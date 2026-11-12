Xóa bỏ định kiến giới, nâng tầm vị thế cho phụ nữ Hà Tĩnh

Phá rào cản định kiến, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển

Ngày 12/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026, với chủ đề "Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội".

Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026.

Ông Trịnh Văn Ngọc, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh cho biết, những năm qua, vị thế của phụ nữ Hà Tĩnh ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và thị trường lao động.

Phụ nữ Hà Tĩnh tích cực tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP và chuyển đổi số. Nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ đã khẳng định được vị thế vững chắc.

Tuy nhiên, công tác bình đẳng giới vẫn còn những khó khăn. Thực tế cho thấy, phụ nữ vẫn phải đối mặt với không ít rào cản vô hình.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, tỉ lệ tham gia lực lượng lao động của nam giới cao hơn nữ giới gần 6%; phụ nữ làm chủ các mô hình kinh tế tập thể, doanh nghiệp nhỏ còn gặp trở ngại trong tiếp cận nguồn vốn, nâng cao năng lực quản trị và ứng dụng công nghệ số.

Bên cạnh đó, định kiến giới, tình trạng phân biệt đối xử, bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em vẫn là những vấn đề cần tiếp tục quan tâm giải quyết.

Ông Ngọc đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận vốn, công nghệ, đào tạo nghề và các cơ hội việc làm.

Bởi vậy, "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026" được triển khai từ ngày 15/11 đến 15/12. Trong thời gian này, Hà Tĩnh tập trung đẩy mạnh truyền thông; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, tập huấn; tăng cường hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

"Để Tháng hành động năm 2026 đạt hiệu quả thực chất, đề nghị các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp gắn mục tiêu bình đẳng giới với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận vốn, công nghệ, đào tạo nghề và các cơ hội việc làm; thực hiện bình đẳng giới trong công tác cán bộ, quản trị doanh nghiệp", ông Ngọc nói.

Xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, bảo đảm quyền lợi cho phụ nữ

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt khẳng định, bình đẳng giới là mục tiêu quan trọng, đồng thời là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, xóa bỏ định kiến giới.

Việc bảo đảm cơ hội bình đẳng cho phụ nữ và nam giới trong tiếp cận việc làm, đào tạo nghề, thu nhập, thăng tiến và thụ hưởng thành quả phát triển sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Phá rào cản định kiến không phải là trách nhiệm riêng của phụ nữ mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Khi phụ nữ được trao cơ hội, được tôn trọng và tạo điều kiện phát triển, những giá trị tích cực không chỉ dừng lại ở mỗi cá nhân, gia đình mà còn lan tỏa đến cộng đồng.

Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện bình đẳng giới; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, xóa bỏ định kiến giới.

Đặc biệt, việc nâng cao năng lực tiếp cận khoa học công nghệ, kỹ năng số, hỗ trợ vốn và kết nối thị trường sẽ giúp phụ nữ chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, tăng cường các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, can thiệp và xử lý kịp thời các hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối trên cơ sở giới; quan tâm bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân, nhất là phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò vận động, giám sát, huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.