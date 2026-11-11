Xin ý kiến về việc ông Trần Quốc Tuấn tái tranh cử VFF

Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch đương nhiệm VFF

Theo đó, ông Trần Quốc Tuấn- Chủ tịch VFF đương nhiệm, được Cục TDTT Việt Nam đồng ý về chủ trương và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép tiếp tục tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF khóa X, nhiệm kỳ 2027-2031.

Trước đó, VFF đã gửi văn bản đề nghị Cục TDTT Việt Nam xem xét, cho ý kiến đối với việc giới thiệu ông Trần Quốc Tuấn, hiện là công chức thuộc Cục, tham gia ứng cử tại đại hội nhiệm kỳ mới.