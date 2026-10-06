Xóa 48 'điểm lõm' sóng bằng Internet vệ tinh Starlink tốc độ cao

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ, kỹ thuật viên viễn thông khảo sát lắp đặt thiết bị Starlink 4X tại xã Hùng Lợi.

Theo kế hoạch, các điểm lõm sóng sẽ được trang bị thiết bị Starlink 4X kèm gói dịch vụ Internet tốc độ cao tối đa lên tới 400 Mbps. Toàn bộ cước phí sử dụng sẽ được tài trợ miễn phí trong thời gian 6 tháng đầu tiên. Toàn bộ kinh phí do Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Starlink tài trợ.

Hoạt động này nhằm cụ thể hóa chủ trương thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về hạ tầng viễn thông tại cơ sở. Hiện tại, các địa phương và đơn vị viễn thông đang gấp rút phối hợp rà soát thực địa, chuẩn bị các điều kiện về nguồn điện, vị trí lắp đặt cũng như bố trí lực lượng trực tiếp quản lý, vận hành. Mục tiêu đặt ra là sẽ hoàn thành toàn bộ công việc lắp đặt và đưa các trạm phát sóng vào hoạt động trước ngày 10-10, để sớm phục vụ nhu cầu kết nối thông tin ở những vùng đặc biệt khó khăn.