'Xinh tươi Việt Nam' - Khúc hát tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt

Ra mắt trong album Việt Nam ngày mới của nhóm nhạc V.Music năm 2010, “Xinh tươi Việt Nam” của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận nhanh chóng tạo được dấu ấn với khán giả bởi giai điệu trẻ trung, rộn ràng cùng ca từ trong sáng, giàu hình ảnh. Bằng những nét nhạc tươi vui và thông điệp ý nghĩa, ca khúc khắc họa hình ảnh người con gái Việt Nam duyên dáng, hồn nhiên, tràn đầy sức sống, đồng thời lan tỏa tinh thần lạc quan, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn tới tương lai.

Ca khúc “Xinh tươi Việt Nam” do nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sáng tác ngợi ca vẻ đẹp duyên dáng, trẻ trung và tràn đầy sức sống của người con gái Việt.

Ca khúc không bắt đầu từ những điều lớn lao mà đưa người nghe đến với hình ảnh thật đỗi thân thương: một cô gái đạp xe trên phố, tà áo trắng bay trong gió, gương mặt rạng rỡ niềm vui của tuổi trẻ: “Người con gái bé xinh đạp xe trên phố đông, tà áo trắng bay bay lòng vui như nở hoa/Em mỉm cười xinh tươi ôi khung trời hai mươi, niềm vui tương lai đón chờ em”.

Hai câu hát vẽ nên bức tranh thanh xuân trong trẻo, tươi sáng về người con gái Việt Nam. Hình ảnh “đạp xe trên phố đông”, “tà áo trắng bay bay” gợi nét đẹp hồn nhiên, duyên dáng và gần gũi. Niềm vui “như nở hoa” không chỉ hiện lên qua nụ cười rạng rỡ mà còn tỏa ra từ một tâm hồn yêu đời, luôn đón nhận cuộc sống bằng sự lạc quan và tin tưởng.

Đặc biệt, hình ảnh “khung trời hai mươi” gợi nhắc những năm tháng tuổi trẻ đầy ước mơ, khi mỗi cô gái bắt đầu tự tin khám phá thế giới và lựa chọn con đường của riêng mình. Phía sau nét dịu dàng, trong trẻo ấy là sự chủ động, lòng can đảm và khát vọng vươn lên. Trong Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, những câu hát như lời nhắn gửi rằng vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ nằm ở nụ cười hay dáng hình duyên dáng, mà còn được tạo nên từ bản lĩnh vượt qua thử thách, sự tự tin khẳng định giá trị bản thân. Dù ở tuổi đôi mươi đầy hoài bão hay trên hành trình trưởng thành với nhiều trách nhiệm, mỗi người phụ nữ đều có quyền nuôi dưỡng ước mơ, làm chủ lựa chọn và tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Nếu những câu hát đầu tiên gợi lên vẻ đẹp hồn nhiên, trong trẻo thì mạch cảm xúc của ca khúc dần mở rộng, đưa hình ảnh người con gái đến với một thế giới rộng lớn hơn, nơi tuổi trẻ được tự tin khám phá và khẳng định bản thân: “Vẫy tay chào thế giới bước trên miền đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam”. Hình ảnh cô gái bước tới những miền đất mới mang theo tinh thần lạc quan, chủ động và khát khao khám phá. Đó không chỉ là bước chân đến một vùng trời xa lạ, mà còn là hành trình vượt qua giới hạn của bản thân, dám ước mơ, dám lựa chọn và kiên trì theo đuổi những điều mình tin tưởng. Qua lời ca tươi sáng, vẻ đẹp người phụ nữ được nhìn nhận rộng hơn, không chỉ ở nét duyên dáng bên ngoài mà còn ở trí tuệ, sự tự tin và bản lĩnh trước cuộc sống.

