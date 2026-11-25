Công an xã Thường Tín thường xuyên tuần tra, kiểm soát vào ban đêm để xử lý tình trạng vi phạm chiếm dụng vỉa hè. Ảnh: PV

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Trung tá Tạ Quốc Khánh - Trưởng Công an xã Thường Tín cho biết, xác định trên địa bàn nhiều năm trước có một số tuyến đường thường xuyên gây ùn tắc giao thông gồm Quốc lộ 1A và Tỉnh lộ 427B. Đây là những tuyến đường huyết mạch có nhiều ngã ba, ngã tư giao cắt và đường sắt đi qua. Cùng với đó là tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường học vào giờ cao điểm.

Đặc biệt, tại các vị trí nút giao trên Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 427B như ngã ba Quán Gánh, ngã ba khu vực trung tâm xã thuộc thôn Nguyễn Du, ngã ba Văn Trai và các điểm giao cắt với đường sắt; tuyến đường Dương Trực Nguyên kéo dài 3km, khu vực gần Trường THCS Nhị Khê; khu vực gần cầu Đỗ Hà… Đến nay, UBND xã Thường Tín cơ bản đã xử lý xong tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại các điểm nêu trên.

Chỉ từ tháng 3-2026 đến nay, UBND xã Thường Tín chỉ đạo Công an xã cùng các cơ quan, phòng, ban tăng cường tuần tra, kiểm soát xóa điểm nghẽn “ùn tắc giao thông” bảo đảm cho các tuyến đường được thông suốt. Qua đó, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại các điểm ngã ba, ngã tư hoặc cổng trường học, đẩy lùi số vụ tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm trước.

Từ việc vào cuộc của các lực lượng chức năng đã giúp chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông trong nhân dân, tiểu thương và doanh nghiệp; nâng cao ý thức cộng đồng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và thói quen chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường bộ của tổ chức, cá nhân, người tham gia giao thông trên địa bàn.

Công an xã Thường Tín tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại trường học trên địa bàn. Ảnh: PV

Để đạt được mục tiêu nêu trên, UBND xã Thường Tín triển khai nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, công tác tuyên truyền và xây dựng văn hóa giao thông được triển khai ngắn gọn, trực quan về Luật giao thông tại các trường học, các buổi sinh hoạt ở khu dân cư và hàng ngày trên hệ thống loa truyền thanh của xã.

Cũng thời gian qua, 100% hộ kinh doanh ở các tuyến phố còn ký cam kết với Công an xã không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Kịp thời cung cấp thông tin về phương án tổ chức giao thông, phân luồng, điểm ùn tắc, sự cố trên địa bàn; gắn chặt công tác tuyên truyền với kiểm tra, xử lý vi phạm để bảo đảm thống nhất trong việc thực hiện.

Bên cạnh đó, Công an xã còn hỗ trợ Đội 8 -PC08 (Công an thành phố) tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, ứng trực tại các điểm giao cắt ngã ba, ngã tư trên địa bàn để xử lý tình huống giao thông theo từng thời điểm. Thời gian qua, xã Thường Tín còn cương quyết xóa các “chợ cóc”, “chợ tạm”, điểm tập kết vật liệu xây dựng, phế thải và vật cản lấn chiếm hành lang giao thông.

“Tuyên truyền, vận động là việc làm liên tục trong thời gian qua Công an xã đã thực hiện để giải quyết "điểm nghẽn" trật tự đô thị. Với khu vực vỉa hè chật hẹp, Công an xã cùng các phòng chuyên môn đến từng hộ yêu cầu người dân thu hẹp diện tích bán hàng, dành phần đường cho người đi bộ, bảo đảm an toàn, nhất là vào khung giờ cao điểm, tan tầm…", Trung tá Tạ Quốc Khánh - Trưởng Công an xã Thường Tín chia sẻ.

Công an xã Thường Tín tham gia phân luồng giao thông đẩy lùi tình trạng ùn tắc cục bộ tại khu vực trung tâm xã. Ảnh: PV

Duy trì kiểm tra nhằm nâng cao ý thức

Trung tá Tạ Quốc Khánh - Trưởng Công an xã Thường Tín khẳng định, thực hiện giải quyết điểm nghẽn về Trật tự văn minh đô thị, qua đó đơn vị đã chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn và điều tra cơ bản, đồng thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã từng bước chỉ đạo cơ quan, phòng, ban chuyên môn và các thôn, khu dân cư phối hợp tuyên truyền, xử lý.

“Công an xã xác định, việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh là thói quen từ rất lâu của người dân. Nên nếu chỉ tập trung xử phạt thì người dân sẽ lại tiếp tục tái vi phạm khi vắng lực lượng chức năng. Chủ yếu, chúng tôi tuyên truyền, vận động, ký cam kết để các hộ kinh doanh hiểu được chủ trương đúng đắn của thành phố và tự giác chấp hành.…", Trung tá Tạ Quốc Khánh cho biết.

Song song với công tác tuyên truyền, đối với những trường hợp cố tình vi phạm, Công an xã còn lập biên bản xử phạt và công khai danh sách. Trong 8 tháng qua, Công an xã Thường Tín đã xử phạt 411 trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kinh doanh ăn uống, bán hàng lưu động gây cản trở giao thông, vận chuyển đất đá không che chắn…. với 223 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công an xã Thường Tín cùng lực lượng an ninh cơ sở và đoàn thanh niên… ứng trực hỗ trợ phân luồng giao thông tại cổng trường học trên địa bàn và các nút giao thông thường xuyên xảy ra ùn tắc vào khung giờ cao điểm. Sau 8 tháng ra quân xóa “điểm nghẽn” về trật tự giao thông trên địa bàn Thường Tín nhận thấy các tuyến đường đã thông thoáng hơn. Số vụ tai nạn giao thông được đẩy lùi.

Công an xã Thường Tín kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản khẳng định, để duy trì hoạt động và bảo đảm kết quả, thời gian tới UBND xã tiếp tục chỉ đạo Công an xã cùng các đơn vị triển khai nghiêm túc các biện pháp, giải pháp, mục tiêu xóa "điểm nghẽn" về trật tự giao thông có sự giám sát của các cơ quan chuyên môn nhằm mang lại diện mạo mới cho Thường Tín ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp”.