Xô xát với mẹ chồng cao tuổi: Lời xin lỗi có đủ để miễn trách nhiệm?

Công an xác minh vụ con dâu xô xát với mẹ chồng

Ngày 14-11-2026, Công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ một phụ nữ có hành vi xô xát, đánh ngã mẹ chồng cao tuổi tại xã Hồng Sơn. Sự việc được phát hiện sau khi đoạn video ghi lại cảnh cụ bà bị hành hung lan truyền trên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, ngày 12-11-2026, Công an xã Hồng Sơn phát hiện video và nhanh chóng vào cuộc xác minh. Sự việc được xác định xảy ra khoảng 7h ngày 10-11-2025 tại thôn Tân Độ, xã Hồng Sơn.

Người phụ nữ trong video là bà N.T.Đ (sinh năm 1967), cụ bà là N.T.L (sinh năm 1943), cùng trú tại địa phương, có quan hệ mẹ chồng, con dâu.

Theo hình ảnh lan truyền, khi cụ bà đang đi lại khó khăn trong sân nhà, người phụ nữ tiến đến túm vai, giằng co, lắc mạnh rồi đánh vào mặt khiến cụ ngã xuống sân.

Bà N.T.Đ tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Tại cơ quan công an, bà Đ thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát, cho biết đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm. Hiện Công an xã Hồng Sơn tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

Đáng chú ý, hành vi xảy ra từ tháng 11-2025 nhưng đến tháng 11-2026 mới được cơ quan công an phát hiện. Điều này đặt ra vấn đề về thời hiệu xử phạt, bên cạnh việc xác định mức độ vi phạm.

Mặt khác, việc người con dâu đã xin lỗi và gia đình tổ chức hòa giải có làm thay đổi trách nhiệm pháp lý? Khi sự việc xảy ra từ một năm trước, cơ quan chức năng có còn căn cứ xử lý hay không?

Xin lỗi, hòa giải có loại trừ trách nhiệm đối với hành vi bạo lực gia đình?

Theo luật sư Phạm Hải Long, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, những hành vi đánh đập, xâm hại sức khỏe người thân không thể chỉ xem là mâu thuẫn nội bộ gia đình. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người thực hiện có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 nghiêm cấm hành vi đánh đập, đe dọa hoặc cố ý xâm hại sức khỏe, tính mạng thành viên gia đình, đồng thời quy định các biện pháp bảo vệ người bị bạo lực.

Đối với hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, việc xử phạt phải căn cứ vào quy định có hiệu lực tại thời điểm vi phạm và các nguyên tắc áp dụng pháp luật liên quan.

Cụ thể, tại thời điểm tháng 11-2025, Điều 52 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình.

Từ ngày 15-12-2025, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP có hiệu lực, thay thế Nghị định số 144/2021/NĐ-CP. Theo quy định mới, hành vi đánh đập hoặc cố ý xâm hại sức khỏe, tính mạng thành viên gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Luật sư Phạm Hải Long lưu ý, để xác định hành vi vi phạm, cơ quan chức năng cần làm rõ diễn biến, hậu quả đối với sức khỏe nạn nhân và các chứng cứ liên quan, thay vì chỉ căn cứ vào hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trường hợp có dấu hiệu tội phạm, hành vi có thể được xem xét theo Điều 134 Bộ luật Hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác.

Bên cạnh đó, Điều 185 Bộ luật Hình sự quy định về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình. Theo điều luật này, hành vi đối xử tồi tệ hoặc bạo lực xâm phạm thân thể có thể bị xử lý hình sự nếu thường xuyên làm nạn nhân đau đớn về thể xác, tinh thần hoặc người thực hiện đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

Đối với vụ việc tại xã Hồng Sơn, hiện chưa có thông tin về mức độ thương tích của cụ bà hay việc từng xảy ra hành vi tương tự. Do đó, chưa đủ căn cứ để kết luận người con dâu phải chịu trách nhiệm hình sự.

Về việc xin lỗi và hòa giải, luật sư cho rằng pháp luật khuyến khích các thành viên gia đình giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, nhưng không cho phép sử dụng hòa giải để thay thế việc xử lý hành vi bạo lực theo quy định. Việc người vi phạm tự nguyện nhận lỗi, khắc phục hậu quả có thể được xem xét trong quá trình giải quyết vụ việc, song không đương nhiên loại trừ trách nhiệm pháp lý.

Ngay cả khi người bị bạo lực chấp nhận lời xin lỗi, cơ quan có thẩm quyền vẫn phải xem xét tính chất hành vi, mức độ vi phạm và các căn cứ xử lý. Đối với trường hợp có dấu hiệu tội phạm, việc giải quyết phải tuân thủ các quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Một tình tiết đáng chú ý trong vụ việc tại xã Hồng Sơn là hành vi xảy ra từ tháng 11-2025 nhưng đến tháng 11-2026 mới được cơ quan công an phát hiện.

Theo Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt thông thường là một năm, trừ những lĩnh vực được quy định thời hiệu khác. Đối với hành vi đã kết thúc, thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt vi phạm.

Như vậy, nếu hành vi chỉ diễn ra và kết thúc ngày 10-11-2025, đến khi Công an xã Hồng Sơn phát hiện video ngày 12-11-2026 thì về nguyên tắc, thời hiệu xử phạt hành chính một năm đã hết.

Tuy nhiên, luật sư Phạm Hải Long nhấn mạnh, việc xác định thời hiệu phải dựa trên kết quả xác minh cụ thể. Cơ quan có thẩm quyền cần làm rõ hành vi đã kết thúc hay còn tiếp diễn, có tình tiết ảnh hưởng đến cách tính thời hiệu hoặc có hành vi vi phạm khác hay không.

Đồng thời, cần phân biệt thời hiệu xử phạt hành chính với thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu hành vi đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, việc xem xét xử lý phải căn cứ vào thời hiệu và các điều kiện riêng của pháp luật hình sự.