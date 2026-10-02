Xin chung tay giúp cậu bé 8 tuổi có cơ hội giữ lại bàn tay

“Nhà mình có đủ tiền để nối lại tay cho con không mẹ?”

Trần Đức Thắng, sinh năm 2018, là học sinh lớp 3A9, Trường Tiểu học Hương Khê, trú tại thôn Phú Gia, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Ở tuổi lên 8, khi bạn bè đang vui chơi, học tập dưới mái trường, Thắng lại phải nằm trên giường bệnh, trải qua những cuộc phẫu thuật mà ngay cả với người trưởng thành cũng là thử thách khắc nghiệt.

Chiều 28/9, mẹ Thắng là chị Lê Thị Giang chở con bằng xe máy từ chợ về phòng trọ. Khi hai mẹ con đi qua khu vực cổng làng, một xe cẩu va vào công trình khiến phần cổng bê tông đổ xuống. Chị Giang may mắn không bị thương, nhưng Thắng ngồi phía sau bị khối bê tông đè trúng. Bàn tay phải của em bị đứt lìa, cẳng tay dập nát nghiêm trọng.

Em được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trước khi chuyển tới Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An.

Tai nạn xảy ra quá đột ngột. Chỉ trong khoảnh khắc, cuộc sống của cậu học trò lớp 3 và cả gia đình rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Sau ca phẫu thuật, khi tỉnh lại, Thắng vẫn ngây thơ hỏi mẹ: “Mẹ có bị thương không?”.

Rồi khi nhìn thấy bàn tay của mình được nối tạm ở chân, cậu bé bật khóc. Điều khiến người mẹ đau lòng hơn cả là câu hỏi của con về việc gia đình có đủ tiền để tiếp tục nối lại bàn tay hay không. Thắng còn sợ rằng nếu mất bàn tay, em sẽ khác với các bạn.

Những câu hỏi của một đứa trẻ 8 tuổi khiến người mẹ chỉ biết ôm con, cố gắng động viên rằng các bác sĩ đang làm mọi cách để giữ lại bàn tay cho em.

Nối tạm bàn tay xuống chân để chờ cơ hội

Tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, các bác sĩ xác định bàn tay phải của Thắng bị đứt lìa hoàn toàn, trong khi phần cẳng tay bị tổn thương rất nặng.

Do cẳng tay dập nát nhiều, việc nối ngay bàn tay vào vị trí cũ tiềm ẩn nguy cơ phần nối không được nuôi dưỡng đầy đủ và hoại tử. Vì vậy, để duy trì hệ thống mạch máu và nuôi sống bàn tay trong thời gian chờ phần cẳng tay ổn định, các bác sĩ đã thực hiện phương pháp nối tạm bàn tay xuống chân của em.

Đó là một giải pháp tạm thời nhưng mở ra hy vọng giữ lại bàn tay cho cậu bé.

Sau thời gian điều trị tại Nghệ An, do Thắng còn phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật phức tạp, gia đình đã chuyển em ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Theo hướng điều trị hiện tại, nếu tình trạng tổn thương và sức khỏe đáp ứng các điều kiện cần thiết, các bác sĩ sẽ tiếp tục thực hiện phẫu thuật ghép nối bàn tay.

Cổng làng đổ sập đè trúng khiến cậu bé Trần Đức Thắng bị đứt lìa bàn tay

Tuy nhiên, một cuộc phẫu thuật không đồng nghĩa hành trình đã kết thúc. Sau đó, Thắng còn phải trải qua quá trình điều trị, theo dõi và phục hồi chức năng lâu dài. Khả năng bàn tay phục hồi được đến đâu còn phụ thuộc vào tình trạng thực tế của tổn thương cũng như diễn biến sau từng ca phẫu thuật.

Với gia đình, mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày hy vọng bàn tay của con vẫn còn cơ hội được giữ lại.

Gia đình khó khăn, chặng đường điều trị còn dài

Thắng là con đầu trong gia đình có hai anh em. Em trai Thắng, Trần Đức Tài, sinh năm 2021, vẫn còn nhỏ.

Mẹ em, chị Lê Thị Giang, sinh năm 1988, thuê trọ để buôn bán nhỏ, thu nhập không ổn định. Ba em là anh Trần Quốc Toản, sinh năm 1978, làm nghề lái xe nhưng công việc bấp bênh.

Trước khi tai nạn xảy ra, thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ trang trải cuộc sống và chăm lo cho hai con nhỏ. Nay một người phải túc trực bên con ở bệnh viện, người còn lại vừa lo công việc, chăm con nhỏ, vừa tìm cách xoay xở tiền chữa trị.

Theo chia sẻ của chị Giang với báo chí, gia đình đã phải vay mượn anh em, họ hàng khoảng 60 triệu đồng để lo những chi phí ban đầu cho Thắng. Ngoài các khoản thuộc phạm vi bảo hiểm, quá trình điều trị còn phát sinh thuốc men và nhiều chi phí khác.

Trong khi đó, đây mới chỉ là giai đoạn đầu.

Phía trước Thắng có thể còn nhiều ca phẫu thuật, những ngày dài nằm viện, các đợt tái khám và một quá trình phục hồi chức năng chưa thể xác định chính xác sẽ kéo dài bao lâu.

Bàn tay phải của em Trần Đức Thắng được các bác sĩ nối tạm xuống chân để duy trì nguồn máu nuôi dưỡng, trong thời gian chờ các điều kiện phù hợp để tiếp tục thực hiện những bước phẫu thuật tiếp theo. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Ông Nguyễn Trọng Vỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Khê, cũng xác nhận gia đình Thắng có hoàn cảnh khó khăn, công việc của bố mẹ không ổn định, trong khi chi phí điều trị cho em rất lớn. Chính quyền địa phương mong các nhà hảo tâm chung tay để gia đình có thêm điều kiện chữa trị cho cháu.

Xin thêm một cơ hội để Thắng giữ lại bàn tay

Điều chị Giang và anh Toản mong muốn lúc này không phải điều gì lớn lao.

Họ chỉ mong có thể theo con đến cuối hành trình điều trị, để các bác sĩ có thêm điều kiện thực hiện những phương án tốt nhất và để Thắng có thêm cơ hội giữ lại bàn tay của mình.

Ở tuổi 8, Thắng vẫn còn cả một chặng đường rất dài phía trước. Em còn những trang vở chưa viết, những năm tháng đến trường và biết bao điều một đứa trẻ cần đến đôi bàn tay để tự mình thực hiện.

Không ai có thể nói trước bàn tay của Thắng sẽ phục hồi được đến đâu. Nhưng khi y học vẫn còn một cơ hội, gia đình em vẫn không muốn từ bỏ hy vọng ấy.

Chỉ có điều, sức của cha mẹ là hữu hạn.

Gia đình rất mong nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng để có thêm kinh phí tiếp tục chữa trị cho Thắng.

Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều có thể trở thành một phần của hành trình giúp cậu bé 8 tuổi có thêm cơ hội giữ lại bàn tay, trở về trường học và tiếp tục một tuổi thơ bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Bạn đọc, các nhà hảo tâm có tấm lòng sẻ chia với hoàn cảnh của em Trần Đức Thắng có thể hỗ trợ trực tiếp gia đình qua tài khoản của mẹ em:

Chủ tài khoản: Lê Thị Giang, Địa chỉ: Thôn Phú Gia, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Số tài khoản: 3707205194996 Ngân hàng Agribank . Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ em Trần Đức Thắng.