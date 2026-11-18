XEM CLIP: Diễn biến vụ việc được người dân quay lại (nguồn: MXH).

Ngày 18/11, Công an phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) đã tạm giữ hình sự Châu Văn Tuấn (SN 1999, trú xã Thăng Trường, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 0h05 ngày 17/11, Công an phường Tam Kỳ nhận tin báo về việc một nam thanh niên dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt nhiều người trước quán F.C. trên đường Nguyễn Tất Thành, gây mất an ninh trật tự.

Ngay sau đó, lực lượng công an có mặt tại hiện trường để xác minh. Do những người liên quan đã rời đi, công an tổ chức truy tìm đối tượng ngay trong đêm.

Đối tượng Châu Văn Tuấn. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Trong quá trình truy xét, Công an phường Tam Kỳ phối hợp Tổ tuần tra C6-911 truy đuổi, dừng một ô tô trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua phường Quảng Phú.

Ba thanh niên liên quan được đưa về trụ sở công an làm việc. Kiểm tra ô tô, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ một bình xịt hơi cay đã qua sử dụng.

Riêng Châu Văn Tuấn bỏ chạy vào khu vực rừng cây thuộc phường Quảng Phú để lẩn trốn.

Lực lượng công an sau đó đến nhà gặp người thân, vận động gia đình liên lạc, khuyên Tuấn ra đầu thú. Đến khoảng 15h chiều 17/11, Tuấn đã đến Công an phường Tam Kỳ đầu thú.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.