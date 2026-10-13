XMLS Thanh Hóa quyết tâm bứt phá, hướng tới vị trí cao tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB năm 2026

Đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa có 3 chiến thắng trong tổng số 7 trận tại vòng 1 ở Ninh Bình.

Sau 7 trận đấu tại vòng 1, đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa giành 3 chiến thắng và thua 4 trận, tạm thời xếp thứ 6.

Tuy nhiên, khoảng cách về điểm số với các đội xếp trên là không quá lớn và hoàn toàn có thể san lấp chỉ sau một trận đấu.

Vì vậy, để chuẩn bị cho 7 trận đấu tại vòng 2 và vòng chung kết xếp hạng, đội bóng chuyền nữ xứ Thanh đã có những thay đổi lớn về nhân sự trên hàng tấn công.

Claire Hoffman (bên trái) và Sasispapron (phải) là 2 sự bổ sung quan trọng nhất cho đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa.

Chiêu mộ 2 "bom tấn" cho mục tiêu lọt vào top 4

Để hiện thực hóa tham vọng lọt vào bán kết, đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa đã có được chữ ký của 2 ngoại binh chất lượng Claire Hoffman (Mỹ) và Sasispapron (Thái Lan).

Nếu như Claire Hoffman sở hữu chiều cao 1m88 và từng được triệu tập lên đội tuyển nữ Mỹ vào đầu năm 2026 thi đấu tại giải Pan American Cup và NORCECA Final Six, thì Sasispapron cũng khẳng định được tài năng của mình khi cùng đội tuyển Thái Lan vô địch châu Á và giành Huy chương Đồng ASIAD năm 2026.

Mặc dù chỉ sở hữu chiều cao 1m78, nhưng khả năng bật đà tấn công của Sasispapron lên tới hơn 2m97.

Theo Điều lệ Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB năm 2026, các đội bóng được phép đăng ký tối đa 2 vận động viên nước ngoài, nhưng trong mọi thời điểm trên sân chỉ được phép có 1 ngoại binh thi đấu.

Vì vậy, Claire Hoffman và Sasispapron sẽ cùng thay nhau chia lửa để lĩnh xướng hàng công của đội bóng chuyền nữ xứ Thanh.

Kỹ lưỡng từng khâu chuẩn bị và quyết tâm chinh phục thử thách

Để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng 2 và vòng chung kết xếp hạng, đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa vẫn duy trì tập luyện đều đặn. Những bài tập chuyên môn, các tình huống phối hợp chiến thuật và khả năng tổ chức phòng thủ được ban huấn luyện chú trọng, nhằm giúp các vận động viên đạt trạng thái tốt nhất. Đặc biệt, thầy trò huấn luyện viên Bùi Huy Sơn đã có mặt tại Vĩnh Long từ hơn 1 tháng trước.

Mặc dù không có nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình, nhưng XMLS Thanh Hóa lại đang sở hữu lực lượng đồng đều ở các tuyến với đội trưởng Đoàn Thị Xuân thi đấu ở vị trí đối chuyền, Libero Quách Thị Hoài Ân của đội tuyển U18 Việt Nam đang tiến bộ từng ngày và phụ công đội U21 Việt Nam Quách Kim Luyến cùng với chuyền hai Tôn Thị Minh Thư, chủ công Hoàng Thị Thảo...

Thầy trò HLV Bùi Huy Sơn sẵn sàng cho những trận đấu gay cấn ở phía trước.

“Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần quyết tâm cao, chúng tôi tin rằng đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa sẽ thi đấu hiệu quả, hướng tới những kết quả tích cực tại vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay”, ông Đàm Văn Long, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh chia sẻ.

Lịch thi đấu vòng 2 của đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa tại tỉnh Vĩnh Long.

Theo lịch thi đấu, đội bóng chuyền nữ XMLS Thanh Hóa sẽ có trận ra quân tại vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB năm 2026 gặp LP Bank Ninh Bình vào ngày 14/10. Sau đó, thầy trò HLV Bùi Huy Sơn lần lượt đối đầu với VTV BĐ Long An, BC Thông tin BĐ 19, Vietinbank, Hà Nội Tasco Auto, Geleximco Hưng Yên và Hóa chất Đức Giang Lào Cai.