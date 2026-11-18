Giám đốc Nguyễn Toàn Thắng (trái) đang xem xét hồ sơ dự án chung cư Remax Plaza

Chung cư Remax Plaza tại số 116-117-118 Bãi Sậy, phường Bình Tiên, do Công ty TNHH Sài Gòn Remax làm chủ đầu tư. Công trình cao 28 tầng, gồm 192 căn hộ và các hạng mục thương mại, dịch vụ từ tầng 1 đến tầng 3. Chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua 192 căn hộ.

Về nguồn gốc pháp lý, ngày 23-11-2006, UBND TPHCM có văn bản về việc bán đấu giá mặt bằng 116-117-118 Bãi Sậy của Công ty Xây dựng và Phát triển kinh tế quận 6, thuộc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn.

Tháng 7-2007, CTCP Đầu tư xây dựng Nhật Quang mua đấu giá quyền sử dụng đất và giá trị xây dựng trên đất. Tháng 8-2009, Sở Xây dựng (trước đây) ban hành quyết định điều chỉnh tăng quy mô dân số, nâng số căn hộ từ 68 lên 144.

Đến tháng 6-2015, Công ty TNHH Sài Gòn Remax trúng đấu giá toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ và Căn hộ Bình Tây.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết, chủ đầu tư đã bàn giao căn hộ cho người mua vào ở khi công trình chưa được nghiệm thu. Việc chậm cấp giấy chứng nhận ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người mua nhà, gây bức xúc trong cư dân.

Theo ông Thân Thế Hùng, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, nhiều căn hộ còn thế chấp tại ngân hàng, chung cư chưa thành lập ban quản trị và nghĩa vụ tài chính bổ sung khi số căn hộ tăng từ 68 lên 192 vẫn chưa được xác định. Công an TPHCM cũng đang điều tra các vấn đề liên quan đến dự án.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên Tổ công tác, ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở NN-MT và các sở liên quan làm rõ nghĩa vụ tài chính bổ sung, việc cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư, tình trạng thế chấp tài sản và việc bàn giao căn hộ khi công trình chưa được nghiệm thu.

Ông Thắng yêu cầu xem xét hồ sơ trong bối cảnh người dân đã vào ở. Trên cơ sở kết quả rà soát, Tổ công tác sẽ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND TPHCM đối với những nội dung vượt thẩm quyền để sớm giải quyết việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Tại chung cư cao tầng Bảo Minh EZ Land, phường Long Trường, toàn bộ 568 căn hộ đã được chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận cho người mua. Chủ đầu tư là Công ty TNHH AHC Bảo Minh đề nghị cấp giấy chứng nhận đối với các hạng mục thuộc sở hữu riêng, gồm 85 ô đậu xe tại tầng 1 và tầng 2, nhà trẻ, phòng gym và phòng quản lý ở tầng 1.

Với dự án này, Giám đốc Sở NN-MT Nguyễn Toàn Thắng thống nhất cấp giấy chứng nhận theo đề nghị của chủ đầu tư.

Đối với chung cư 167 Nguyễn Phúc Nguyên, phường Nhiêu Lộc, do CTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex làm chủ đầu tư, có 70 căn hộ. Trong đó, 68 căn đã được chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận cho người mua. Sau khi nghe ý kiến các thành viên Tổ công tác, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất cấp giấy chứng nhận cho 2 căn hộ còn lại.

Tại chung cư Gia Hòa, phường Phước Long, Công ty TNHH Xây dựng - Kinh doanh nhà Gia Hòa đã hoàn tất việc cấp giấy chứng nhận cho người mua 1.704 trong tổng số 1.711 căn hộ của dự án. Dự án còn có 640 căn nhà liên kế và biệt thự, trong đó 594 căn đã được chuyển nhượng. Tổ công tác thống nhất cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư đối với kho siêu thị và hầm để xe ô tô.