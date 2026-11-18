Thửa đất bà L.N.A (Hà Nội) đang sử dụng nguyên là của bố mẹ bà quản lý và sử dụng. Năm 1990, bố mẹ bà đổi đất với bà B.T.T, việc đổi đất này có lập giấy xin chứng nhận đổi đất ở và đã được chính quyền địa phương (HTX xã) xác nhận.

Gia đình bà N.A sinh sống ổn định, liên tục trên thửa đất này từ thời điểm đó cho đến nay. Bà N.A hỏi, người sử dụng đất đang thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cung cấp được giấy xin chứng nhận đổi đất ở được lập và xác nhận vào năm 1990, thì loại giấy tờ đổi đất này có được coi là căn cứ giấy tờ hợp lệ thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 137 Luật Đất đai hay không?

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tại điểm d khoản 1 Điều 137 của Luật Đất đai đã quy định: "d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đã sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;" là một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được lập trước ngày 15/10/1993 quy định tại khoản 1 Điều 137 của Luật Đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời để bà được biết, nghiên cứu, đối chiếu giữa các loại tài liệu, giấy tờ của gia đình đang quản lý, sử dụng với quy định của pháp luật nêu trên, liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được thực hiện theo quy định của pháp luật.