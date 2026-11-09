Xóa định kiến giới, mở rộng cơ hội phát triển cho lao động nữ ngành Xây dựng

Đẩy mạnh truyền thông, xóa bỏ định kiến giới

Công đoàn Xây dựng Việt Nam vừa hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026, tập trung nâng cao quyền năng kinh tế cho lao động nữ, xây dựng môi trường làm việc an toàn, bình đẳng và mở rộng cơ hội phát triển cho người lao động.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam thúc đẩy các chính sách phúc lợi, đào tạo nghề và mở rộng cơ hội phát triển cho lao động nữ.

Tháng hành động diễn ra từ ngày 15/11 đến 15/12 hằng năm. Năm 2026 đánh dấu 10 năm Việt Nam triển khai hoạt động này, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và thúc đẩy bình đẳng giới trong lao động, sản xuất.

Với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”, Công đoàn Xây dựng Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn tập trung tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động và đoàn viên trong thực hiện bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Nội dung tuyên truyền chú trọng phổ biến chính sách, pháp luật về lao động nữ và bình đẳng giới; nhận diện, xóa bỏ định kiến giới trong phân công công việc; phòng, chống quấy rối tình dục và bạo lực trên cơ sở giới, kể cả trên không gian mạng.

Các cấp công đoàn được khuyến khích đa dạng hóa hình thức truyền thông, tăng cường ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội để lan tỏa thông tin. Đồng thời, biểu dương lao động nữ tiêu biểu, sáng tạo và những nam giới tích cực chia sẻ việc gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới.

Năm 2026 đánh dấu chặng đường 10 năm Việt Nam triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới. Một thập kỷ qua, chương trình đã từng bước lan tỏa tinh thần bình đẳng, thúc đẩy chuyển biến từ nhận thức đến hành động, khơi dậy trách nhiệm và sự chung tay của các cấp, ngành và toàn xã hội trong xóa bỏ định kiến giới, bảo đảm cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi người.

Tăng phúc lợi, mở rộng cơ hội cho lao động nữ

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, đề xuất bổ sung các chính sách có lợi hơn cho lao động nữ vào thỏa ước lao động tập thể và các nội dung đối thoại tại nơi làm việc.

Các đơn vị được khuyến khích hỗ trợ suất ăn dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bố trí phòng vắt và trữ sữa mẹ, sắp xếp lịch làm việc phù hợp cho lao động nữ nuôi con nhỏ. Đồng thời, quan tâm chính sách hỗ trợ gửi trẻ, mẫu giáo và chăm lo con đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện để lao động nữ tham gia đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng chuyển đổi số, mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp và nâng cao thu nhập.

Công đoàn cơ sở cũng được khuyến khích tổ chức các hoạt động đối thoại, tọa đàm về bình đẳng giới, phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, cân bằng công việc và gia đình; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam yêu cầu các đơn vị lựa chọn nội dung, hình thức triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ quyền lợi và tạo thêm cơ hội để lao động nữ phát huy năng lực, đóng góp vào sự phát triển của ngành Xây dựng.