiến giới. Khi mỗi gia đình thay đổi nhận thức, mỗi người thay đổi hành động, trẻ em gái sẽ được học tập, bảo vệ, lắng nghe và tự quyết định tương lai”.

Góp phần nâng cao nhận thức về mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới và ngăn ngừa lựa chọn giới tính thai nhi, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số”. Ngành Y tế Lào Cai kêu gọi cán bộ, viên chức, người lao động và Nhân dân tích cực tham gia, lan tỏa thông điệp trân trọng trẻ em gái, bảo đảm cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.

Xóa bỏ định kiến giới là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự thay đổi từ mỗi gia đình đến cộng đồng, từ nhận thức đến hành động cụ thể. Khi trẻ em gái được bình đẳng, được học tập, bảo vệ và tôn trọng quyền lựa chọn tương lai, những rào cản giới sẽ từng bước được tháo gỡ. Mỗi thay đổi hôm nay sẽ góp phần xây dựng một xã hội bình đẳng, nơi mọi trẻ em đều có cơ hội phát triển và phát huy năng lực, không bị giới hạn bởi định kiến về giới tính.