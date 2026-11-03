Xin đi nhờ xe rồi khống chế cướp tài sản của em bé 12 tuổi

Ngày 3/11, Công an xã Phước Thạnh đang tạm giữ Lê Minh Sil (SN 2010, ngụ xã Phước Chỉ) và Trần Văn Cảm (SN 2006, ngụ xã Vĩnh Châu, hiện ở phường Gò Dầu) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Hai đối tượng và tang vật.

Trước đó, Công an xã tiếp nhận tin báo của chị H.T.D (SN 1990, ngụ phường Gò Dầu) về việc con trai chị là em T.C.T. (SN 2014) bị 2 thanh niên đe dọa, chiếm đoạt xe đạp điện và ĐTDĐ.

Thời điểm trên T. đang điều khiển xe đạp điện đến khu vực ngã tư Rạch Sơn, phường Gò Dầu thì gặp hai thanh niên đi xe mô tô Wave màu bạc, không biển số.

Một thanh niên xin đi nhờ xe và được em T. đồng ý. Khi đến đoạn đường đất đỏ gần trại câu cá 518, thuộc ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, hai đối tượng yêu cầu em T. dừng xe, đe dọa đánh để chiếm đoạt xe đạp điện và điện thoại iPhone 11 Pro Max.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phước Thạnh tổ chức truy xét và nhanh chóng bắt được 2 đối tượng là Sil và Cảm, thu hồi tang vật bàn giao lại cho gia đình bị hại.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai, sau khi cướp được tài sản 2 đối tượng mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.