Xóa bỏ định kiến giới, không im lặng trước bạo lực gia đình

Chương trình có sự tham gia của khoảng 200 đại biểu, cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị, phát biểu khai mạc tại chương trình.

Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng trong thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, lan tỏa thông điệp về quyền được sống an toàn, bình đẳng, không bị bạo lực của phụ nữ và trẻ em gái.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thị Hồng Hà nêu rõ, bạo lực gia đình không chỉ là hành vi đánh đập, xâm hại thể chất mà còn biểu hiện qua sự xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đe dọa tinh thần, kiểm soát kinh tế và nhiều hình thức khác, kể cả trên môi trường số. Những hành vi này gây tổn thương cho phụ nữ, trẻ em, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và sự ổn định của xã hội.

Theo Báo cáo số 137/BC-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025, cả nước ghi nhận 2.074 vụ bạo lực gia đình với 2.048 người bị bạo lực, trong đó có 1.669 phụ nữ, chiếm 81,5%. Dù số vụ giảm 255 vụ so với năm 2024, tình trạng phụ nữ chịu ảnh hưởng từ bạo lực gia đình vẫn đáng lo ngại.

Đáng chú ý, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đã có 1.854 người bị bạo lực được hỗ trợ, đạt 90,5%. Năm 2025, Quảng Trị ghi nhận 38 vụ bạo lực gia đình. Đằng sau mỗi con số là một con người, một gia đình và những tổn thương không dễ bù đắp. Do đó, không thể coi bạo lực là chuyện riêng của mỗi gia đình; không thể im lặng trước hành vi xâm hại, càng không thể để phụ nữ và trẻ em đơn độc khi đối diện với nguy hiểm.

Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình thể hiện tình huống giả định liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới tại chương trình.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hà cho rằng, phụ nữ chỉ có thể phát huy đầy đủ năng lực, trí tuệ và khát vọng cống hiến khi được sống an toàn, tôn trọng và trao cơ hội bình đẳng. Vì vậy, phòng, chống bạo lực gia đình cần gắn với hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nghề, tạo việc làm, khởi nghiệp và nâng cao khả năng tự chủ. Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình không thể chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hay tháng cao điểm truyền thông mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, thường xuyên, bền bỉ, bắt đầu từ mỗi gia đình và lan tỏa đến toàn xã hội

Tại sự kiện, thông qua tình huống giả định do sinh viên Trường Đại học Quảng Bình thể hiện, các đại biểu được tiếp cận những tình huống gần gũi với đời sống, giúp nhận diện các biểu hiện bạo lực tinh thần, kiểm soát kinh tế, xúc phạm, đe dọa và cô lập các mối quan hệ trong gia đình. Hoạt động giao lưu, tương tác sau tình huống còn giúp người xem trao đổi cách ứng xử khi chứng kiến bạo lực cũng như phương thức tìm kiếm sự hỗ trợ khi bản thân hoặc người thân bị bạo lực.

Thạc sĩ Hoàng Thị Tường Vi, Trường Đại học Quảng Bình, truyền thông chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới.

Thạc sĩ Hoàng Thị Tường Vi, Trưởng Bộ môn, Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Quảng Bình truyền thông chuyên đề “Phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; nhận diện các hình thức bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái; kỹ năng phòng ngừa, ứng phó, bảo vệ bản thân và tìm kiếm sự hỗ trợ khi bạo lực, xâm hại”. Phần giao lưu, hỏi đáp đã tạo điều kiện để cán bộ, hội viên phụ nữ chia sẻ những khó khăn, tình huống thực tế và được tư vấn cách xử lý phù hợp.

Qua tình huống giả định giúp người tham gia nhận diện các biểu hiện bạo lực tinh thần, kiểm soát kinh tế, xúc phạm, đe dọa và cô lập các mối quan hệ trong gia đình.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xóa bỏ định kiến giới; chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện sớm nguy cơ, phối hợp với chính quyền, công an, y tế và các cơ quan liên quan hỗ trợ, bảo vệ người bị bạo lực. Các bên liên quan củng cố, nâng cao hiệu quả các mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, phát huy trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và nam giới trong xây dựng môi trường sống bình đẳng, an toàn.

Các cấp Hội cũng cần gắn phòng, chống bạo lực gia đình với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế, phụ nữ bị bạo lực ổn định cuộc sống, nâng cao vị thế trong gia đình và xã hội.

Hội kêu gọi cán bộ, hội viên, phụ nữ, cộng đồng không im lặng trước bạo lực, không đổ lỗi cho người bị bạo lực, không dung túng, bao che hành vi bạo lực; cùng chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng an toàn, bảo đảm phụ nữ, trẻ em gái được sống trong môi trường bình đẳng, được tôn trọng và bảo vệ.