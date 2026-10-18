Xóa điểm tập kết xe gom rác tại hầm chui cầu Sơn Tiến

Xe gom rác tập kết dưới chân hầm chui hầm chui cầu Sơn Tiến được đã được di dời.

UBND phường Quyết Thắng đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tìm kiếm mặt bằng thay thế và triển khai phương án di dời.

Đến nay, toàn bộ lượng xe gom rác tập kết dưới chân hầm chui đã được di chuyển. Khu vực này hiện không còn ảnh hưởng đến người dân, đảm bảo an toàn giao thông theo thiết kế ban đầu.

Bên cạnh việc di dời, đơn vị chuyên môn cũng gia tăng tần suất, tăng cường xe chuyên dụng vận chuyển rác thải trong ngày nhằm tránh tình trạng rác ứ đọng.

Việc lắng nghe và vào cuộc xử lý kịp thời của chính quyền phường Quyết Thắng không chỉ giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm không khí, trả lại mỹ quan cho khu dân cư mà còn bảo đảm tầm nhìn thoáng đãng, an toàn cho các phương tiện khi di chuyển qua hầm chui.