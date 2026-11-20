Trẻ em Palestine phải di dời đã tập trung tại Trường học Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Gaza, kêu gọi thế giới bảo vệ quyền được học tập, chăm sóc sức khỏe và sống an toàn. (Nguồn: MEM)

Ngày 19/11, hàng trăm trẻ em Palestine phải di dời đã tập trung tại Trường học Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Gaza, kêu gọi thế giới bảo vệ quyền được học tập, chăm sóc sức khỏe và sống an toàn. Sự kiện diễn ra trong khuôn viên trường, nơi nhiều gia đình phải dựng lều trú tạm ở khu vực lân cận.

Các em mang theo những bức vẽ, biểu ngữ bằng nhiều thứ tiếng, mặc trang phục thêu truyền thống Palestine, khăn keffiyeh và đồng phục học sinh. Qua các bài phát biểu, bài hát và tiết mục biểu diễn, những đứa trẻ gửi đi thông điệp về quyền được bảo vệ, được đến trường và có một cuộc sống xứng đáng.

Maria Daher, một học sinh Palestine tham gia sự kiện, cho biết, hàng trăm trẻ em đang theo học tại Trường Thổ Nhĩ Kỳ và sống trong những căn lều gần đó. Em mô tả trẻ em Gaza là những đứa trẻ phải chịu đói khát, giá rét và nhiều thiếu thốn. “Trẻ em Palestine có quyền được sống trong an toàn và tự do. Trẻ em Gaza có quyền được học tập, vui chơi và sống an toàn”, Maria nói.

Em nhắn gửi: “Trong Ngày Trẻ em thế giới, xin đừng bỏ quên chúng con!”.

Cô giáo Nahla Shehab cho biết, những đứa trẻ tham gia sự kiện đã trải qua gần ba năm đầy khắc nghiệt với bom đạn, đói khát, sợ hãi và tình trạng bị tước đoạt những quyền cơ bản của trẻ em. Dù vậy, các em vẫn hướng về tương lai với hy vọng được sống trong môi trường an toàn, được học tập và có cơ hội đóng góp cho xã hội.

Tuổi thơ bị tước đoạt trên diện rộng

Đằng sau lời kêu gọi của trẻ em Gaza là những con số thương vong và mất mát đặc biệt nghiêm trọng. Hãng thông tấn Anadolu ngày 19/11 dẫn thống kê từ Bộ Giáo dục Palestine cho biết, hơn 21.000 trẻ em đã thiệt mạng tại Dải Gaza kể từ tháng 10/2023 do các hoạt động quân sự của Israel, trong khi hàng chục nghìn em khác bị thương.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Palestine cho hay, trong số những trẻ em bị thương, hơn 11.000 em bị chấn thương nghiêm trọng, dẫn đến khuyết tật, dị dạng hoặc ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Cơ quan này cho biết, hơn 71.000 trẻ em đã mất cha, mẹ hoặc cả hai; khoảng 800.000 em phải di dời, nhiều em không có nơi trú ẩn an toàn, cuộc sống ổn định hay những nhu yếu phẩm cơ bản. Theo Bộ Ngoại giao Palestine, những tổn thất này không chỉ gây hậu quả trước mắt mà còn ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của xã hội Palestine và tương lai của các thế hệ sau.

Tình trạng bạo lực cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến trẻ em tại Bờ Tây bị chiếm đóng, bao gồm Đông Jerusalem. Trong 3 năm qua, các chiến dịch quân sự của Israel và các vụ tấn công của người định cư đã khiến hơn 260 trẻ em thiệt mạng, hơn 2.180 em bị thương. Hơn 350 trẻ em bị bắt giữ, trong đó hàng chục em vẫn bị giam tại các nhà tù Israel theo lệnh giam giữ hành chính, không qua cáo buộc hay xét xử.

Bức tranh nhân đạo tại Gaza càng thêm nghiêm trọng khi tổng số người Palestine thiệt mạng kể từ tháng 10/2023 đã vượt 74.000 người, hơn 175.000 người bị thương, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Khoảng 90% cơ sở hạ tầng tại vùng lãnh thổ này đã bị phá hủy.

Trước Ngày Trẻ em thế giới, Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế, Liên hợp quốc và các cơ quan trực thuộc, các tổ chức nhân đạo cùng các bên tham gia Công ước Geneva khẩn trương triển khai biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ trẻ em Palestine, chấm dứt các hành vi vi phạm và bảo đảm trách nhiệm giải trình đối với những cá nhân liên quan.

Bộ này nhấn mạnh: “Bảo vệ trẻ em Palestine là nghĩa vụ pháp lý quốc tế không thể trì hoãn; chấm dứt các hành vi vi phạm nhằm vào các em và buộc những người gây ra các hành vi đó chịu trách nhiệm là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế”.

Theo Bộ Ngoại giao Palestine, quyền được sống, tự do, an toàn, được tôn trọng nhân phẩm, được học tập, được chăm sóc sức khỏe và được bảo vệ khỏi mọi hình thức bạo lực đối với trẻ em đã được luật pháp quốc tế bảo đảm. Những vi phạm tiếp diễn đối với trẻ em tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng đang đặt ra phép thử đối với cam kết thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và nhân đạo của cộng đồng quốc tế.