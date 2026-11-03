Xin Chải vun đắp khối đại đoàn kết, xây dựng bản văn hóa

Dự Ngày hội có ông Tống Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu; Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; bà Mai Thị Hồng Sim, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khổng Lào, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, người dân địa phương.

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống lịch sử của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, MTTQ Việt Nam; ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam; truyền thống 82 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Đại diện bản Xin Chải báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại khu dân cư.

Phát huy tinh thần đoàn kết, người dân tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự. Dịp này, Ngày hội phát động phong trào xây dựng cộng đồng dân cư “đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”.

Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Bản Xin Chải hiện có 238 hộ với 1.437 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Thu nhập bình quân đạt 28 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 67%, hộ cận nghèo chiếm 13%.

Công tác vận động học sinh đến trường đạt 100%; hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân và lập sổ sức khỏe điện tử được quan tâm thực hiện. Các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách được triển khai đầy đủ.

Trong xây dựng nếp sống văn minh, cả 238 hộ đều sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% số hộ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thu gom rác đúng nơi quy định và xây dựng công trình vệ sinh phù hợp. Tỷ lệ hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt 50%.

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh giai đoạn 2024–2030, chi bộ và ban quản lý bản đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân thay đổi những tập quán không còn phù hợp, trong đó có việc hạn chế thách cưới cao và ngăn ngừa tình trạng tảo hôn. Đến nay, bản có 210 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa và được công nhận là bản văn hóa.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Tống Thanh Bình ghi nhận những kết quả bản Xin Chải đạt được trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ông nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày hội gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 là dịp để cộng đồng ôn lại truyền thống, tăng cường giao lưu, củng cố khối đại đoàn kết và nâng cao trách nhiệm trong bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân bản Xin Chải tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong quản lý cộng đồng, quan tâm giáo dục thế hệ trẻ, gìn giữ bản sắc văn hóa, khơi dậy khát vọng vươn lên và đóng góp xây dựng quê hương.

Thắt chặt tình đoàn kết quân dân

Nhân dịp này, ông Tống Thanh Bình trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho bản Xin Chải và 15 suất quà tặng 15 người có uy tín trên địa bàn xã Khổng Lào. Đại tá Nguyễn Văn Hưng trao quà của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo xã Khổng Lào cũng trao quà động viên nhân dân bản Xin Chải.

UBND xã Khổng Lào trao danh hiệu bản văn hóa và biểu dương 5 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2026.

Sau phần lễ, người dân cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng tham gia các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian như giã bánh giầy, leo cây nêu hái lộc. Các hoạt động diễn ra trong không khí sôi nổi, vui tươi, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng và thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Thông qua Ngày hội, tinh thần đại đoàn kết tiếp tục được củng cố, tạo động lực để người dân Xin Chải chung sức phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh.