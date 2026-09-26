Xô đuổi hành khách xuống xe buýt ở TPHCM, nam nhân viên bị đình chỉ

Ngày 26/9, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết vừa tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của người dân đăng tải trên mạng xã hội Facebook về sự việc xảy ra trên tuyến xe buýt số 152.

Dữ liệu từ hệ thống eBMS và các thông tin liên quan cho thấy vụ việc diễn ra vào khoảng 8h02 ngày 24/9. Chuyến xe mang biển kiểm soát 50E-766.62 thuộc tuyến 152, chạy lộ trình Khu dân cư Trung Sơn – Bến Thành – Sân bay Tân Sơn Nhất.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định trong quá trình phục vụ, giữa nhân viên trên xe và hành khách đã xảy ra tranh cãi. Người phục vụ có lời lẽ, ứng xử không phù hợp, thậm chí xô đẩy và yêu cầu khách xuống xe.

Hình ảnh nam nhân viên xe buýt xô đẩy khách. Ảnh: Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM

Đại diện Trung tâm Quản lý GTCC khẳng định đây là hành vi đi ngược chuẩn mực phục vụ, không đáp ứng yêu cầu về thái độ và văn hóa giao tiếp trong vận tải hành khách công cộng.

Ngay sau khi xác minh thông tin ban đầu, đơn vị đã lập biên bản ghi nhận vi phạm, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp vận tải đình chỉ ngay công tác đối với nhân viên liên quan để làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu đơn vị vận tải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, chấn chỉnh công tác quản lý, tăng cường đào tạo và giám sát đội ngũ nhân viên phục vụ trên các tuyến.