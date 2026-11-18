Giám sát và phản biện xã hội (GS, PBXH) là một trong những chức năng quan trọng của MTTQVN và các tổ chức chính trị-xã hội, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.