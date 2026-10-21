Xổ số miền Nam thu hơn 131.577 tỷ đồng sau 9 tháng

Chủ trì hội nghị. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Ngày 21/10, tại tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 143 nhằm đánh giá tình hình hoạt động Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026; đồng thời, bầu Ban Thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Nam nhiệm kỳ 2026 – 2028.

Theo Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, trong 9 tháng, hoạt động xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tiếp tục duy trì ổn định, đạt doanh thu xổ số truyền thống hơn 131.577 tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước 45.515 tỷ đồng, tăng 13,97% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này góp phần tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời khẳng định vai trò của ngành xổ số kiến thiết trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Ông Lê Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam cho biết, cùng với hoạt động kinh doanh, các công ty xổ số kiến thiết trong khu vực tiếp tục cải tiến kỹ thuật in vé, thường xuyên thay đổi mẫu mã và ứng dụng công nghệ mới như in mã vạch nhằm phòng, chống vé giả. Việc tăng cường hướng dẫn đại lý, người bán vé số kiểm tra cẩn thận khi đổi vé trúng thưởng đã góp phần hạn chế tình trạng làm giả vé số để lừa đảo lĩnh thưởng, tạo thuận lợi và củng cố niềm tin của hệ thống phân phối.

Ông Nguyễn Anh Tùng, Phó trưởng Phòng Xổ số và trò chơi có thưởng Vụ các định chế tài chính, Bộ Tài chính, phát biểu. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng. Trong 9 tháng, các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam thực hiện hoạt động phúc lợi, xã hội - từ thiện với tổng giá trị hơn 206 tỷ đồng. Trong đó, hơn 108 tỷ đồng được sử dụng xây dựng và sửa chữa 1.354 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà vì người nghèo và nhà đại đoàn kết.

Khoảng 98 tỷ đồng còn lại được dành cho các chương trình giáo dục, y tế, hỗ trợ an sinh xã hội, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ người khuyết tật, xây dựng cầu đường giao thông nông thôn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Đài Thy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, hoạt động xổ số kiến thiết có vai trò thiết thực trong tạo nguồn thu ngân sách, góp phần đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chính sách an sinh. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP Tây Ninh tăng 10,30%, xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố và dẫn đầu khu vực phía Nam. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 54.000 tỷ đồng, bằng 98,3% dự toán tỉnh giao.

Đối với hoạt động xổ số kiến thiết trên địa bàn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An đã nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Ông Trương Vĩnh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Nam nhiệm kỳ 2026-2028. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Đến hết tháng 9/2026, hai công ty đạt khoảng 85% chỉ tiêu nộp ngân sách theo kế hoạch năm, góp phần tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời tạo việc làm, thu nhập cho đại lý và người bán vé số, trong đó có nhiều người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các công ty xổ số kiến thiết hoạt động hiệu quả, đúng quy định, phát huy vai trò đóng góp cho ngân sách và cộng đồng, hướng tới sự phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ lợi ích chung của xã hội.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, ông Nguyễn Anh Tùng, Phó trưởng Phòng Xổ số và trò chơi có thưởng Vụ các định chế tài chính – Bộ Tài chính đề nghị các công ty xổ số kiến thiết tập trung ổn định thị trường, tăng cường phối hợp giữa các doanh nghiệp, quản lý chặt chẽ hệ thống đại lý, bảo đảm tỷ lệ tiêu thụ và hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước. Hoạt động kinh doanh cần gắn với hiệu quả, tính bền vững và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Anh Tùng cũng lưu ý các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai những quy định mới về quản lý vốn, tài sản nhà nước, thuế và hoạt động kinh doanh xổ số; chủ động rà soát quy chế, quy trình nội bộ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, quản lý công nợ đại lý và kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, rủi ro phát sinh.

Ban Thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Nam nhiệm kỳ 2026 – 2028 ra mắt hội nghị. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Đối với phương án tái cơ cấu thị trường xổ số, các công ty cần chuẩn bị về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và tài sản sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm hoạt động liên tục, đúng lộ trình và quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả kinh doanh, những yếu tố tác động đến thị trường và tỷ lệ tiêu thụ vé số; đề xuất giải pháp điều hành trong 3 tháng cuối năm, củng cố hệ thống đại lý, cải tiến công nghệ in vé, tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường và nghiên cứu thị hiếu khách hàng để nâng cao hiệu quả các loại hình xổ số. Một số kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến mệnh giá vé xổ số được ghi nhận, tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Hội nghị cũng tiến hành bầu Ban Thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam nhiệm kỳ 2026-2028. Ông Trương Vĩnh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Nam nhiệm kỳ 2026-2028.