Xin ý kiến về việc ông Trần Quốc Tuấn tái tranh cử VFF
Ngày 10-11, Cục Thể dục Thể thao (TDTT) Việt Nam cho biết đã có văn bản báo cáo Bộ VH- TT và DL về việc giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành nhiệm kỳ mới của các hội thể thao quốc gia, trong đó có Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).
Theo đó, ông Trần Quốc Tuấn- Chủ tịch VFF đương nhiệm, được Cục TDTT Việt Nam đồng ý về chủ trương và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép tiếp tục tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF khóa X, nhiệm kỳ 2027-2031.
Trước đó, VFF đã gửi văn bản đề nghị Cục TDTT Việt Nam xem xét, cho ý kiến đối với việc giới thiệu ông Trần Quốc Tuấn, hiện là công chức thuộc Cục, tham gia ứng cử tại đại hội nhiệm kỳ mới.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/xin-y-kien-ve-viec-ong-tran-quoc-tuan-tai-tranh-cu-vff-post360811.html