Trong nhịp sống hôm nay, hình ảnh ấy càng trở nên gần gũi. Phụ nữ Việt Nam đang hiện diện trên nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, y tế, kinh tế đến khoa học, văn hóa và quản lý xã hội. Sau mỗi thành quả là những lần vượt qua thử thách và cả những nỗ lực âm thầm ít người biết đến. Có người lựa chọn theo đuổi sự nghiệp, có người dành nhiều tâm sức cho gia đình, cũng có người vừa vun vén tổ ấm, vừa bền bỉ thực hiện ước mơ của mình. Dù ở vị trí nào, họ đều có quyền được ghi nhận, được tôn trọng và được sống với những điều khiến bản thân cảm thấy có ý nghĩa.

Phụ nữ Việt Nam hiện đại không ngừng nỗ lực khẳng định giá trị bản thân và đóng góp cho gia đình, xã hội.

Không đơn thuần dừng lại ở việc ngợi ca vẻ đẹp và khát vọng tuổi trẻ, “Xinh tươi Việt Nam” còn khơi gợi tình yêu quê hương qua những câu hát nhắc nhớ về cội nguồn và bản sắc dân tộc: “Thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam”. Lời ca như một lời nhắn gửi nhẹ nhàng mà sâu lắng: dù đi đâu, đến những miền đất nào, mỗi người vẫn luôn có một quê hương để nhớ về, một nguồn cội để tự hào. Hành trình hội nhập mở ra nhiều cơ hội để người trẻ tiếp xúc với những nền văn hóa mới, tiếp thu tri thức và khẳng định bản thân. Nhưng giữa những đổi thay ấy, tiếng nói, phong tục, nếp sống và những giá trị làm nên bản sắc Việt Nam vẫn là sợi dây gắn kết mỗi người với quê hương, đất nước.

Cao Bằng - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, nơi các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc được gìn giữ qua trang phục, tiếng nói, làn điệu dân ca, nghề thủ công và phong tục tập quán. Trong dòng chảy hiện đại, những người phụ nữ trên địa bàn tỉnh vẫn bền bỉ gìn giữ bản sắc văn hóa, đồng thời phát triển kinh tế gia đình, tham gia hoạt động cộng đồng và quảng bá hình ảnh quê hương. Từ những người phụ nữ gắn bó với ruộng đồng, bản làng đến những chị em làm du lịch, kinh doanh sản phẩm đặc trưng hay truyền dạy nghề truyền thống, mỗi người đều góp phần làm nên sức sống của văn hóa địa phương.

Tình yêu thương và niềm tin vào cuộc sống còn được thể hiện qua những câu hát giàu cảm xúc: “Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người/Và niềm tin trong em luôn rực cháy”. Những lời ca tiếp tục làm nổi bật vẻ đẹp từ trái tim người phụ nữ: sự sẻ chia, lòng nhân ái và tinh thần sống tích cực, biết trao đi yêu thương. Đặc biệt, hình ảnh “niềm tin trong em luôn rực cháy” như một lời khẳng định về sức mạnh nội tâm, về bản lĩnh của người phụ nữ luôn giữ vững niềm tin, không ngừng nỗ lực và vượt qua những thử thách trên hành trình của mình.

Với “Xinh tươi Việt Nam”, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đã gửi đến người nghe một khúc hát giàu năng lượng về vẻ đẹp người con gái Việt Nam - từ nét duyên dáng đời thường đến khát vọng vươn xa, từ niềm vui sống đến tình yêu quê hương, đất nước. Trong không khí kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ca khúc như lời nhắn gửi hãy trân trọng những giá trị bình dị, ghi nhận những cống hiến bền bỉ và tiếp thêm niềm tin để phụ nữ tự tin bước tới tương lai.

Tôn vinh phụ nữ vì thế không nên chỉ dừng lại ở việc ngợi ca vẻ đẹp bên ngoài, mà còn cần ghi nhận trí tuệ, lòng nhân ái, bản lĩnh và quyền được theo đuổi những ước mơ riêng. Mỗi người phụ nữ ở mỗi độ tuổi đều có một hành trình khác nhau, một cách tỏa sáng khác nhau, nhưng đều xứng đáng được yêu thương, tôn trọng và tạo điều kiện để phát huy khả năng của mình trong thời đại mới.