Xóa điểm nghẽn GPMB dự án mở rộng đường 428 trong năm 2026
Sau thời gian dài dự án đắp chiếu vì vướng GPMB, kéo theo cảnh công trình ngổn ngang vì chậm tiến độ, xã Đại Xuyên đã lên kế hoạch cụ thể để hoàn thành toàn tỉnh lộ 428 qua địa bàn. Cụ thể, địa phương xác định mục tiêu, trong năm 2026 sẽ phấn đấu thực hiện xong 100% công tác thu hồi đất. Trong năm 2027 sẽ đưa dự án về đích, đưa vào khai thác đồng bộ phục vụ giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xoa-diem-nghen-gpmb-du-an-mo-rong-duong-428-trong-nam-2026-246261123205836763.htm