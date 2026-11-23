100 nhà sáng tạo nội dung số trẻ được Trung ương Đoàn tôn vinh có tổng cộng hơn 76,3 triệu người theo dõi, 33,6 tỷ lượt xem trong 12 tháng gần nhất. Chương trình hướng tới kết nối, phát huy sức ảnh hưởng của thanh niên, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trên không gian mạng.