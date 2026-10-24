Xổ số kiến thiết Miền Nam: Dấu ấn tăng trưởng mạnh mẽ, lan tỏa giá trị 'Ích nước, lợi nhà' và an sinh xã hội

Quang cảnh Hội Nghị

Bức tranh hoạt động SX-KD 9 tháng đầu năm 2026: Những con số biết nói

Đóng vai trò là một trong những trụ cột đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách địa phương, 21 công ty XSKT khu vực miền Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 đã vượt qua nhiều biến động thị trường để duy trì nhịp độ tăng trưởng ổn định và ấn tượng.

Theo báo cáo chính thức tại hội nghị, tổng doanh thu từ hoạt động xổ số truyền thống toàn khu vực trong 9 tháng qua đã đạt hơn 131.577 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 76,4% kế hoạch năm. Đi đôi với doanh thu khởi sắc là con số nộp ngân sách nhà nước vô cùng ấn tượng. Toàn khu vực đã đóng góp hơn 45.515 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, ghi nhận mức tăng trưởng 13,97% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những con số này không chỉ phản ánh sức mua của thị trường và hiệu quả quản lý của các doanh nghiệp thành viên, mà còn minh chứng cho tính minh bạch, sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật cũng như sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hệ thống đại lý vé số khắp các tỉnh thành phía Nam.

Điểm sáng "Ích nước, lợi nhà" và sứ mệnh an sinh xã hội

Nhắc đến xổ số kiến thiết, nếu chỉ nhìn vào doanh thu thương mại thì chưa thấy hết giá trị cốt lõi của ngành. Trong suốt quá trình phát triển, phương châm "Ích nước, lợi nhà" luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của 21 công ty thành viên.

Toàn bộ nguồn thu từ xổ số kiến thiết sau khi đóng thuế đều được các địa phương giữ lại và sử dụng vào mục đích đầu tư công ích. Hàng nghìn tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số đã được rót trực tiếp vào việc xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu:

· Y tế và Giáo dục: Hàng loạt bệnh viện tuyến huyện, trạm y tế xã, trường học đạt chuẩn quốc gia được khởi công và hoàn thành, giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và tạo môi trường học tập tốt nhất cho thế hệ trẻ.

· Giao thông nông thôn: Các tuyến đường giao thông, cầu nông thôn mới được kiên cố hóa, kết nối vùng sâu vùng xa, tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế nông thôn cất cánh.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, hoạt động an sinh xã hội luôn được các doanh nghiệp XSKT miền Nam đặt lên hàng đầu với tinh thần tương thân tương ái sâu sắc. Trong 9 tháng đầu năm 2026, hàng vạn căn nhà "Đại đoàn kết", nhà "Mái ấm nghĩa tình" đã được trao tận tay cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách.

Không dừng lại ở đó, các quỹ học bổng tiếp sức đến trường, chương trình mổ mắt cho người nghèo, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cùng các hoạt động cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh cũng được duy trì đều đặn. Chính những mái ấm nghĩa tình này đã thắp lên niềm tin thoát nghèo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và làm lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn cao đẹp của tờ vé số kiến thiết nước nhà.

Ông Dương Minh Tú-Quyền Chủ tịch, Giám đốc Công ty XSKT Bà Rịa-Vũng Tàu, Phó Chủ tịch Hội đồng XSKT Khu vực Miền Nam đang trả lời các thắc mắc của các Doanh nghiệp XSKT thành viên tại Hội nghị

Kiện toàn bộ máy tổ chức và Phương hướng 3 tháng cuối năm 2026

Cũng tại hội nghị lần thứ 143, một trong những nội dung quan trọng được toàn thể đại biểu quan tâm là công tác kiện toàn nhân sự chủ chốt. Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Nam nhiệm kỳ 2026 – 2028. Với sự tín nhiệm cao, ông Trương Vĩnh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh – đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Nam nhiệm kỳ 2026–2028. Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, hứa hẹn tiếp tục dẫn dắt tập thể 21 doanh nghiệp đoàn kết, đổi mới và gặt hái nhiều thắng lợi hơn nữa trong giai đoạn mới.

Ra mắt Ban Thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Nam nhiệm kỳ 2026 – 2028, ông Trương Vĩnh Tùng (Người cầm hoa) – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh – đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng

Bước vào 3 tháng cuối năm 2026, trước bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước còn đan xen nhiều thách thức, Hội đồng XSKT khu vực miền Nam đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm:

1. Duy trì sự ổn định thị trường: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các công ty thành viên trong việc quản lý phát hành vé số, kiểm soát rủi ro, chống vé số giả và ổn định hệ thống phân phối.

2. Nâng cao năng lực quản trị: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, phát hành và thống kê số liệu, đảm bảo minh bạch, công khai và hiệu quả cao nhất.

3. Đẩy mạnh phong trào thi đua nước rút: Tập trung toàn lực để hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2026 đã được UBND các tỉnh, thành phố và Bộ Tài chính giao phó.

4. Gắn kết phát triển kinh tế với trách nhiệm xã hội: Tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho các chương trình phúc lợi xã hội, chuẩn bị chu đáo công tác chăm lo Tết cho người nghèo và người bán vé số dạo khi dịp cuối năm đang cận kề.

Hội nghị XSKT khu vực miền Nam lần thứ 143 tại Tây Ninh khép lại với những dấu ấn thành công cả về quy mô tổ chức lẫn kết quả kinh doanh. Nhìn lại chặng đường 9 tháng đầu năm và hướng về đích đến cuối năm 2026, ngành XSKT miền Nam một lần nữa khẳng định vị thế vững chắc của mình: Không chỉ là một kênh huy động nguồn lực tài chính hiệu quả cho ngân sách nhà nước, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy trong hành trình xây dựng một xã hội thịnh vượng, nhân văn và tràn đầy tình ái.