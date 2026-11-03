Xoá băng 'người nhái' trộm cướp ven sông

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện các vụ xâm phạm sở hữu xảy ra tại những địa bàn tiếp giáp tuyến sông Đồng Nai và các nhánh sông thuộc phường Long Phước, Long Trường, Long Bình (TP Hồ Chí Minh). Các đối tượng lợi dụng đường thủy để tiếp cận nơi có tài sản, sau đó nhanh chóng di chuyển sang địa bàn khác để tẩu thoát.

Các đối tượng (từ trái sang) Nguyễn Ngọc Quang, Trần Văn Thiên, Nguyễn Minh Thuận, Trần Hữu Bình, Nguyễn Thanh Tiền cùng tang vật.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hồ Chí Minh, Trạm 4 thuộc Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai và Công an phường Long Hưng (TP Đồng Nai), tổ chức rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, trao đổi thông tin, phối hợp xác minh, truy xét, làm rõ hành vi của từng đối tượng và các vụ việc liên quan.

Quá trình triển khai, đơn vị phối hợp lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh, Trạm 4 thuộc Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai và Công an phường Long Hưng rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Các đối tượng (từ phải qua trái): Trần Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Ngọc Quang, Dương Hoài Vũ, Trần Hữu Bình, Nguyễn Minh Thuận, Nguyễn Thanh Tiền và Trần Văn Thiên tại cơ quan điều tra.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Trần Hữu Bình (SN 1996, cư trú tại phường Long Hưng, TP Đồng Nai) có nhiều dấu hiệu liên quan. Bình sử dụng xuồng composite màu trắng, có đặc điểm tương đồng với phương tiện xuất hiện trong một vụ trộm tài sản trên địa bàn phường Long Trường.

Ngày 11/10, Cơ quan Công an phát hiện, bắt quả tang Trần Hữu Bình đang bán tài sản trộm cắp được cho Nguyễn Ngọc Quang (SN 1993; cư trú tại phường Tam Phước, TP Đồng Nai) tại khu vực cầu An Định, phường An Phước, TP Đồng Nai, lực lượng chức năng tổ chức mật phục; cơ quan chức năng đã thu giữ 615 đoạn dây điện màu đen lõi nhôm, 410 đoạn lõi nhôm và 16 kg dây điện lõi đồng. Số dây điện này đều đã được cắt thành từng đoạn dài khoảng một mét.

Làm việc với Cơ quan Công an, Quang khai nhận mua số tài sản trên từ Bình và biết đây là tài sản do trộm cắp mà có.

Từ kết quả này, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành truy bắt Trần Hữu Bình, Trần Văn Thiên (SN 2004; cư trú tại phường Long Hưng, TP Đồng Nai), Nguyễn Thanh Tiền (SN 1994; cư trú tại xã An Qui, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Minh Thuận (SN 2003; cư trú tại phường Long Hưng, TP Đồng Nai). Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận số tài sản trên được lấy trộm trong hai ngày 10 và 11/10 tại TP Đồng Nai.

Tang vật vụ án - dây điện các đối tượng cắt thành từng đoạn ngắn để vận chuyển, tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Long Hưng đã làm rõ vai trò của Dương Hoài Vũ (SN 1990; cư trú tại phường Long Hưng, TP Đồng Nai) và Trần Thị Ngọc Hiền (SN 1990, vợ Bình; cư trú tại phường Long Hưng, TP Đồng Nai).

Theo kết quả đấu tranh ban đầu, Cơ quan Công an xác định thủ đoạn của nhóm là sử dụng xuồng máy di chuyển theo các tuyến sông, tiếp cận nhà dân, cơ sở kinh doanh, bến xe, sà lan và công trình ven bờ, chuẩn bị sẵn sàng hung khí là dao để đe dọa, khống chế nạn nhân nhằm thực hiện hành vi cướp và trộm cắp tài sản.

Điển hình, ngày 20/7/2025, nhóm đối tượng đến một căn nhà dưới gầm cầu Long Đại, phường Long Phước. Sau khi lấy túi tiền và điện thoại, một đối tượng tiếp tục quay vào lấy dây chuyền của người phụ nữ đang ngủ. Khi nạn nhân phát hiện, tri hô, đối tượng dùng dao đe dọa, giật lấy dây chuyền rồi chạy xuống xuồng cùng đồng bọn tẩu thoát.

Tại một công trình gần cầu cao tốc thuộc phường Long Trường, ngày 23/7/2025, trong lúc cắt dây cáp điện đưa xuống xuồng, nhóm này bị công nhân phát hiện. Một đối tượng đã dùng dao đe dọa để đồng bọn tiếp tục lấy tài sản rồi rời khỏi hiện trường theo hướng sông Đồng Nai.

Đối tượng Trần Hữu Bình tại cơ quan điều tra.

Cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng Trần Văn Thiên.

Trong vụ việc xảy ra ngày 8/12/2025 tại một cơ sở lưu trú trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, các đối tượng lấy nhiều tài sản và đột nhập phòng ngủ của một phụ nữ. Khi nạn nhân tỉnh giấc, tri hô, đối tượng dùng dao khống chế, yêu cầu mở khóa điện thoại, đăng xuất tài khoản iCloud rồi cùng đồng bọn bỏ chạy bằng xuồng máy.

Nhóm này còn khai nhận lấy trộm 20 bình ắc quy, hơn 847 lít dầu tại bến xe buýt thuộc phường Long Phước; trộm két sắt chứa tiền, vàng tại nhà dân trên địa bàn phường Long Phước và thực hiện vụ việc tại một quán cà phê thuộc phường Long Trường… Hai vụ việc gần nhất xảy ra ngày 10 và 11/10/2026 tại một sà lan thuộc phường Trấn Biên và một công trình thuộc phường Biên Hòa, TP Đồng Nai. Sau khi lấy dây điện, các đối tượng cắt thành từng đoạn ngắn để vận chuyển, tiêu thụ.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ một xuồng composite, một ghe gỗ, một ô tô tải, 3 con dao, một rựa cùng nhiều công cụ khác; khoảng 700 kg dây điện lõi nhôm, 16 kg dây điện lõi đồng, các loại máy khoan, máy cắt, máy tuốt dây điện và một số trang sức liên quan đến các vụ việc.

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 xác định địa điểm, tiến hành thực nghiệm điều tra đối với các vụ việc được làm rõ. Kết quả thực nghiệm phù hợp với lời khai của các đối tượng, góp phần củng cố tài liệu, chứng cứ, xác định hành vi và vai trò của từng người liên quan.

Kết quả đấu tranh chuyên án thể hiện sự phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát đường thủy và Công an địa phương trong phát hiện, truy xét các đối tượng hoạt động liên địa bàn, sử dụng đường sông để thực hiện hành vi phạm tội và vận chuyển, tiêu thụ tài sản.

Đến nay, Cơ quan Công an đã làm rõ 8 vụ trộm cắp, cướp tài sản do nhóm đối tượng thực hiện. Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh (số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh) hoặc Cơ quan Công an gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin.