Xóa bỏ rào cản lưu trữ cho các AI Factory

Được xây dựng để hỗ trợ hệ thống tệp quy mô zettabyte, kiến trúc thế hệ mới này cho phép các AI Factory (nhà máy AI) duy trì nguồn dữ liệu liên tục cho hàng triệu GPU, từ đó tối đa hóa hiệu suất, khả năng khai thác và lợi nhuận từ các khoản đầu tư vào hạ tầng AI.

Các neocloud (nhà cung cấp dịch vụ đám mây thế hệ mới, tối ưu cho hạ tầng AI) và nhà cung cấp dịch vụ GPU-as-a-Service đang xây dựng những AI Factory có quy mô mà các kiến trúc lưu trữ truyền thống chưa từng được thiết kế để đáp ứng, dẫn đến tình trạng nghẽn dữ liệu, làm giảm hiệu suất sử dụng GPU và đội chi phí hạ tầng. Trong các mô hình lưu trữ cũ, mức sử dụng GPU có thể giảm xuống dưới 30% khi hệ thống không thể cung cấp đủ dữ liệu cho GPU xử lý, khiến các AI Factory không đạt được kết quả mong muốn và khó thu hồi vốn đầu tư.

Kiến trúc mới cung cấp năng lực lưu trữ nhanh nhất thế giới, tối ưu hóa hiệu suất GPU và hỗ trợ thông lượng tổng thể lên tới 100 TB mỗi giây.

Ông Syam Nair, Giám đốc Sản phẩm của NetApp, cho biết: Hiệu quả của AI Factory phụ thuộc không chỉ vào GPU mà còn vào khả năng cung cấp dữ liệu. Khi dữ liệu không theo kịp tốc độ xử lý, GPU sẽ bị lãng phí và chi phí vận hành AI tăng cao. Các hệ thống lưu trữ được thiết kế cho thời kỳ HPC không còn đủ sức đáp ứng quy mô vận hành của AI Factory hiện đại - ngành công nghiệp cần một kiến trúc được xây mới từ đầu dành riêng cho AI.

Các AI Factory từ lâu đã tìm kiếm một hạ tầng có khả năng mở rộng đáp ứng tốc độ của AI. Tận dụng sức mạnh của nền tảng NetApp, Novus mang đến hiệu năng mở rộng không giới hạn, đạt tới 100 TB/giây, vượt trội so với mọi giải pháp hiện có trên thị trường, trở thành kiến trúc lưu trữ hiệu năng cao thế hệ mới cho quy mô AI. Novus khai mở toàn bộ sức mạnh của hàng triệu GPU và tạo ra hiệu quả đầu tư ấn tượng, góp phần thúc đẩy làn sóng đổi mới sáng tạo AI tiếp theo. Đây là hệ thống lưu trữ có tốc độ nhanh nhất thế giới, được phát triển chuyên biệt dành cho kỷ nguyên AI.

NetApp Novus được thiết kế để giải quyết những thách thức mà các AI Factory đang gặp phải bằng cách cung cấp kiến trúc thế hệ mới. Kiến trúc này loại bỏ các giới hạn về khả năng mở rộng bằng cách tách riêng phần quản lý siêu dữ liệu (metadata) khỏi luồng dữ liệu chính.

Nhờ đó, hiệu năng, dung lượng lưu trữ và khả năng xử lý đồng thời có thể được mở rộng độc lập mà vẫn hoạt động trong cùng một không gian dữ liệu thống nhất (single namespace) sử dụng giao thức chuẩn NFS. Ở phiên bản đầu tiên, Novus kết hợp NetApp Novus Data Director - phần mềm quản lý metadata - vận hành trên hạ tầng Supermicro đạt chuẩn, cùng với các dịch vụ dữ liệu NetApp ONTAP® được cung cấp qua hệ thống AFF A90.

Sự kết hợp này tạo nên một kiến trúc tách rời giữa lớp quản lý và lớp dữ liệu (disaggregated architecture), có khả năng đạt tốc độ truyền dữ liệu vượt 100 TB/giây và hỗ trợ hàng trăm nghìn GPU hoạt động với hiệu suất cao. Đồng thời, hệ thống vẫn duy trì các tính năng quản trị, bảo vệ và quản lý dữ liệu cấp doanh nghiệp mà khách hàng đã tin tưởng trên nền tảng ONTAP. Kiến trúc này được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của các AI Factory quy mô đám mây (cloud-scale) phục vụ nhiều khách hàng hoặc nhiều nhóm người dùng cùng lúc.