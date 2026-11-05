Xóa bỏ định kiến giới từ mỗi gia đình

Sau 12 năm chung sống, vợ chồng anh Phạm Văn Quân và chị Nguyễn Thị Nhật Lệ ở thôn Ngòi Nhầu, xã Bảo Ái có ba người con, gồm hai gái, một trai. Trong cuộc sống, hai vợ chồng luôn tôn trọng, lắng nghe và cùng chia sẻ trách nhiệm chăm lo gia đình.

Anh Phạm Văn Quân chia sẻ công việc gia đình với vợ.

Những việc quan trọng đều được vợ chồng bàn bạc, thống nhất trước khi quyết định. Năm 2022, sau khi bố vợ qua đời, biết vợ mong muốn đón mẹ từ Sơn La về chăm sóc, anh Quân đồng tình. Với anh, chăm sóc mẹ vợ cũng là trách nhiệm và tình cảm dành cho gia đình bên ngoại.

Anh Quân chia sẻ: “Vợ chồng sống với nhau phải biết tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ. Những việc trong gia đình, hai vợ chồng cùng bàn bạc, thống nhất chứ không phải chuyện gì cũng do chồng quyết định. Mẹ vợ cũng như mẹ mình, khi bà tuổi cao, bố đã mất thì đón bà về chăm sóc là điều nên làm. Gia đình muốn hạnh phúc thì trước hết vợ chồng phải thương yêu, thấu hiểu và có trách nhiệm với nhau”.

Anh Phạm Văn Quân chia sẻ công việc nội trợ với vợ và mẹ vợ, cùng vun đắp mái ấm gia đình.

Sự đồng thuận, sẻ chia của chồng giúp chị Lệ yên tâm chăm sóc mẹ, vun vén gia đình và nuôi dạy các con.

“Tôi rất vui vì chồng luôn tôn trọng và chia sẻ với mình. Những việc lớn nhỏ trong nhà, anh đều hỏi ý kiến vợ. Tôi nghĩ vợ chồng phải biết nhường nhịn, cùng nhau chăm sóc con cái thì gia đình mới thực sự hạnh phúc”, chị Lệ chia sẻ.

Tại thôn Ngòi Nhầu, nơi có khoảng 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức về bình đẳng giới từng bước được nâng lên. Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân tộc và Chi hội Hạnh phúc là nơi các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng cuộc sống no ấm, tiến bộ. Nội dung về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc, bảo vệ phụ nữ và trẻ em được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt.

Anh Phạm Văn Quân cùng vợ trao đổi công việc với cán bộ xã Bảo Ái.

Hiện xã Bảo Ái duy trì 7 tổ truyền thông cộng đồng; cả 18 thôn đều có đội văn nghệ, dân ca, dân vũ. Trong năm 2026, xã thành lập 6 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc thiểu số, một đội bóng đá nữ và hai địa chỉ tin cậy theo mô hình "Ngôi nhà hạnh phúc".

Thông qua các mô hình, kiến thức về bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực, bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em được tuyên truyền đến các gia đình, góp phần thay đổi nhận thức, hành vi trong cộng đồng.

Chị Hoàng Thị Bình - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Ái, cho biết toàn xã có gần 52% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số; một số quan niệm truyền thống về vai trò của nam giới, phụ nữ vẫn còn tồn tại. Hội chú trọng đổi mới cách tuyên truyền, gắn với tình huống cụ thể; vận động nam giới chia sẻ trách nhiệm gia đình, tôn trọng tiếng nói của phụ nữ.

Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy xã hiện đạt gần 15%, nữ đại biểu HĐND xã đạt 33%. Việc tạo điều kiện để phụ nữ tham gia công việc xã hội tiếp tục được địa phương quan tâm.

Năm 2026, xã Bảo Ái thành lập 6 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc thiểu số.

Không chỉ tại Bảo Ái, công tác thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai bằng nhiều hình thức.

Hằng năm, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, tổ chức lễ phát động vào tháng 11. Hoạt động tuyên truyền được thực hiện thông qua hội nghị, tọa đàm, hệ thống truyền thanh và các nền tảng thông tin điện tử.

Đến nay, toàn tỉnh duy trì 821 tổ truyền thông cộng đồng, 90 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 90 câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, “Chi hội Phụ nữ hạnh phúc” và 3 mô hình “Trao yêu thương - Nhân hạnh phúc”. Các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng.

Các hoạt động truyền thông được sân khấu hóa, góp phần nâng cao nhận thức, xóa bỏ định kiến giới trong cộng đồng.

Bình đẳng giới còn được thể hiện qua cơ hội tham gia các cơ quan lãnh đạo, quản lý và hoạt động xã hội của phụ nữ.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đạt 17%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND tỉnh đạt 35%, nữ đại biểu Quốc hội thuộc tỉnh đạt 50%.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai, cho biết: “Xóa bỏ định kiến giới là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và toàn xã hội. Vì vậy, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác bình đẳng giới; kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm quyền của phụ nữ, trẻ em gái; đổi mới hình thức truyền thông hướng về cơ sở, nhất là vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao năng lực, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý và vận động nam giới cùng thực hiện bình đẳng giới”.

Trẻ em gái vùng cao được quan tâm, tạo điều kiện học tập, vui chơi.

Xóa bỏ định kiến giới cần được thực hiện bằng những thay đổi trong suy nghĩ và hành động hằng ngày: Vợ chồng tôn trọng, chia sẻ trách nhiệm; trẻ em trai, trẻ em gái có cơ hội học tập bình đẳng; phụ nữ được lắng nghe, tạo điều kiện khẳng định năng lực. Từ mỗi gia đình đến cộng đồng, những thay đổi ấy góp phần xây dựng cuộc sống no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và xã hội bình đẳng, văn minh.