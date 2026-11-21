8 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cùng góp mặt

Xin Chào Thứ Bảy - Hello Saturday Vietnam chính thức hé lộ dàn nghệ sĩ cố định gồm Trấn Thành, Tiến Luật, Ninh Dương Lan Ngọc, Tiểu Vy, Quốc Anh, Trần Nhậm, Thái Lê Minh Hiếu và Hồ Đông Quan. Chương trình được Việt hóa từ format giải trí Hello Saturday của Mango TV (Trung Quốc), kết hợp các trò chơi, thử thách và hoạt động giao lưu giữa nghệ sĩ.

Đảm nhận vai trò dẫn dắt, Trấn Thành được kỳ vọng phát huy khả năng kết nối và ứng biến trong những màn tương tác giữa các thành viên. Đồng hành cùng anh là Tiến Luật với lối hài duyên dáng, kinh nghiệm tham gia nhiều chương trình giải trí. Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc mang đến sự linh hoạt, tinh nghịch; Tiểu Vy góp thêm màu sắc trẻ trung.

Các thành viên còn lại gồm Quốc Anh, Trần Nhậm, Thái Lê Minh Hiếu và Hồ Đông Quan cũng là những mảnh ghép thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ. Sự khác biệt về độ tuổi, tính cách và kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật tạo nên một đội hình đa dạng, mở ra nhiều khả năng tương tác trong các thử thách.

Một điểm đáng chú ý là màn tái hợp giữa Trấn Thành và Tiến Luật sau gần một thập kỷ. Từng có những dấu ấn chung trong hành trình hoạt động nghệ thuật, cả hai được kỳ vọng sẽ mang đến những màn đối đáp thú vị. Nếu Trấn Thành có thế mạnh ở khả năng dẫn dắt và ứng biến nhanh, Tiến Luật lại ghi dấu với lối hài gần gũi, tự nhiên.

Không chỉ là những trò chơi giải trí

Xin Chào Thứ Bảy - Hello Saturday Vietnam kết hợp nhiều nội dung như trò chơi, trò chuyện, giao lưu và trình diễn. Phiên bản Việt Nam lấy bối cảnh “Khu phố Thứ Bảy”, xây dựng không gian sinh hoạt chung để các nghệ sĩ gặp gỡ và tham gia những hoạt động theo chủ đề ở mỗi tập.

Các thử thách được thiết kế xoay quanh những tình huống quen thuộc trong đời sống như áp lực deadline, chuyện công sở, ký ức thanh xuân hay lựa chọn giữa lợi ích cá nhân và tập thể. Người chơi cần vận dụng khả năng quan sát, ghi nhớ, phản xạ và phối hợp với đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ.

Thay vì chỉ tập trung vào kết quả thắng - thua, chương trình khai thác những tình huống phát sinh trong quá trình chơi. Những màn phối hợp thiếu ăn ý, phản ứng bất ngờ hay cách các thành viên hỗ trợ và trêu chọc nhau hứa hẹn trở thành chất liệu tạo nên tiếng cười cho người xem.

Với định hướng trở thành chương trình giải trí cuối tuần dành cho nhiều thế hệ khán giả, Xin Chào Thứ Bảy hướng đến những nội dung gần gũi, dễ theo dõi. Các nghệ sĩ được đặt vào không gian tương tác chung, nơi họ có thể thể hiện những khía cạnh tự nhiên hơn so với hình ảnh quen thuộc trên sân khấu hay màn ảnh.