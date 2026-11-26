Chợ Bến Đò (cũ) thuộc tổ dân phố Yên Ninh 1, phường Yên Bái đã chính thức dừng hoạt động được hơn 3 năm nay. Chính quyền đã bố trí địa điểm kinh doanh mới cách đó không xa tại thôn Xóm Soi, phường Âu Lâu. Việc di dời chợ nhằm tạo điều kiện cho các tiểu thương mua bán ổn định, đồng thời lập lại trật tự đô thị, đảm bảo hoạt động của các cơ quan, trường học và cơ sở tôn giáo quanh chợ cũ.

Người dân họp chợ trên phố Hồ Xuân Hương, phường Yên Bái.

Tuy nhiên hiện nay khi có mặt tại chợ Bến Đò (cũ) chúng tôi nhận thấy mọi hoạt động họp chợ vẫn diễn ra hàng ngày, không chỉ lấn chiếm lòng, lề đường gây mất an toàn giao thông mà còn gây mất mỹ quan đô thị.

Trên đoạn phố Hồ Xuân Hương dài gần 300 m, rau, quả, thịt, cá và gia cầm vẫn được bày bán hằng ngày trên vỉa hè, có chỗ tràn xuống lòng đường. Người mua thoải mái dừng, đỗ xe ngay dưới đường, khiến giao thông bị thu hẹp, di chuyển khó khăn.

Ông Vũ Hải Đường, người thường xuyên qua khu vực chợ cũ, cho biết, nhiều hôm ông phải quay ô tô về vì đường tắc. Gần chợ có một trường học. Theo ông, có hôm phụ huynh đưa con đến trường mất tới 30 phút mới qua được đoạn phố này. Vào cuối tuần hoặc những ngày rằm, mồng một, khi người đi lễ chùa đông, tình trạng ùn tắc kéo dài. Ông cũng phản ánh sau buổi chợ, rác và nước bẩn tràn ra mặt đường, có khi bị đổ xuống sông Hồng phía sau chợ.

Hàng hóa bày bán trên vỉa hè phố Hồ Xuân Hương.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Tổ trưởng tổ dân phố Yên Ninh 1, cho biết: Tổ dân phố 1 Yên Ninh đã cử lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự túc trực, song khu vực này vẫn thường xuyên ùn tắc. Ông đề nghị UBND phường và Công an phường phối hợp với tổ dân phố giải tỏa điểm họp chợ trên phố Hồ Xuân Hương.

Còn ở phường Văn Phú, chợ Yên Thịnh mới ở khu vực Km 6, đi vào hoạt động hơn 3 năm trước để thay thế chợ cũ. Chợ có 35 ki-ốt và 50 điểm kinh doanh. Tuy nhiên, hiện có hàng chục ki-ốt bỏ trống. Có ki-ốt chưa có người thuê, có ki-ốt đã có người thuê nhưng đóng cửa vì ít khách.

Chợ chính Yên Thịnh hoạt động ảm đạm, ít khách.

Các ki-ốt đóng cửa tại chợ Yên Thịnh.

Trái ngược với sự ảm đạm ở trong chợ chính Yên Thịnh thì chỉ cách đó vài chục mét, dọc tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh, chợ tự phát hoạt động mạnh mẽ, hàng hóa được bày bán la liệt trên vỉa hè. Một người bán hàng cá trên vỉa hè cho biết: không phải mất chi phí thuê mặt bằng lại tiện ở cửa nhà thì bán chứ cũng không ai cấm.

Đường Nguyễn Đức Cảnh có mặt đường hẹp, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm và dịp cuối tuần. Anh Phạm Thành Dương, người thường xuyên lái ô tô qua tuyến đường này, cho biết tình trạng ùn tắc gần như diễn ra hằng ngày. Có những thời điểm, dù quãng đường chỉ dài vài trăm mét, ô tô phải mất 15 - 20 phút vẫn chưa thể di chuyển qua.

Điểm họp chợ trên đường Nguyễn Đức Cảnh, cách chợ Yên Thịnh vài chục mét.

Thực tế với chi phí mặt bằng hầu như bằng không nên giá cả hàng hóa bán ở những chợ cóc thường “rẻ” hơn so với bày bán trong các chợ chính, phù hợp với người thu nhập thấp nên người bán, người mua cứ thoải mái lấn chiếm lòng, lề đường. Bên cạnh đó, là do thói quen “tiện đâu dừng, đỗ xe mua đồ ở đó” của người dân khiến tình trạng họp chợ tự phát trên vỉa hè, dưới lòng đường tồn tại dai dẳng.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giải tỏa chợ tạm, chợ cóc. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, chợ cóc lại tái phát bởi sự tiện lợi của người mua hàng.

Theo bà Phạm Minh Phương - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Văn Phú, điểm họp chợ tự phát trên đường Nguyễn Đức Cảnh đã tồn tại nhiều năm, gây ùn tắc giao thông. Trước mắt, phường vận động người dân chấp hành quy định. Thời gian tới, phường sẽ tăng cường tuần tra, kiểm tra, lập biên bản vi phạm. Bà cho biết phường sẽ xử phạt, cưỡng chế đối với trường hợp cố tình chống đối.

Thiết nghĩ để các chợ chính thực sự phát huy hiệu quả, không gây lãng phí tài sản Nhà nước cũng như thất thu ngân sách cần có sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt hơn nữa từ chính quyền và các cơ quan chức năng. Công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh sâu rộng, thường xuyên hơn. Đặc biệt sau sáp nhập các địa phương cần quan tâm sớm ban hành được chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm hoặc, tái phạm. Riêng tại chợ Yên Thịnh, chính quyền và đơn vị quản lý chợ cần làm rõ vì sao tiểu thương đã thuê ki-ốt vẫn phải đóng cửa, từ đó có cách tổ chức mua bán phù hợp.