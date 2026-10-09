Vụ tranh chấp giữa nam nhân viên và công ty cũ vừa được đưa ra xét xử tại Tòa án xứ Basque, Tây Ban Nha. Nguyên đơn cho rằng mình bị sa thải bất công sau khi các hoạt động trong thời gian nghỉ bệnh bị phát hiện.

Theo hồ sơ, đầu tháng 5, nam nhân viên xin nghỉ ốm có hưởng lương vì bị viêm lồi cầu ngoài khuỷu tay. Chấn thương này khiến khả năng vận động của anh bị hạn chế.

Tuy nhiên, vài ngày sau, công ty phát hiện người này vẫn thường xuyên đạp xe leo núi. Anh còn tham gia những chuyến leo núi có độ khó cao tại các khu vực hiểm trở dù đang trong thời gian nghỉ để điều trị.

Trước những dấu hiệu bất thường, công ty quyết định thuê 1 thám tử tư theo dõi nhân viên. Hoạt động giám sát được tiến hành trong 3 chuyến đi khác nhau của người này suốt mùa hè.

Xin nghỉ vì đau tay nhưng lại đi leo núi, nam nhân viên nhận quyết định sa thải. Ảnh minh họa

Thám tử đã thu thập hình ảnh và video ghi lại việc nam nhân viên tham gia các hoạt động ngoài trời. Dựa trên những bằng chứng nhận được, công ty thông báo các vi phạm rồi áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất là sa thải.

Không đồng ý với quyết định này, nam nhân viên khởi kiện công ty. Tại phiên tòa diễn ra vào đầu tháng 10, anh tự bào chữa và khẳng định không có bác sĩ nào yêu cầu mình phải ngừng đạp xe hoặc leo núi vì chấn thương khuỷu tay.

Khi xem xét vụ việc, tòa án cho rằng việc người lao động tham gia các hoạt động trong thời gian mất khả năng lao động tạm thời không mặc nhiên cấu thành vi phạm kỷ luật. Tuy nhiên, trường hợp sẽ được đánh giá khác nếu những hoạt động đó ảnh hưởng đến quá trình điều trị và phục hồi.

Các báo cáo y tế được sử dụng tại phiên tòa cho thấy nam nhân viên thực sự đang trong giai đoạn chấn thương. Việc tiếp tục vận động mạnh có thể khiến thời gian hồi phục kéo dài.

Theo nhận định của tòa, đạp xe địa hình và leo núi đều tạo ra áp lực đáng kể lên tay. Những hoạt động này có nguy cơ làm tình trạng chấn thương khuỷu tay trở nên nghiêm trọng hơn, trái với mục đích của thời gian nghỉ bệnh.

Tòa án cũng đánh giá tiền lương nghỉ ốm được chi trả để người lao động điều trị, sớm hồi phục và trở lại làm việc. Người lao động không được lợi dụng thời gian này để tham gia hoạt động vui chơi có thể khiến bệnh nặng thêm và kéo dài thời gian nghỉ.

Việc nam nhân viên vẫn đi leo núi và đạp xe địa hình trong thời gian điều trị được xác định đã trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tòa nghiêng về phía công ty và kết luận quyết định áp dụng hình thức sa thải đối với người này là có căn cứ.