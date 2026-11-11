Xím Vàng giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở

Tổ Phòng chống tội phạm, Công an xã Xím Vàng trao đổi, triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Xím Vàng là xã vùng cao, có địa bàn rộng, địa hình chủ yếu là đồi núi cao, giao thông đi lại khó khăn, các bản nằm cách xa trung tâm xã. Sau sáp nhập, xã có 8 bản, với dân số hơn 7.790 người. Địa bàn phân tán, điều kiện tiếp cận thông tin và nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, trong khi phong tục, tập quán có những nét đặc thù, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Thiếu tá Lường Văn Long, Phó Trưởng Công an xã Xím Vàng, cho biết: Từ đầu năm đến nay, đơn vị tập trung nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy và xâm phạm trật tự xã hội. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự. Qua công tác nghiệp vụ, đã phát hiện, xử lý 1 vụ việc với 1 đối tượng liên quan đến hành vi giết người; không phát sinh vụ việc về ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Công an xã Xím Vàng cùng tổ bảo vệ an ninh trật tự bản tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; phòng, chống ma túy, tội phạm trên không gian mạng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy. Căn cứ đặc điểm địa bàn, lực lượng công an phối hợp với các bản, trường học tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các cuộc họp, buổi sinh hoạt cộng đồng, kết hợp hệ thống loa truyền thanh và các kênh thông tin phù hợp. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 18 buổi tuyên truyền, thu hút gần 2.000 lượt người tham gia; phát trên 1.300 tờ rơi, tài liệu phổ biến pháp luật. Cùng với đó, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương vận động các bản, hộ gia đình, cơ quan, trường học trên địa bàn ký cam kết thực hiện các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, không tham gia các hành vi vi phạm pháp luật. Đến nay, 8/8 bản, 1.428 hộ gia đình, 8 cơ quan và 3 trường học đã ký cam kết. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong mỗi cộng đồng dân cư.

Ông Mùa A Tếnh, Trưởng bản Trông Tầu, xã Xím Vàng, chia sẻ: Ở bản, chúng tôi thường xuyên phối hợp với Công an xã tuyên truyền, vận động bà con chấp hành các quy định của pháp luật, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng. Khi có vấn đề phát sinh hoặc mâu thuẫn giữa các hộ gia đình, chúng tôi chủ động gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu nguyên nhân và phối hợp với lực lượng chức năng để giải quyết. Qua đó, bà con hiểu hơn trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn an ninh trật tự, cùng xây dựng bản bình yên, đoàn kết.

Công an xã Xím Vàng triển khai làm căn cức công dân cho người dân.

Một trong những giải pháp được Xím Vàng chú trọng là phát huy sức mạnh của các mô hình tự quản tại khu dân cư. Hiện nay, toàn xã duy trì 68 nhóm liên gia tự quản với 1.203 thành viên; 8 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với 24 thành viên; 8 tổ hòa giải và 10 tổ phòng cháy, chữa cháy (tổ dân phòng) với 190 thành viên. Các mô hình đã tạo mạng lưới phối hợp rộng khắp, giúp người dân chủ động trao đổi thông tin, nhắc nhở nhau chấp hành pháp luật, phát hiện, tố giác tội phạm và hòa giải mâu thuẫn ngay từ cộng đồng. Trong đó, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát huy vai trò hỗ trợ công an xã trong nắm tình hình, tuyên truyền, vận động và giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa bàn dân cư.

Giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở là điều kiện quan trọng để ổn định đời sống nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, Công an xã Xím Vàng tiếp tục chủ động nắm tình hình, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, phát huy vai trò của nhân dân trong phòng ngừa, giải quyết các vấn đề phát sinh. Qua đó, từng bước xây dựng địa bàn an toàn, bình yên từ mỗi bản, mỗi khu dân cư.