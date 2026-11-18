Hiệp định CEPA xóa bỏ tới 99% dòng thuế, tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội cho các mặt hàng nông sản, thủy sản, dệt may và đồ gỗ xuất khẩu của Việt Nam - ảnh: TM

Được ký kết ngày 28/10/2024 sau 14 tháng đàm phán khẩn trương và chính thức đi vào thực thi từ ngày 03/02/2026, Hiệp định CEPA đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi trở thành hiệp định thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam với một quốc gia Ả Rập và khu vực vùng Vịnh. Với 18 chương, 15 phụ lục cùng hai thư song phương, thỏa thuận này không chỉ dừng lại ở thương mại hàng hóa mà còn bao quát sâu rộng các lĩnh vực dịch vụ, thương mại số, đầu tư, logistics và năng lượng.

Đòn bẩy thuế quan và dư địa khổng lồ tại "cửa ngõ" Trung Đông

Tại Hội nghị xúc tiến Hiệp định CEPA do Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán UAE tại Việt Nam tổ chức ngày 17/11/2026 tại Hà Nội, các chuyên gia và nhà quản lý đều khẳng định sức bật mạnh mẽ mà hiệp định này mang lại.

Theo lộ trình cam kết, UAE sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 99% hàng xuất khẩu có xuất xứ từ Việt Nam, trong khi Việt Nam xóa thuế cho 98,5% hàng hóa từ UAE. Đáng chú ý, hơn 95% dòng thuế đủ điều kiện được cắt giảm ngay lập tức về 0%.

Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) phân tích, lợi ích thuế quan của Việt Nam thể hiện rõ nét nhất ở các nhóm hàng chủ lực vốn đang chịu mức thuế MFN khoảng 5% tại UAE như hạt điều, hồ tiêu, chè, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ, dệt may. Trong bối cảnh cạnh tranh thương mại toàn cầu ngày càng gay gắt, ngay cả một mức chênh lệch 1% thuế suất cũng đủ tạo ra lợi thế quyết định cho hàng Việt. Hơn thế nữa, cam kết không tăng thuế của hai bên giúp thiết lập một môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và dễ dự báo hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, tính bổ sung cao giữa hai nền kinh tế cũng mở ra cơ hội lớn cho phía UAE. Khi Việt Nam có nhu cầu lớn về năng lượng và nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, việc đưa thuế suất xăng dầu từ 10% về 0%, khí hóa lỏng (LPG) từ 5% về 0% cùng nhiều mặt hàng hóa chất, dược phẩm giúp doanh nghiệp trong nước tối ưu hóa chi phí nhập khẩu, đồng thời thu hút thêm dòng vốn từ các nhà đầu tư vùng Vịnh.

Thực tế cho thấy, dư địa tăng trưởng thương mại và đầu tư song phương vẫn còn rất lớn. Hiện tại, UAE là thị trường xuất khẩu lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Tây Á. Tuy nhiên, nếu đặt trong bức tranh tổng thể năm 2025, khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - UAE đạt khoảng 6,55 tỷ USD trong khi tổng nhu cầu nhập khẩu của UAE lên tới 618 - 619 tỷ USD, thị phần hàng Việt tại đây mới chỉ dừng lại ở mức khiêm tốn chưa đầy 1%. Tương tự, dòng vốn đầu tư từ UAE vào Việt Nam mới đạt vài chục triệu USD, chưa tương xứng với vị thế của một trong những quốc gia đầu tư hàng đầu thế giới.

Phát biểu tại Hội nghị, Tiến sĩ Bader Almatrooshi, Đại sứ UAE tại Việt Nam nhấn mạnh, Hiệp định CEPA là minh chứng cho quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai nước nhằm tạo đột phá trong quan hệ kinh tế. Đại sứ quán UAE cam kết sẽ luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các cơ quan hữu quan để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa dòng chảy thương mại và đầu tư song phương trong giai đoạn tới.

Biến cam kết trên giấy thành đơn hàng thực chất

Dù cánh cửa thị trường đã rộng mở, thách thức đặt ra sau hơn 9 tháng thực thi là làm sao chuyển hóa các ưu đãi trên bàn đàm phán thành những hợp đồng xuất khẩu và dự án đầu tư cụ thể. Theo ông Đỗ Minh Thủy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển VinaGreen nhận định, CEPA mở ra ba trụ cột cơ hội lớn như: Tiếp cận thị trường nhờ ưu đãi thuế quan; tận dụng UAE làm bàn đạp tiến sâu vào toàn khu vực Trung Đông và khai thác thị trường dịch vụ, đầu tư.

Tuy nhiên, để không bỏ lỡ "tấm vé thông hành" này, các chuyên gia khuyến cáo doanh nghiệp Việt cần thay đổi tư duy tiếp cận. Ông Ngô Chung Khanh lưu ý, doanh nghiệp phải xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường bài bản, nắm vững quy tắc xuất xứ để được hưởng thuế suất ưu đãi, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định nhập khẩu và tập quán kinh doanh đặc thù của nước sở tại, đặc biệt là vai trò trung chuyển hàng hóa quốc tế của UAE.

Đồng quan điểm, bà ông Đỗ Minh Thủy cho rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về năng lực sản xuất và hiểu biết pháp lý sẽ biến CEPA thành công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu này, ngay trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ Công Thương và Đại sứ quán UAE đã tổ chức phiên kết nối giao thương trực tiếp (B2B). Đây là diễn đàn thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp hai nước tháo gỡ vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm thực chiến và trực tiếp tìm kiếm đối tác, tạo tiền đề cho sự bùng nổ kim ngạch thương mại Việt Nam - UAE trong những năm tiếp theo.