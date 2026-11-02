Theo thông tin xác minh ban đầu, khoảng 0h45 ngày 1/11, chị L.T.T.M. (SN 1987) đi làm về đến căn nhà đang thuê trên đường Vườn Chuối, phường Bàn Cờ thì phát hiện tường nhà bị xịt sơn đỏ với nội dung “lừa đảo quỵt tiền”.

Lê Doãn Quỳnh đến căn nhà đang thuê trên đường Vườn Chuối, phường Bàn Cờ để xịt sơn, đổ keo vào ổ khóa...

Chị M. dùng chìa khóa mở cửa nhưng không được nên nhờ một người hàng xóm hỗ trợ. Tuy nhiên, cả hai vẫn không thể mở cửa do ổ khóa có vật lạ bên trong. Sau đó, chị M. đã đến Công an phường Bàn Cờ trình báo.

Công an phường Bàn Cờ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương truy xét, xác định người thực hiện hành vi trên là Lê Doãn Quỳnh (SN 1988, cư trú tại phường An Lạc).

Phía trước căn nhà bị xịt sơn...

Tại Cơ quan Công an, Quỳnh thừa nhận đã xịt sơn lên tường và đổ keo vào ổ khóa căn nhà do bà H. làm chủ. Theo lời khai ban đầu, giữa Quỳnh và bà H. có quan hệ vay mượn tiền, sau đó phát sinh tranh chấp.

Đáng chú ý, tranh chấp vay mượn giữa hai bên đang được tòa án thụ lý, giải quyết nhưng Quỳnh vẫn thực hiện hành vi xịt sơn, đổ keo vào ổ khóa căn nhà để gây sức ép đòi nợ.

Lê Doãn Quỳnh bị buộc phải lau rửa lại chỗ đã xịt sơn...

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh về quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi gây mất an ninh, trật tự, Công an phường Bàn Cờ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Các hành vi lợi dụng việc đòi nợ để đe dọa, phá hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng phải được kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm, không để kéo dài, gây bất an trong nhân dân.